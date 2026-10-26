Cómo es la nueva alarma de detección perimetral diseñada para anticiparse a las intrusiones

La evolución de las viviendas incorpora cada vez más soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la experiencia cotidiana de las familias y la seguridad es sin dudas parte de esa planificación. En este contexto, Verisure, la empresa líder del mundo en alarmas, presentó un nuevo dispositivo con tecnología PreSense, que con inteligencia artifical permite anticiparse a un posible delito y responder de manera eficaz ante una situación de riesgo.

La seguridad se consolida como una necesidad básica dentro de la planificación del hogar

Históricamente, los sistemas de alarma se enfocaban en actuar una vez que el delito estaba en curso. Hoy, en cambio, la prevención y la anticipación ganan protagonismo. Según el Observatorio de Seguridad de Verisure, más del 60% de las personas ya implementa medidas preventivas en sus hogares, una tendencia que refleja la importancia que adquiere la protección en la vida cotidiana.

“El cliente lo que quiere hoy es anticiparse. Con el lanzamiento de nuestro nuevo dispositivo lo que hacemos es que, antes de que ocurra la intrusión, somos capaces de detectarlo y verificarlo a través de las imágenes”, explicó Carlos Beltrán, Director de Operaciones Verisure Argentina.

El dispositivo utiliza algoritmos avanzados para diferenciar con precisión entre personas, animales y objetos en movimiento

Una nueva generación en la protección del hogar

La tecnología PreSense es el eje de esta nueva generación de protección desarrollada por Verisure. Su funcionamiento combina sensores inteligentes, elementos disuasivos, verificación profesional y tecnologías de intervención para identificar posibles riesgos y activar una respuesta cuando la situación lo requiere.

El sistema se basa en cuatro barreras de protección que buscan disuadir, detectar, verificar e intervenir antes de que un incidente se concrete. Detrás de la nueva generación de alarmas de Verisure hay una arquitectura de protección por capas, diseñada para activarse de manera progresiva. De esta manera, la propuesta apunta a reducir los tiempos de respuesta a menos de 30 segundos y a actuar desde las primeras señales de una posible intrusión.

Uno de los principales diferenciales de este enfoque es la combinación entre tecnología y respaldo humano. La inteligencia artificial permite analizar información en tiempo real e identificar riesgos potenciales, mientras que los profesionales de la Central Receptora de Alarmas intervienen cuando la situación lo requiere. La tecnología, en este esquema, amplifica las capacidades humanas y permite que la respuesta sea más precisa, sin reemplazar la experiencia de los especialistas.

Diseñado para reforzar la seguridad en el exterior del hogar, protege áreas como patios, balcones y terrazas

Protección más allá del interior del hogar

Dentro de esta evolución, la detección perimetral ocupa un lugar central. Verisure incorpora un detector inteligente para exteriores que busca detectar movimientos antes de que una intrusión se concrete y amplía la protección más allá del interior de la vivienda.

El dispositivo integra tecnología PreSense y análisis inteligente de imágenes para diferenciar potenciales intrusiones de movimientos no relevantes, con el objetivo de reducir las falsas alarmas. A su vez, combina detección y verificación visual en tiempo real: cuando identifica una señal de alerta, capta imágenes que aportan contexto y permiten evaluar la situación para dar una respuesta más precisa.

A nivel técnico, cuenta con una cámara Full HD de 1080p y un lente gran angular de 141°, características que permiten lograr una cobertura superior a la de los detectores perimetrales tradicionales. También incorpora infrarrojos para capturar imágenes en condiciones de oscuridad, lo que permite mantener la protección durante las 24 horas.

El equipo está diseñado específicamente para uso exterior y cuenta con certificación IP65, que lo protege frente a condiciones climáticas adversas. Además, integra conectividad WiFi y radiofrecuencia para transmitir imágenes al sistema de alarma, y ofrece zonas de detección configurables que permiten adaptar su funcionamiento a distintos tipos de viviendas y espacios exteriores.

El detector perimetral Verisure actúa como la primera línea de defensa de este escudo defensivo

La incorporación de inteligencia artificial, una mayor calidad de imagen y la capacidad de verificación visual representa una evolución respecto de los detectores perimetrales convencionales. El objetivo es identificar indicios de una posible intrusión en el perímetro antes de que la persona que intenta ingresar llegue al interior de la propiedad.

La prevención como parte de la vida cotidiana

Los datos del Observatorio de Seguridad de Verisure también muestran cómo la protección del hogar se relaciona con la tranquilidad de las personas. Según el relevamiento, el 77% siente algún nivel de estrés al dejar su vivienda sin ocupantes, mientras que el 79% considera valioso recibir alertas sobre movimientos o situaciones inusuales durante la noche.

“Hemos detectado que el 60% de los argentinos están buscando una modalidad mucho más preventiva. No buscan solamente evitar tener una situación delictiva, sino que lo que están buscando es la tranquilidad”, aseguró Florencia Tsuji, Managing Director de Verisure Argentina, al citar datos del Observatorio de Seguridad de Verisure.

Entre las notificaciones más valoradas se encuentran aquellas que advierten sobre movimientos, aperturas de puertas y ventanas o sonidos extraños. En este escenario, la tecnología genera tranquilidad cuando ayuda a anticipar situaciones y permite actuar a tiempo, en lugar de limitarse a registrar un incidente una vez ocurrido.

La nueva alarma con detección perimetral de Verisure se inscribe en esa búsqueda de una protección integral, que combina prevención, monitoreo y respuesta especializada. Con la tecnología PreSense como protagonista, la propuesta apunta a ampliar la capacidad de detección desde el exterior de la vivienda y a intervenir antes de que una situación de riesgo se convierta en una intrusión. En definitiva, lo que se busca es que los usuarios tengan mayor tranquilidad y bienestar en su día a día.

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