“La pelota está de su lado”: Martín Guzmán se cruzó con empresarios por las exportaciones y criticó a la oposición

Desaceleración de la suba de precios en agosto, disputas por el cepo a la exportación de carne y cruces discursivos por la gestión de la deuda y el rol del FMI. Esos fueron algunos de los componentes de la participación del ministro de Economía, Martín Guzmán, en el 1º Congreso de Producción y Trabajo, un encuentro que reunió al funcionario con referentes del sector privado y cámaras empresarias.

“La inflación, luego del pico alto del mes de marzo fue reduciéndose intermensualmente. Cada uno de los meses, a partir del mes de mayo, ha mostrado un descenso de la inflación intermensual y lo mismo esperamos que siga ocurriendo. Esperamos en el mes de agosto otro descenso de la tasa de inflación intermensual con respecto al mes de julio”, dijo Guzmán sobre la evolución del costo de vida. El índice de precios al consumidor registró un 3% de incremento para el mes de julio, el cuarto mes consecutivo en baja. Sin embargo, el acumulado en los primeros siete meses de 2021 arrojó un 29,1%, cifra que ya superó la meta anual que se esperaba para todo el año.

Por otra parte, Guzmán destacó su gestión en la reestructuración de la deuda en tono electoral y atacó a la oposición. “En estos días hay algo que realmente llama la atención. Es una fuerza política buscando deslindar sus responsabilidades del enorme daño que se le hizo a la Argentina con el problema del endeudamiento insostenible en dólares, que hipotecó el presente y el futuro de millones de argentinas y argentinos”.

Las exportaciones del sector agropecuario fueron un tema de discusión durante el panel que Guzmán. Minutos antes de la presentación del ministro, José Carlos Martins, del Consejo Agroindustrial, hizo referencia a las trabas a la exportación y la carga tributaria.

“Necesitamos cosas. La agroindustria necesita el compromiso de la política argentina en general y del gobierno en particular de mantener reglas claras y sostenibles en el tiempo. Cuesta horrores generar un cliente, es una inversión muy importante y cuando lo logramos, tenemos que decir: no te puedo vender más. Tenemos que poner mucho foco en ser capaces de no restringir los flujos de exportación”, dijo.

El intercambio entre José Martins, del Consejo Agroindustrial y Martín Guzmán ocurrió durante un panel compartido en el Congreso de la Producción y el Trabajo

Guzmán, por su parte, no se refirió al asunto hasta el último momento de su presentación. “Para nosotros la agroindustria y el campo tienen un rol fundamental en la economía. Buscamos trabajar de una forma que respete los principios macroeconómicos que consideramos sanos para la Argentina”, dijo.

El intercambio se dio en medio de tensiones por la probable renovación del cepo a la carne. Fuentes oficiales confirmaron a LA NACION ayer que buscarán mantener las restricciones del 50% para dar estabilidad a los precios internos.

La tensión continuó por los reclamos cruzados con respecto a un anteproyecto de ley de desarrollo agroindustrial que están trabajando entre el Ministerio y el Consejo. Martins, durante su discurso, dijo que están esperando desde la cartera de Guzmán que manden el borrador al Congreso, dirigiendo la mirada directamente al ministro

En su turno, él retrucó: “En este momento, José, diría que la pelota está del lado de ustedes, luego de todas las revisiones que hemos hecho y esperamos pronto también estar en la siguiente etapa de estos acuerdos que hemos ido construyendo”.