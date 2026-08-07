La industria creció 0,9%, mientras que la construcción cayó 4,1% en junio

La industria y la construcción corrieron suerte dispar en junio, luego de haber mostrado ambas un resultado positivo en el mes previo. Esta vez, la actividad manufacturera creció 0,9% respecto de mayo, mientras que las obras cayeron 4,1%.

Estos resultados se dan en un contexto en el que ambos sectores han mostrado durante todo el año un comportamiento inestable –que los analistas describen como un movimiento en forma de “serrucho”– y en el que ninguno de los dos puede consolidar una recuperación.

Los datos fueron publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en sus habituales Índice de Producción Industrial Manufacturera (IPIM) e Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC).

En esos documentos también se informó que en la medición interanual, la industria creció 2% y las obras, 4%. Asimismo, en el acumulado del año, la actividad manufacturera exhibe una caída de 2,2%, mientras que la de la construcción registra un crecimiento de 2,8%.

En el caso de la industria, estas cifras se conocen justo cuando se produjo un contrapunto entre el Gobierno y la Unión Industrial Argentina (UIA). Ante unas declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, que hizo referencia a “los tarados que hablan de la industria”, el presidente de la entidad fabril, Martín Rapallini, señaló: “No son declaraciones felices que lleven al diálogo”. Y agregó: “Defender a la industria no es incompatible con defender la estabilidad macroeconómica, la baja de la inflación y el equilibrio fiscal”.

En respuesta, el viceministro de Economía, José Luis Daza, publicó un extenso posteo en su cuenta de la red social X, en el que, entre otras cosas, dijo: “Estimado @MRappallini, lo que dijo Toto no es un argumento en contra de la industria. Es un argumento en contra de quienes sostienen que ese modelo era una política proindustria. Es una verdad”.

El propio Caputo reposteó el mensaje de Daza en su cuenta de X y enfatizó: “Es exactamente como dice @JoseLuisDazaAR. Jamás dije tarados a los industriales, sino a los que defienden el modelo anterior, que lo único que hizo crecer fue el déficit, y con ello, la inflación y la pobreza”.

El Indec destacó que en junio nueve de las 16 divisiones de la industria manufacturera presentaron subas interanuales. En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron subas en “Alimentos y bebidas”, 6,2%; “Sustancias y productos químicos”, 11,0%; “Industrias metálicas básicas”, 11,8%; “Madera, papel, edición e impresión”, 8,4%; “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, 3,4%, entre otros.

El economista Federico González Rouco, de la consultora Empiria, señaló que no son buenos resultados. “Más allá de ser un mal dato, lo que más preocupa es la enorme volatilidad, que lo que marca, en definitiva, es un estancamiento. Es este famoso serrucho del que hablamos hace mucho tiempo”, analizó.

En lo que respecta a la industria, González Rouco comentó que, a diferencia de la construcción, directamente cae en el acumulado de seis meses del año. “En el primer semestre, cayó 2%, lo que no es poco. Además, esto muestra que los buenos meses no alcanzan para recuperarse de los malos. Y demuestra también que todos los sectores están muy complicados”, opinó el economista.

El economista Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicas, tuvo una visión más positiva del resultado de la industria y destacó que se trata del segundo mes consecutivo de crecimiento intermensual desestacionalizado. “Me parece un dato interesante. No se llegó al pico que hubo en marzo, pero estuvo bastante cerca. Es un nivel que, salvando ese de marzo, es el más alto desde junio del año pasado”, agregó.

Además Tiscornia puntualizó que hay una gran volatilidad en el sector y que no se puede hablar de la industria como un todo, sino que tiene varias partes y que no a todas les fue del mismo modo. Y concluyó: “Ahora, si comparo el segundo trimestre de este año contra el cuarto trimestre de 2025, veo que la gran mayoría de los sectores está mejor. Por eso digo, no es que a toda la industria le esté yendo igual de mal”.

