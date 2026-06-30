La megaobra argentina que lleva agua del mar a las minas de cobre de Chile ya está en funcionamiento

Del otro lado de la cordillera, a más de 1500 kilómetros al norte de Santiago, Techint Ingeniería y Construcción acaba de completar uno de sus proyectos más ambiciosos: el agua del océano Pacífico ya corre por el ducto de 160 kilómetros que construyó la empresa argentina y llegó, desalinizada, hasta el reservorio principal de la mina Radomiro Tomic, en el desierto de Atacama. La megaobra que lleva el nombre de Saddn —sistema de desalinización y transporte de agua para el Distrito Norte— pasó de la construcción a la operación.

“La llegada del agua desalinizada al Distrito Norte refleja la capacidad de ejecutar e integrar sistemas de alta complejidad en condiciones particularmente exigentes”, dijo Rodrigo Larralde Campos, director adjunto de Proyectos de Techint E&C. El sistema abarca desde la captación en el océano hasta el almacenamiento y distribución en tres grandes operaciones mineras: Radomiro Tomic, Chuquicamata —la mina de cobre a cielo abierto más grande del mundo— y Ministro Hales.

El cliente es Aguas Horizonte, un consorcio integrado por la japonesa Marubeni y Transelec (de capitales canadienses y chinos), que invirtió US$1000 millones para proveer agua industrial a Codelco —la estatal chilena que produce el 20% del cobre del país— por 20 años, con financiación de 14 bancos. La megaobra se ubica en la región de Antofagasta, en la zona de Tocopilla.

Tocopilla, en la región de Antofagasta, alberga la planta desalinizadora que ya abastece de agua industrial a Chuquicamata, la mina de cobre a cielo abierto más grande del mundo Techint

Chile produce un cuarto de la oferta mundial de cobre, con 5,7 millones de toneladas anuales, y tiene como meta que para 2034 “el mar domine en las minas”: que el agua del Pacífico represente el 66% del consumo minero, contra el 43% actual. Hace 11 años, más del 90% del agua utilizada en la industria se obtenía del deshielo.

A medida que el país expandió su desarrollo minero, creció también la presión social por el uso de agua destinada al consumo humano. Para hacer más sostenible su principal actividad económica, varias empresas comenzaron a invertir en plantas de desalinización, aunque estas encarecen hasta cinco veces el costo del agua. Chile cuenta hoy con 24 de estas plantas, de las cuales casi el 80% de la producción se destina a la minería.

La Argentina podría beneficiarse de la misma solución. Si se desarrollan en el norte argentino los proyectos mineros de cobre, en el futuro también podrían recurrir al agua industrial del Pacífico. “Los yacimientos de cobre en Chile y en la Argentina están empatados, en muchos casos son binacionales. A medida que los proyectos en la Argentina evolucionen, se espera que utilicen también el agua industrial del mar chileno. Se puede extender un proyecto existente o se puede construir uno paralelo que los alimente, porque si no, la alternativa sería llevar agua del Paraná, que es mucho más cara”, explicó Alejo Calcagno, director de Operaciones del Área Sur de Techint.

Una obra de ingeniería extrema

El proyecto comienza con la captación de agua de mar a través de dos tuberías de 1,8 metros de diámetro y 740 metros de largo que llegan a cerca de 100 metros de profundidad. Un tercer tubo devuelve la salmuera a 540 metros mar adentro con difusores para no afectar la vida marina. Para depositar las tuberías sobre el lecho rocoso, trabajaron en la zona cinco embarcaciones y 50 buzos que, con el uso de explosivos, limpiaron el terreno. Una estructura de hormigón de ocho metros de diámetro anclada en el fondo del mar realiza la primera filtración del agua.

El primer tramo del acueducto asciende un farellón de 1000 metros en apenas 3000 metros de extensión, con pendientes de hasta 39 grados Techint

Uno de los mayores desafíos fue la instalación del primer tramo del acueducto, de 48 pulgadas de acero, que asciende un farellón de 1000 metros de altura en apenas 3000 metros de extensión, con pendientes de hasta 39 grados. Codelco optó por instalar un cablecarril para el ascenso de personal y carga pesada de hasta 14.000 kilogramos. “La zanja y la soldadura se hicieron de manera mucho más manual de lo habitual y con menos máquinas debido a la pendiente”, explicó Germán Ospina, supervisor general de ductos de Techint.

Una vez en la cima, el acueducto recorre otros 160 kilómetros hasta las tres minas. El proyecto consume 45 MW, alimentados por energía fotovoltaica de la planta solar Tamaya.

Una vez en régimen pleno, el sistema tendrá capacidad para producir hasta 840 litros por segundo de agua desalinizada, con potencial de expansión a 1956 litros. “Este logro sintetiza años de planificación, ingeniería y ejecución en condiciones altamente desafiantes”, dijo Marco Matranga, director senior de Proyectos de Techint E&C.