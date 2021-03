La provincia de Buenos Aires lanza una moratoria para los impuestos Inmobiliario, patentes y embarcaciones deportivas

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) mandará a la Legislatura provincial un proyecto de ley para implementar medidas destinadas a favorecer la regularización de deudas impositivas de contribuyentes que fueron afectados por la pandemia y para simplificar el pago del impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB). Esto incluye a las empresas que actúan como agentes de recaudación.

Las medidas forman parte del Programa de Recuperación Productiva que anunció el gobernador Axel Kicillof ante la Asamblea Legislativa el lunes 1° de este mes. Según indicó hoy el director Ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, el oficialismo no tendría problemas para aprobar el proyecto, que ayudará no solo a los contribuyentes, si no también a mejorar la recaudación provincial de impuestos en el corto plazo.

En primer lugar, según indicó Girard, se lanzará una moratoria con beneficios segmentados, que posibilitará regularizar deudas devengadas o vencidas durante 2020. Esto incluye atrasos en los pagos del impuesto Inmobiliario y de patentes de vehículos y embarcaciones deportivas. Girard proyectó que en el primer año de implementación de este plan espera recaudar $4000 millones, que significa alrededor del 10% de la deuda de $40.000 millones que se generó el año pasado.

“En 2020 cayó la cobrabilidad en todos los impuestos, se acumuló más deuda que en años anteriores. La provincia recaudó el año pasado $465.000 millones, de los cuales el 16% aproximadamente fueron impuestos patrimoniales. Sobre ese flujo se generó una deuda de $40.000 millones que queremos regularizar con la moratoria, de la cual esperamos recuperar este año $4000 millones”, explicó Girard, quien además adelantó que la agencia está “ultimando los detalles de los proyectos para que el Ejecutivo los envíe a la Legislatura en los próximos 10 o 15 días”.

El plan posibilitará que más de 3 millones de contribuyentes puedan ponerse al día con ARBA (particulares y empresas), según estimó la agencia. Incluirá como principal beneficio la condonación de multas, intereses y recargos, y la financiación contempla el pago en hasta 24 cuotas con una tasa de interés fija, que luego se determinará en la reglamentación de la ley. El porcentaje de quita caería en el tiempo, para incentivar que los ingresos a los planes de moratoria sucedan en el corto plazo.

“Se condonarán intereses en función de la capacidad de pago del contribuyente, lo que implica que recibirán mayores beneficios quienes fueron más afectados (micro y pequeñas empresas, cooperativas, personas de bajo patrimonio y quienes realizan actividades en rubros particularmente perjudicados por la pandemia). Las condonaciones llegarán al 100% de intereses y multas para los más afectados, y del 10% al 90% para el resto de los contribuyentes, dependiendo de su situación y del momento de acogimiento”, explicaron en ARBA.

Por otro lado, la agencia recaudadora lanzará un plan de pagos especial orientado a 3800 agentes de recaudación que no ingresaron fondos retenidos en sus operaciones con contribuyentes de IIBB y Sellos devengadas o vencidas al 31 de diciembre de 2020. La condonación se segmentará según el tamaño del contribuyente. La quita para microempresas será de 90%; para las pequeñas, 80%; medianas, 70%, y 10% para el resto. “Les va a permitir levantar los embargos en aquellos casos donde la deuda está embargada”, dijo Girard.

Finalmente, la agencia creará un sistema simplificado para el cumplimiento del pago de IIBB, que beneficiará alrededor de 1 millón de monotributistas bonaerenses, según estimó. De esta forma, los contribuyentes no deberían presentar declaraciones juradas mensuales de IIBB ni se les aplicarían retenciones, dado que solo pagarán una cuota fija mensual en función de su categoría del monotributo.

“Para el contribuyente se reduce la cantidad de trámites a uno. No van a tener que presentar una declaración jurada mensual ante ARBA, sino que van a pagar dentro del pago de monotributo un componente de IIBB de la provincia de Buenos Aires. Después se resuelve internamente entre la AFIP y ARBA la manera en que los recursos llegan a la provincia”, contó Girard, en una rueda de prensa virtual.

“Además habrá una reducción del costo financiero, ya que van a dejar de adelantar el pago del impuesto mediante las retenciones. Estamos haciendo una reforma fiscal en nuestro principal fuente de recursos tributarios: la recaudación de IIBB representa un 75% del total de los ingresos”, indicó, y concluyó que “el objetivo de la política tributaria es reducir la presión sobre los sectores productivos y sobre las pymes en general”.