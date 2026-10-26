Tras la victoria de Lula da Silva en el balotaje de Brasil, las acciones de Mercado Libre caen alrededor de un 10%, de acuerdo con los primeros reportes del premarket en Wall Street y en contraposición a lo ocurrido tras el resultado de la primera vuelta, cuando los mercados se mostraron optimistas por los buenos números obtenidos por Flávio Bolsonaro. El gigante sudamericano es uno de los principales mercados para la empresa de Marcos Galperin. Los papeles de la compañía habían terminado el viernes con una leve caída de menos del 1%.

En tanto, los papeles de Nubank (NU), el banco digital de origen brasileño y el más grande del mundo fuera de Asia, se desploman más de un 22% este lunes antes de la apertura oficial de los mercados.

Además, el real se deprecia frente al dólar.

La reacción de las acciones de Mercado Libre tras la victoria de Lula da Silva sobre Flavio Bolsonaro en el balotaje. https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/meli

En contraposición, las acciones de Mercado Libre Inc. (MELI) se dispararon 9,67% en Estados Unidos luego de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. El salto se produjo después de que Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quedara primero en la primera vuelta de las elecciones brasileñas, por delante del actual mandatario.

En ese entonces, el resultado sorprendió al mercado porque Bolsonaro consiguió un desempeño superior al que anticipaban las encuestas privadas. Los inversores habían interpretado esa noticia que llegaba desde el gigante de Sudamérica como una señal de una posible política económica más orientada al ajuste fiscal y favorable al mercado.

Mercado Libre tuvo, en el último tiempo, una enorme exposición en Brasil. El país es, por amplio margen, el principal mercado de la empresa.

Mercado Libre tuvo, en el último tiempo, una enorme exposición en Brasil. El país es, por amplio margen, el principal mercado de la empresa, incluso por arriba de Argentina: en 2025 generó US$15.201 millones en ingresos netos e ingresos financieros, equivalentes al 52,6% de los US$28.893 millones facturados por el grupo. México representó el 22,4% y la Argentina, el 20,6%.

Más reacciones en el mercado

El IBEX 35, el principal índice bursátil de referencia de la bolsa española, calculado y administrado por Bolsas y Mercados Españoles, abrió este lunes con pérdidas, arrastrado por los bruscos descensos de los valores más expuestos a Brasil —con Santander, Telefónica y Mapfre entre los más destacados— tras la victoria de Da Silva.

De acuerdo con los analistas, el resultado era relativamente inesperado, lo que provocaba que ciertas acciones, como la de Santander (-5,4%) y Telefónica (-6,7%), por ejemplo, cayeran.

En el frente energético, el crudo se moderaba, en parte por las informaciones que situaban a mediadores de Qatar en Teherán el domingo, en un esfuerzo ⁠por rebajar las tensiones regionales en coordinación con Estados Unidos. El precio del Brent se disparó más de un 6% la semana pasada, hasta su cierre semanal más alto desde mediados de 2022, después de que los ataques hutíes ‌en Arabia Saudí avivaran la preocupación por el suministro energético.

En general, las bolsas mundiales subían ligeramente el lunes, mientras que el precio del petróleo retrocedía desde sus máximos de seis meses, a la espera de una semana marcada por las reuniones de los bancos centrales ‌y la publicación de resultados empresariales que pondrán a ‌prueba ⁠una vez más la confianza en el auge de la inteligencia artificial.