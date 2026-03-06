La industria empezó bien el año: creció 3,1% en enero

En línea con lo que habían anticipado consultoras privadas y en medio de un contexto complejo para el sector –marcado, entre otros factores, por la mayor competencia derivada de la apertura de las importaciones–, la industria registró un comienzo de año alentador. Creció 3,1% en enero, respecto de diciembre pasado, lo que, según analistas, deja además un buen arrastre estadístico para el cálculo del resultado anual.

Se trató de un crecimiento incluso superior al que habían proyectado algunas consultoras privadas. Por ejemplo, la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) y OJF y Asociados habían consignado hace diez días alzas de 2,1% y 1,2%, respectivamente, y señalaron entonces que esos datos podían constituir las primeras señales de una reversión del ciclo contractivo que había marcado los últimos meses.

El dato fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que también indicó que, en la comparación interanual, la industria cayó 3,2% en enero. A la vez, el índice de la serie tendencia-ciclo registró en el primer mes del año una suba de 0,8% respecto de diciembre de 2025.

El análisis sectorial también mostró resultados positivos. Los nueve rubros relevados por el Indec registraron subas en enero en comparación con diciembre. Entre los que más crecieron se destacan Autopartes y otros equipos de transporte, con un avance de 7,9%; Muebles y otras industrias manufactureras, con 4,5%; Refinación del petróleo, químicos, productos de caucho y plástico, con 4,4%; y Textiles, prendas de vestir, cuero y calzado, también con una suba de 4,4%.

Si bien las cifras de los primeros dos meses del año pueden presentar ciertas distorsiones –producto de los períodos de vacaciones y de las paradas de planta, que pueden ocurrir un año en enero y otro en febrero, alterando la medición cuando se analiza un mes de manera aislada–, el dato de enero no dejó de ser positivo para el sector industrial.

El economista Federico González Rouco, de la consultora Empiria, calificó a enero como un buen mes para la industria y destacó que ofrece cierto alivio luego de un par de meses negativos. “El crecimiento de 3,1% es muy positivo y alcanza para volver a los niveles del primer semestre del año pasado. Es una cifra relevante porque rompe con la tendencia bajista que predominó durante el segundo semestre de 2025”, comentó.

Según González Rouco, un buen desempeño en enero tiene un impacto significativo sobre el resultado anual. “Diciembre y enero son los meses más importantes en términos de arrastre estadístico porque, desde el punto de vista metodológico, este dato ya resulta positivo para el cálculo del número final del año, que estimo cerrará con una suba cercana al 2%”, opinó.

En la misma línea, el economista Lorenzo Sigaut Gravina, de la consultora Equilibra, sostuvo que los datos de la industria son muy positivos en términos de variación desestacionalizada, con un crecimiento superior al 3%, “algo que no se veía desde hace bastante tiempo”.

Sin embargo, Sigaut Gravina advirtió que es posible que en febrero se registre una caída. “Febrero tuvo menos días hábiles. En 2025, los feriados de Carnaval cayeron en marzo, mientras que este año se ubicaron en febrero. Por lo tanto, es muy probable que parte de la producción se haya adelantado a enero, lo que habría impulsado el crecimiento mensual. Por eso siempre conviene analizar el bimestre completo”, explicó el economista, quien además señaló que la caída interanual de 3,2% continúa siendo significativa.