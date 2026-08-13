La inflación cortó la racha a la baja y fue de 2,1% en julio

En sintonía con las expectativas del mercado, la inflación cortó en julio una racha de tres meses en desaceleración y marcó un 2,1%. Para los expertos, el índice de precios volvería a retomar un leve camino descendente —más lento que el previsto por el Gobierno— desde agosto, el mes en el que se había prometido oficialmente que comenzaría con un cero adelante.

En lo que va del año, el aumento de los precios acumuló 19,3%, mientras que en los últimos doce meses sumó 33,8%, según informó el Indec. La inflación núcleo -que no contempla precios estacionales ni regulados- fue de 1,8%, dos décimas por encima de lo que había relevado el organismo en junio.

El instituto estadístico además señaló que una caída de las expensas por la eliminación del adicional extraordinario del 20% que se había incorporado en junio pasado ayudó a que la inflación núcleo se moderara.

La división que mostró mayor aumento fue Recreación y cultura (5%), debido a la suba de los paquetes turísticos y los servicios culturales. Le siguieron Restaurantes y Hoteles (2,8%). Los dos capítulos con menores aumentos fueron Prendas de Vestir y Calzado (-1,3%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (1,5%). Alimentos y bebidas no alcohólicas reflejó un alza de 2%.

Los precios estacionales subieron un 4,5% por alzas en verduras, los mencionados paquetes turísticos y servicios de alojamiento; los regulados mostraron un avance similar al nivel general (2,1%) como consecuencia de subas en transporte público, gastos en prepagas y electricidad.

El dato, pese al impasse en la tendencia bajista, no deja de ser una buena noticia para la gestión libertaria si se tiene en cuenta que el viernes pasado se había informado una suba de precios en la Ciudad de Buenos Aires del 2,9%, hecho que encendió las alarmas en el Gobierno y también en el mercado.

Quienes participaron del Relevamiento de Expectativas del Mercado del Banco Central (BCRA) esperaban para el séptimo mes del año una inflación de 2%. El llamado Top-10 (los mejores pronosticadores) proyectó un 1,9%; esto quiere decir un avance similar al que habían mostrado los precios en junio.

Desde finales de 2025 y en el primer trimestre del año, los precios se aceleraron hasta tocar un techo en marzo pasado (3,4%). Para el Ministerio de Economía, tal aceleración se debió directamente a la volatilidad cambiaria producto del resultado eleccionario de septiembre en la provincia de Buenos Aires y a los reveses que sufrió el oficialismo en el Congreso.

Otros economistas creen que además impactaron el desarme desordenado de las LEFI y la decisión oficial de no acumular reservas, hecho que se revirtió a fines del año pasado con cambios monetarios y cambiarios.

Desde el pico de marzo, la inflación desaceleró en abril (2,6%), mayo (2,1%) y junio, cuando perforó el piso del 2%: registró entonces un 1,9%. Todavía con ajustes de precios relativos por hacer (aumentos de tarifas de los servicios públicos) y altas estacionalidades típicas durante el año, para la mayoría de consultoras económicas y bancos, la inflación no llegaría a 0% en agosto (estiman un 1,8%), como prometió el Gobierno, y se mantendría levemente por debajo del 2% mensual hasta enero del año que viene.

Javier Milei y Luis Caputo en el Palacio Libertad Presidencia

La inflación en 2026, según el consenso de los analistas privados, rondaría el 29,8%, apenas por debajo de la registrada en 2025 (31,5%). El presupuesto enviado por el equipo técnico en el Ministerio de Economía la había calculado en 10,1% a fin de año. Pese a la poca baja que registraría este año en comparación con 2025, vale recordar que el último kirchnerismo de Alberto Fernández y Cristina Kirchner cerraron 2023 con la mayor inflación (211,4%) en más de tres décadas y el acumulado de su gobierno con más de 1000%.

“Venimos muy bien”, dijo ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Mencionó que a Chile le llevó una década bajar la inflación a un dígito. Luego cuestionó al kirchnerismo: “De ese modelo, en el que creció la inflación y la pobreza, es del que queremos salir”.

