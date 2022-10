Dura advertencia de una representante mapuche ante el operativo en Villa Mascardi: “Por más que nos saquen, vamos a volver”

La puesta en marcha de un operativo de seguridad esta mañana elevó la tensión una vez más en la zona de Villa Mascardi y María Nahuel, la representante mapuche del Lof Lafken Winkul Mapu, con presencia en la zona, envió una dura advertencia a las autoridades ante el desalojo. “Por más que nos saquen vamos a volver”, sostuvo Nahuel, quien ya responsabilizó por cualquier cosa que pueda ocurrir en esa zona de Río Negro a la gobernadora Arabela Carreras y sostuvo: “Que el Estado argentino vea que voy a hacer justicia si me llegan a desaparecer a alguien o si llega a morir un bebé”.

Efectivos de la Policía Federal ingresaron esta mañana al predio del exhotel Mascardi, que pertenece a Parques Nacionales y que está ocupado desde 2017 por la comunidad Lafken Winkul Mapu. Allí detuvieron a tres mujeres, entre ellas la “machi”, una jefa del lugar. “A las 7.40 la machi me avisaba que estaban a los tiros y me dijo: ‘Están acá en la puerta’. En su casa, que es lo que está en juicio con Parques Nacionales. Creo que ya la machi está detenida con su bebé de cuatro meses, tiene un nene de tres años. Estaban rodeadas las casas de cada familia”, afirmó sobre esa situación Nahuel, quien llamó a los mapuches “a que se manifiesten” dada esta situación. “Hoy han tocado nuestra machi”, se quejó.

En esa zona, y en el marco del operativo, actúa la defensora de menores. Según Nahuel, el lugar adonde se despliegan las fuerzas nacionales “es parte del territorio” mapuche. “Fue usurpado, el Estado nos robó nuestra mapu y por más que nos saquen vamos a volver, siempre vamos a volver a nuestro territorio, yo no les tengo miedo”, advirtió.

“Prefectura está de vuelta en el lugar, son todos asesinos, mataron hace más de cinco años a Rafael Nahuel y seguro quieren ir a matar a otro. Cualquier cosa yo hago culpable a la gobernadora Arabela Carreras, antimapuche racista, que se va a besuquear con nuestra gente en el campo humilde, con nuestra gente que no tiene nada”, aseveró la representante de la comunidad, que es tía de Rafael Nahuel, el joven asesinado al ser baleado por la espalda en un operativo del grupo Albatros de la Prefectura, en noviembre de 2017.

En esa misma línea, María Nahuel continuó con su fuerte mensaje sobre el desalojo de esta mañana: “Hay niños, hay una mujer embarazada que está por tener y que sufre presión alta, que tiene que hacer su cesárea y tenía que venir a internarse. Si ella llegara a perder su bebé o le pasa algo, el Estado siempre es el asesino, no nosotros. Nosotros no tenemos armas”. De esta manera, y durante toda la entrevista en Radio Con Vos, la representante intentó explicar que la comunidad no ejerce violencia y hasta negó que hayan quemado una casilla rodante en los últimos días.

Sin embargo, no paró de hacer avisos de alto tenor. “Uno morirá, dos morirán, pero diez nos levantaremos, no nos van a asustar, yo no estoy asustada por mi gente que está allá, estoy poniendo fuerza y esperando que mi gente esté bien. Pero si llegara a pasar, uno caerá, dos caerán, nos meterán presos, pero saldremos y seguiremos luchando porque así nos han dejado esta orden nuestros mayores”, indicó.

“El Estado quiere que seamos argentinos; nosotros éramos mapuches antes que crucen en un barco y lleguen a nuestra mapu. Somos parte de este territorio, no le robamos a nadie, tampoco estamos en contra de que la gente viva en distintos lados, estamos en contra de aquellas personas que nos siguen diciendo ‘mapuches de mierda’, que robamos tierras, no le robamos nada a nadie, volvemos a nuestro lugar a hacer posesión de nuestro lugar, donde estuvieron nuestros mayores”, continuó, bajo esa misma postura.

“A mí me la pagan estos”

En tanto, también apuntó duramente contra Diego Frutos, dueño de La Cristalina, una de las propiedades usurpadas la semana pasada. Además de tildarlo de mentiroso, aseveró que hizo un “montaje” para los medios y negó que su comunidad haya tomado ese sector de Villa Mascardi, ni que reclame territorio sobre La Cristalina.

“Diego Frutos es mentiroso, arma montajes. Él conoce todo el lugar. El que se mete al lugar siempre se metió por Diego Frutos. Diego Frutos la va a pagar, espero que no muera ningún nieto mío, que la gobernadora sea lo último que haga, me lo van a pagar. A mí me la pagan estos, sí. Ojalá que toda mi gente esté bien. Que el Estado argentino vea que yo voy a hacer justicia si me llegan a desaparecer a alguien, si llega a morir un bebé”, remarcó.

Noticia en desarrollo