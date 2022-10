La machi de Villa Mascardi, entre la desobediencia al Estado y cinco planes de la Anses

Cada vez que puede, María Nahuel, activista de la causa mapuche en Villa Mascardi y madre de Betiana Ayelén Colhuan, la machi que tuvo en 2017 la revelación sobre la condición sagrada de esas tierras y que está detenida desde anteayer, aclara que la comunidad Lafken Winkul Mapu no tiene nada que ver con esa nación jurídica y políticamente organizada llamada Estado argentino. “No al Estado, a la mapu sí la respetamos. ¿Quieren que seamos argentinos? Nosotros éramos mapuches antes de que lleguen, que crucen en barco y lleguen a nuestra mapu”, le dijo el martes a Radio con Vos.

María cuenta que antes de dedicarse al activismo, cuando buscaba su identidad, fue mormona, y que durante esos años procuraba lo mejor para que sus seis hijos estuvieran “lejos de la calle” y no fueran “borrachos” o “drogados”. Lo que, sin embargo, no pudo evitar fue una de sus hijas, Betiana Colhuan, de 21 años, la machi, un factor fundamental en los conflictos de tierras desde 2017 -incluidos los que derivaron en distintos momentos en las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel-, recibiera subsidios del Estado al que la comunidad dice no pertenecer ni respetar.

María Nahuel, la tía del joven mapuche que murió en Villa Mascardi Emiliano La Salvia - LA NACION

Según registros de la Anses a los que accedió LN Data, Betiana cobra $30.592,60 mensuales correspondientes a tres planes sociales: la Asignación Universal por Hijo ($ 8810 por cada uno de los dos que tiene), el Complemento Leche del Plan 1000 días ($ 1063) y la Tarjeta Alimentar ($ 9000), a los que hay que agregarle 2909,60 pesos del plan Hogar Garrafa y, el último mes, $13.940,60 por única vez en concepto del complemento del 20% restante de asignación por embarazo o prenatal que se paga cuando se presentan los certificados de escolaridad y vacunación.

Detenida desde que, el martes, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, desalojó con las fuerzas federales una de las tomas en Villa Mascardi, Betiana Colhuan está comprometida con la causa de la defensa de esas tierras desde muy joven. En 2014, en una entrevista con la Cooperativa de Comunicación Audiovisual Mapuche, y luego de un operativo en la zona, acusó a la Gendarmería de haberla golpeado y amenazado, se defendió de los cargos de usurpación e insistió en la cosmovisión de su comunidad: “Nosotros tenemos una idea, un pensamiento que nunca vamos a cambiar: somos mapuches, vivimos en esta tierra; esta tierra es nuestra, nunca les perteneció a los huincas. No somos invasores, los invasores son los huincas”. Y en marzo pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca le confirmó a ella y a otros diez activistas falta de mérito en una causa en la que se los investigaba por haber tomado con la cara tapada el hotel de Parques Nacionales de Villa Mascardi.

Su madre, María Nahuel, a quien LA NACION quiso sin éxito contactar, fue, sin embargo, la única activista que dio hasta el momento la cara en este conflicto. El martes explicó, por ejemplo, los atributos de Betiana a Radio con Vos. “Una machi es una curandera. Nace con ese espíritu, cuando está dentro de la panza. Es una mujer que ayuda espiritualmente. Es como ir al médico”, dijo. “¿La vio curar enfermedades?”, le insistió el conductor, Ernesto Tenembaum. “¡Uf!, soy la madre. Es una machi: no es que invente. Puede frenar un cáncer no avanzado, hacerte caminar si no caminás. Una machi nace: de cuando uno está en la panza viene con ese newen”. Newen significa en mapuche fuerza o energía.