Luego de publicado el IPC, Caputo habló de la “importante estacionalidad en esta época del año” de algunos rubros, sobre todo el turístico, y recalcó que “la división Prendas de vestir y calzado registró en el mes una baja de 1,3%, la mayor reducción nominal de toda la serie histórica del IPC Nacional que comienza en enero de 2017″. Por otra parte, agregó que “la media móvil de tres meses de la variación del IPC Nacional se redujo en 0,2 puntos respecto a junio y fue la más baja desde septiembre del año pasado”.

Críticas en el Indec

“La publicación del IPC de julio de 2026 nos encuentra frente a una situación crítica a nivel social”, cuestionaron hoy los trabajadores de ATE Indec en un comunicado, quienes criticaron el ajuste de los trabajadores del Estado.

“Con la prohibición de actualización del IPC, el Gobierno busca maquillar esta situación. Los servicios y el transporte aumentan fuertemente mes a mes. La quita de ‘beneficios’ como el descuento que existía en el segundo medio de transporte encarece especialmente el costo de vida de aquellos trabajadores que viven en la periferia, lo mismo que los cambios en la tarifa social. Aun así, desde octubre de 2025 la inflación interanual viene creciendo y desde ese momento los salarios de quienes trabajan en el sector privado también están cayendo. Esto redunda en un aumento de la informalidad y la precariedad laboral”, cuestionaron los trabajadores de ATE ante la salida del IPC.

El Indec difundió hoy la inflación JUAN MABROMATA - AFP

“No puede haber estadísticas públicas de calidad si quienes las producen trabajan con salarios deteriorados, contratos precarios e inestabilidad laboral. Pero también defendemos algo que es patrimonio de toda la sociedad: un Indec independiente de los gobiernos de turno, con autarquía administrativa y autonomía presupuestaria, capacidad técnica y recursos suficientes para producir estadísticas públicas confiables”, señalaron y cerraron: “No alcanza con hablar de ‘blindar’ al Indec. La independencia estadística se demuestra en los hechos: las decisiones técnicas deben responder exclusivamente a criterios profesionales y científicos para mejor medir la realidad, sin especulación ni conveniencia política. La actualización de la estadística no puede quedar subordinada a los tiempos políticos de ningún gobierno”.

A comienzos de este año, el Gobierno frenó una actualización del IPC en base a la última encuesta de gastos de los hogares que estaba programada, lo que derivó en la renuncia de Marco Lavagna, entonces director del Indec. El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo en su último reporte del staff que la metodología del número oficial de inflación está desactualizada, que la actual canasta de consumo es menos representativa y que es necesaria una nueva ley para regular el marco normativo del organismo estadístico.

La mirada de los expertos

“Como había mostrado el IPC de la Ciudad, la inflación iba a mostrar una aceleración; y así fue”, dijo Lorenzo Sigaut Gravina, director de Equilibra, que remarcó que fueron los precios estacionales los que empujaron y no así los regulados, con los que el Gobierno “viene aflojando” en los últimos meses. Destacó además la leve aceleración que mostró la inflación núcleo.

“El proceso de desinflación le cuesta [al Gobierno] y está mucho más en torno al 2%. El Gobierno viene diciendo que puede llegar a cero en algún momento, pero la realidad es que está mostrando todavía más inercia”, dijo.

“La inflación se aceleró levemente en julio, en línea con lo que esperaba el mercado. El dato no sorprende: la inflación de CABA, que había marcado un 2,9% mensual la semana pasada, ya anticipaba el resultado nacional al reexpresarla con los ponderadores del Indec”, dijo Santiago Casas, economista jefe de EcoAnalytics. “El dato vuelve a confirmar que el proceso de desinflación será lento y sinuoso. La estacionalidad juega un papel importante en la dinámica mensual de los precios y julio lo volvió a demostrar: los precios estacionales aumentaron 4,5% en el mes, impulsados principalmente por ‘Recreación y Cultura’, efecto vacaciones de invierno. Pero la aceleración no fue exclusivamente estacional: la inflación núcleo también subió levemente, hasta 1,8% mensual”, agregó.

“Probablemente, agosto sea más bajo pasado el tema estacional. Lo que hemos visto en la primera semana de agosto es mucha tranquilidad; alimentos y bebidas, e incluso cosas de verduras que habían subido, ahora están moderándose”, dijo Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos.