La inflación de julio habría cerrado en torno del 2%, según los analistas

Luego de perforar en junio, por primera vez en diez meses, el piso del 2%, al registrar una variación de 1,9%, la inflación podría ubicarse en julio entre 1,9% y 2,1%, según estimaciones de consultoras privadas. Quienes prevén un leve rebote respecto del mes anterior lo atribuyen a la estacionalidad propia de esta época, marcada por las vacaciones de invierno, y al impacto que la depreciación del tipo de cambio tuvo sobre los precios de los alimentos.

Aunque, de confirmarse estas proyecciones (el Indec difundirá el dato oficial el jueves 13 de este mes) se interrumpiría el proceso de desinflación que se había sostenido durante los últimos tres meses, la mayoría de los economistas consultados considera que esa trayectoria volverá a consolidarse en lo que resta del año, con registros mensuales por debajo del 2%.

María Castiglioni, directora de CyT Asesores Económicos, señaló que el relevamiento de precios minoristas de su consultora para el Gran Buenos Aires arrojó un incremento mensual de 1,9%. “Coincidió con la cifra de junio y fue la menor desde agosto del año pasado. Con este dato, la variación interanual del IPC nacional del Indec sería de 33,5%, el mismo nivel que en junio”, precisó.

Además, Castiglioni explicó que durante julio la inflación núcleo y el componente estacional mostraron una mayor dinámica que en junio, mientras que los precios regulados se moderaron. “Como suele ocurrir en julio, los rubros vinculados al turismo se aceleraron por el efecto de las vacaciones de invierno, a lo que se sumó el Mundial de fútbol, que impactó especialmente sobre los pasajes aéreos. Eso explicó el comportamiento del componente estacional”, analizó.

En cuanto a los alimentos y bebidas, uno de los rubros de mayor peso en la canasta de consumo, indicó que aumentó 1,6%, por debajo del promedio general y también del registro del mes anterior. “La baja en frutas contribuyó al resultado”, puntualizó. Y agregó: “El resto de los rubros se movió en torno al 1,4%, con un comportamiento similar al de junio. La excepción fue indumentaria, que mostró una caída por el inicio de las liquidaciones de temporada”.

Por su parte, un informe de la consultora EcoGo estimó que, con todas las categorías relevadas, la inflación general se ubicaría en torno al 2,1% mensual, aunque aclaró que se trata de un dato preliminar. “Transcurridas las primeras cuatro semanas del mes, la estabilidad en los rubros de mayor volatilidad estacional, sumada a la baja en indumentaria por las liquidaciones de invierno, permitió que el índice general cerrara la semana 0,1 punto porcentual por debajo del registro de la semana anterior”, destacó el trabajo.

En el caso específico de los alimentos, EcoGo señaló que durante la cuarta semana de julio los precios de los productos consumidos dentro del hogar registraron una suba de 0,5%. “La inflación de este ítem se proyecta en torno al 2% para julio. Al incorporar la variación de los alimentos consumidos fuera del hogar (0,6%), la inflación del rubro alimentos se ubica en 1,8%”, precisó.

Julián Neufeld, economista de la Fundación Libertad y Progreso, indicó que su estimación preliminar, con datos hasta la cuarta semana del mes, arroja una inflación de 2,1%. “El rebote transitorio que esperamos para julio responde principalmente a dos factores. Por un lado, el aumento estacional de la demanda de bienes vinculados con las vacaciones de invierno, que impacta sobre todo en el rubro recreación y cultura. Por otro, una mayor incidencia de alimentos y bebidas no alcohólicas, impulsada por la depreciación del 6% que registró el tipo de cambio mayorista desde mayo”, explicó.

De cara al segundo semestre, Neufeld estimó que “los precios volverán a retomar el sendero de desinflación que venían transitando asentándose por debajo de una variación del 2% intermensual”.

En la misma línea se ubican las proyecciones de Empiria. Mateo Borenstein, economista de esa consultora, estimó para julio una inflación de 1,9%, dentro de un rango de entre 1,8% y 2%. “Aunque la trayectoria no sea lineal, es posible que el techo hacia adelante sea 2%. Hacia fin de año podrían observarse variaciones mensuales más cerca del 1% que del 2%, lo que llevaría a una inflación anual inferior a la de 2025”, sostuvo.

Elisabet Bacigalupo, macroeconomista senior de Abeceb, proyectó para julio una inflación de 1,9%. “Puede ubicarse apenas por encima, quizá en 2%, si la estacionalidad de las vacaciones de invierno tiene un impacto mayor al previsto. Pero, en términos generales, julio será un mes muy similar a junio: marcará una pausa en el proceso de desinflación, más que un cambio de tendencia”, afirmó.

Respecto de la inflación núcleo –que excluye los precios regulados y los productos estacionales–, Bacigalupo sostuvo que continuará moderándose. Sin embargo, aclaró: “Esa desaceleración no se reflejará plenamente en el índice general porque quedará parcialmente compensada, de manera transitoria, por la presión del turismo, los precios regulados y algunos alimentos que comenzaron el mes con aumentos importantes y luego desaceleraron durante la tercera y cuarta semana”.

Según la economista de Abeceb, algunos rubros, como transporte público, gas, agua y peajes, crecerán por encima del promedio. “Con todo, más allá de esta pausa puntual y estacional en julio, la tendencia de fondo no cambia: el proceso de desinflación continuará en los próximos meses”, concluyó.

Para la consultora Analytica, en tanto, el índice de precios al consumidor (IPC) de julio se ubicará en 2%. “Se trata de una suba marginal respecto del mes anterior”, afirmó su director, Claudio Caprarulo. “Principalmente observamos una aceleración en alimentos y bebidas sin que haya caídas en otros rubros que compensen ese movimiento”, agregó.

En sintonía con el resto de los consultados, Alejandro Giacoia, economista de Econviews, proyectó una inflación de 2%. “Julio es un mes con una marcada estacionalidad por las vacaciones de invierno. Estimamos que los rubros vinculados al turismo, el transporte y la recreación ejercerán cierta presión. Además, nuestro relevamiento de precios de alimentos arroja una suba de 2,3% para todo el mes. También observamos un incremento similar en los precios regulados”, concluyó.

También Equilibra hizo su relevamiento. En un informe sobre el tema, indicó que, según sus mediciones de precios, en julio la inflación fue de 1,8%, una baja de 0,1 p.p. respecto de junio. “La inflación núcleo arrojó 1,7% (+0,1 p.p. por encima de junio) tras una aceleración de alimentos y bebidas no estacionales (pasando de 0,9% a 1,4%). Sin embargo, la inflación subyacente descendió a 1,9% tras haber arrojado 2% en junio. Se trata de una métrica que construimos excluyendo los precios con mayor volatilidad en el corto plazo”, agregó en su análisis.