La economista Paloma Quadrana, de Abeceb, opinó que el rebote de junio no altera el cuadro de fondo. “La industria seguirá acomodándose a un entorno exigente, donde los rubros golpeados por la apertura no alcanzan a compensar el empuje de unas pocas excepciones. Recién cuando el consumo tome impulso y los sectores más dinámicos sostengan la tracción, la actividad podrá tender los puentes que traduzcan ese crecimiento en mayor demanda. Todo apunta a que la reconfiguración de un sector diseñado para otro modelo económico terminará de asentarse en 2027, a medida que maduren los proyectos de inversión que están en marcha”, dijo.

Por su parte, el economista Diego Coatz, director ejecutivo de la consultora I+D, comentó que la actividad industrial se encuentra 13,7% por debajo del máximo alcanzado en noviembre de 2017. “La industria pausa su caída, pero sigue amesetada en niveles bajos”, sintetizó.

Con vistas a lo que puede arrojar julio –cuando se conozca su resultado dentro de un mes–, Coatz señaló: “Los primeros datos muestran que la tendencia podría volver a ser negativa o se mantendría neutral. Estadísticamente, el mal desempeño del segundo semestre de 2025 genera una menor base de comparación. La producción de autos cayó 16% i.a. y acumula una caída de 18% i.a. en lo que va del año”.

En cuanto a la construcción, Santiago Casas, economista Jefe de EcoAnalytics, afirmó que sigue atrapada en una dinámica de “serrucho”, con fuertes subas y bajas que se alternan mes a mes. “Al igual que sucede con la industria, su tendencia es de estancamiento”, acotó.

Entre los factores que podrían explicar esta situación, Casas destacó el enfriamiento de la demanda doméstica. “El crédito en pesos al sector privado, ajustado por inflación, se mantuvo prácticamente sin cambios en junio y desde principios de año dejó de funcionar como motor para estos sectores que dependen del financiamiento en pesos, en un contexto de tasas de interés elevadas para personas y empresas. A eso se suma una inversión que no termina de despegar, y salarios a los que les cuesta recomponer poder adquisitivo, lo cual sigue limitando la recuperación del consumo”, explicó.

Para el economista Gustavo Vallejo, jefe del Departamento de Estadísticas del Instituto de Estadística y Registro de la Actividad de la Construcción (Ieric), en junio la actividad “continuó registrando un camino divergente, alternando un mes con crecimiento mensual seguido por otro con retroceso, situación que se refleja en un menor ritmo de crecimiento en el segundo trimestre del año que en el primero”.

Según analizó Vallejo, los despachos de insumos también marcan una evolución divergente, destacándose nuevamente el crecimiento del 30,8% interanual y del 24% acumulado en el insumo “Resto”, con gran participación en construcciones petroleras. “En menor medida acompañan el hierro redondo y el hormigón elaborado, insumos ligados a las obras de infraestructura”, detalló.

En resumen, dijo Vallejo, la actividad sigue traccionada solamente por los sectores más dinámicos de la economía, como son la energía, la minería y el agro, pero continúa muy retraída la construcción residencial como consecuencia de un menor poder adquisitivo de las familias. “Esta situación se refleja en la menor participación de los despachos de cemento en bolsa, que están casi en mínimos desde 2006, a diferencia de los despachos a granel, que están en máximos desde 2023″, subrayó el especialista.

Federico Tella Arduino, economista de Abeceb, señaló que todos los indicadores de la construcción coinciden en marcar que el sector está perdiendo tracción. “Ante ello, la actividad continúa concentrando su estrategia en nichos, como viviendas, montajes industriales, edificios comerciales, donde puede capturar rentabilidad vía especialización, más que apostar a un ciclo expansivo generalizado”, precisó.

Asimismo, Tella Arduino subrayó que los resultados del sector en junio confirman que el salto de mayo fue un rebote técnico y no un cambio de tendencia. “La mejoría del índice desestacionalizado del mes, que fue el máximo nivel desde diciembre de 2023, no logró consolidarse como piso de una recuperación”, concluyó.