La industria cayó 0,6% en noviembre y la construcción retrocedió 4,1%

Luego de haber exhibido un resultado negativo en octubre pasado, la industria y la construcción cerraron también noviembre con números en rojo, al registrar caídas intermensuales de 0,6% y 4,1%, respectivamente. En la comparación interanual, en tanto, las bajas fueron de 8,7% y 4,7%, en cada caso.

Estos datos fueron publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en su Índice de Producción Industrial Manufacturera y su Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC).

El organismo también informó que en el acumulado del año la actividad industrial crece 2%, mientras que las obras avanzan 6,6%.

El economista Lorenzo Sigaut Gravina, de la consultora Equilibra, remarcó que noviembre fue un mes pesado para la actividad industrial, lo que se reflejó en la profunda caída intermensual. “La industria está jaqueada, con caídas o poco crecimiento según el mes. En un contexto en el que crecen fuerte las importaciones, si se da una caída importante en diciembre, va a terminar el año en el mismo nivel con el que lo empezó”, analizó.

En el relevamiento sectorial, el Indec –que solo ofrece estos datos en la medición interanual– indicó que hubo caídas en 15 de los 16 sectores analizados. Entre las principales bajas estuvieron “Productos textiles” (- 36,7%), “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” (-23%), “Maquinaria y equipo” (-17,9%); “Prendas de vestir, cuero y calzado” (-17,6%) y “Productos de metal”, 18,6%.

Con la caída de noviembre, la industria hilvanó tres meses consecutivos con números negativos, ya que en septiembre y octubre había registrado bajas de 0,2% y 0,9%, respectivamente. Antes, había caído en enero (-1,5%), marzo (-4,9%), junio (-1,9) y julio (-2,3). Solo creció en febrero (1,2%), abril (2,5%), mayo (2,4%) y agosto (0,8%).

El economista Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, atribuyó los malos resultados en ambos sectores a que “en noviembre todavía siguió un reacomodamiento de toda la inestabilidad que se vivió previamente a las elecciones legislativas de octubre”. Y agregó: “Creo que hay que esperar un poco a que deje de tener impacto este tema. En los próximos meses ya deberíamos ver mejoras”.

En tanto, el economista Gabriel Caamaño, director de la consultora Outlier, opinó que los datos del Indec están en línea con lo que se había visto para los indicadores primarios de esos dos sectores. “A pesar de la normalizaciíon de las tasas, noviembre no fue un buen mes para la actividad económica en general, como no lo había sido tampoco octubre”, agregó.

Para Caamaño, podría haber una mejora en diciembre –dato que se conocerá en febrero–, pero dijo que no está claro para cuánto alcanzará, con vistas al cierre del año. “En términos generales, si bien las tasas bajaron, los ingresos nominales de buena parte de la población siguen quedando detrás de la inflación, que reaceleró postelección y pareciera sostenerse en torno a 2,5% mensual”, explicó el economista.

En lo que respecta a la construcción, el economista Gustavo Vallejo, jefe del Departamento de Estadísticas del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric), comentó que, “dado lo que mostró el sector en el año, con crecimiento lento, pero constante, la caída de noviembre aparece como muy llamativa”.

Según analizó Vallejo, esta situación, que se aprecia en todos los indicadores sectoriales, “posiblemente sea fruto de un arrastre de las condiciones de incertidumbre propias del período electoral finalizado el 26 de octubre”.

Entre los indicadores sectoriales, Vallejo destacó la baja el consumo de cemento, que mostró en noviembre una caída del 4,7% interanual, la tercera en lo que va del año (todas en el segundo semestre) y, además, la más pronunciada. “También las escrituras realizadas den la Ciudad de Buenos Aires disminuyeron un 25,2% mensual en noviembre, luego de acumular niveles récord en el año”, añadió el especialista.

La economista Paola Quadrana, analista de la consultora Abeceb, señaló que, en el caso de la construcción, pese a la caída de noviembre, “la actividad se ubica 7,8% por encima del mínimo de abril de 2024, mientras que el mercado inmobiliario opera en máximos de la última década, con aumento de 34% de escrituras en el Área Metropolitana de Buenos Aires y el crédito hipotecario explicando ya el 18% de las operaciones".

Según Quadrana, este desacople entre actividad y transacciones sugiere una recuperación diferida pero probable, que podría materializarse a medida que se normalice la rentabilidad y se absorba el stock. “De cara a 2026, la baja de tasas, el nuevo esquema cambiario y el giro hacia un modelo de obra pública con financiamiento privado y gasto de capital corporativo configuran un sesgo más favorable, con la inversión y la mejora de productividad como principales motores de una recuperación gradual pero más sostenible”, concluyó la analista.