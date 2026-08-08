La recaudación del impuesto a las apuestas online escaló casi un 30% en julio por el efecto Mundial

En julio, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recaudó unos $17.800 millones a partir del impuesto indirecto sobre apuestas y juegos online. Se trata de un salto del 27,8% mensual en términos reales y se anticipa que mantenga una tendencia alcista.

El dato surge de un gráfico que compartió la consultora Analytica en sus redes sociales a partir de cifras oficiales de ARCA. “En la comparación interanual el aumento fue de 50,5%. Durante los primeros siete meses del año acumula una suba del 40% interanual”, consignó a través de su cuenta de X.

La recaudación tributaria por apuestas online mantiene una tendencia alcista, que se acentuó en julio Analytica

Claudio Caprarulo, director de Analytica, precisó a LA NACION que “es el salto mensual más alto desde que hay registros”. El economista consideró esperable que el incremento en la recaudación de este tributo responda al efecto de la Copa del Mundo, disputada durante julio y que pudo impulsar a más personas a apostar por este medio.

“De todas formas, la tendencia es creciente previo al Mundial”, indicó Caprarulo. En ese sentido, puntualizó que hay múltiples factores que potencian esta actividad, como puede ser la incidencia del ecosistema digital, la mayor publicidad o las necesidades producto de la situación socioeconómica.

De acuerdo a registros oficiales de ARCA, en julio se recaudaron $17.798 millones, unos $8948 millones más que en el mismo mes de 2025. En lo que va del año, el acumulado asciende a $89.627 millones, cifra que duplica los $48.079 millones recaudados por este concepto durante el mismo período del año pasado.

No obstante, representa una fracción menor de la recaudación tributaria total, que en julio ascendió a $22.965.441 millones.

La recaudación de impuesto indirecto a las apuestas online se duplicó respecto al año pasado Shutterstock - Shutterstock

Este tributo, establecido a fines de 2016 mediante la ley 27.346, se aplica sobre las apuestas y juegos de azar efectuados en el país a través de plataformas digitales y dispositivos electrónicos.

La alícuota general es del 5% sobre el valor neto de los depósitos realizados por el apostador, aunque éste puede solicitar la devolución del gravamen.

En noviembre de 2025, el Gobierno actualizó el régimen de percepción del impuesto a las apuestas online. Estableció nuevas reglas para la inscripción y el control de los operadores digitales autorizados, con el objetivo de ordenar el registro de operadores, los controles y el momento en que empiezan a regir las alícuotas.

Así se da mayor previsibilidad al cobro de la percepción y refuerza la identificación y fiscalización de las plataformas, especialmente las radicadas en el exterior.

Aumento del interés en las apuestas virtuales durante el Mundial 2026

Durante la final del Mundial entre Argentina y España, las búsquedas digitales de plataformas de apuestas registraron un incremento del 6200% en el país. Esto evidenció un fenómeno de gran magnitud en este mercado durante el torneo de fútbol.

Este resultado se desprende de una investigación realizada desde el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, basado en la herramienta Google Trends.

Las búsquedas de apuestas online alcanzaron un pico en la final del Mundial (AP Photo/Abbie Parr) Abbie Parr - AP

Las búsquedas de plataformas de apuestas llegaron a un pico en la final de la Copa del Mundo. El impacto varió según la relevancia del rival, con incrementos masivos frente a Inglaterra (+4850%) y Egipto (+3600%). En partidos de menor tensión emocional, como contra Argelia, el impacto fue inferior, aunque elevado (+600%).

Asimismo, el informe advirtió sobre un cambio de paradigma en el perfil del apostador, que dejó de buscar la actividad como entretenimiento. Las consultas vinculadas a “juegos que más pagan” treparon un 350%, un indicio de que numerosos sectores recurren a las apuestas como una “salida económica”.

Otro fenómeno detectado fue el “efecto de desplazamiento”: al finalizar los partidos, el interés por las apuestas deportivas disminuyó, pero se disparó el tráfico en los casinos en línea, especialmente la ruleta virtual, con picos de actividad durante la madrugada.

Por último, el relevamiento detectó un flujo masivo de nuevos usuarios que, impulsados por la adrenalina, intentaron acceder a las plataformas ingresando nombres erróneos.

El informe subrayó que este desconocimiento del ecosistema digital expone a los ciudadanos al mercado ilegal, ya que muchos terminan en sitios fraudulentos o “clones” no regulados.