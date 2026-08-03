La recaudación impositiva creció 1,2% en julio

Luego de haber registrado una caída de 7,4% en junio, la recaudación impositiva dio un alivio al Gobierno en julio, al registrar un crecimiento interanual de 1,2% en términos reales. Esta vez tuvo incidencia positiva el vencimiento especial de Ganancias, pero, en contraste, siguen en baja los tributos vinculados con el comercio exterior.

Según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la recaudación tributaria de julio ascendió a $22.965.441 millones, lo que en términos nominales implicó un crecimiento de 35,1%. “El resultado estuvo influido positivamente por el vencimiento especial del saldo de las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales de personas humanas correspondientes al período fiscal 2025, que este año operó en julio, mientras que en 2025 había tenido lugar en junio", explicó.

En este sentido, del informe oficial se desprende que el tributo que más aportó al crecimiento fue el impuesto a las Ganancias, cuya recaudación alcanzó $5,11 billones, con una suba interanual de 64,7%. También sobresalió Bienes Personales, cuya recaudación aumentó 69,2% interanual hasta los $171.056 millones, favorecida también por el cambio en el cronograma de vencimientos y por el ingreso remanente correspondiente a Acciones y Participaciones.

Otro de los impuestos con mayor crecimiento fue el de Combustibles, que registró un incremento de 67,8% interanual, explicado principalmente por las actualizaciones del tributo.

En contraste, hubo una incidencia negativa por el lado de los tributos vinculados al comercio exterior. ARCA explicó que esto se debió a la elevada base de comparación, ya que en julio de 2025 todavía impactaban operaciones registradas bajo un esquema de retenciones más elevado, así como la reducción de las alícuotas para productos como soja, trigo, cebada, maíz y sorgo. “También influyó un día hábil menos de recaudación, aunque el mayor tipo de cambio compensó parcialmente ese efecto”, se explicó.

El economista Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), comentó que, pese al crecimiento de 1,2% real interanual, a nivel de cada tributo, se registró la séptima caída real interanual consecutiva en varios de los principales impuestos. “Bajo el supuesto de una inflación mensual del 1,85% en julio, del análisis por tributo surge que la recaudación que más cayó fue la de los derechos de importación con una baja real interanual del -26,8%”, precisó.

Según Argañaraz, siguió en el ranking de las mayores caídas a los derechos de exportación, que tuvo una baja de -22,7% real interanual. “Luego vienen Créditos y Débitos en Cta. Cte. (-11,1%) e impuestos internos con una baja del -9,7%”, agregó el especialista.

Los tributos que mostraron crecimiento fueron Bienes Personales (26,7%), el impuesto a los combustibles (25,7%) y Ganancias (23,4%). “El principal impuesto, el IVA neto de devoluciones y reintegros, cayó 0,5% en términos reales respecto de julio de 2025 (IVA impositivo 5,9% e IVA aduanero -15,3%)”, se precisó en el informe de Iaraf.

Asimismo, el segundo tributo de mayor importancia relativa, aportes y contribuciones de la seguridad social, descendió 3% real interanual. “Entre los factores explicativos se destacan el comportamiento del salario real y de la cantidad de empleo formal”, explicó Argañaraz.

También el economista Lucas Tettamanti, de la consultora Empiria, señaló que, según sus cálculos, la recaudación tuvo en el mes un crecimiento de 1,2% real interanual. “Mucho tuvo que ver con esto la prórroga excepcional del vencimiento de la presentación y pago de la declaración jurada del período fiscal 2025 para las personas humanas. Se pasó para julio, cuando el año pasado era en junio. Este mes aumentó 23% y explicó en gran parte el resultado”, opinó.

Acumulado del año

Siempre bajo el supuesto de una inflación mensual de 1,85% en julio, el análisis del Iaraf indicó que en los primeros siete meses del año la recaudación impositiva tuvo una caída de 4,3%, respecto de igual período de 2025. “Los impuestos con mayor caída fueron derechos de exportación (-36,5%), seguidos por derechos de importación (-18,3%) Internos coparticipados (-17,1%)”, se detalló.

En tanto, los tributos con aumento de recaudación en estos siete meses fueron el impuesto a los combustibles (20,5%), Bienes Personales (8,3%) y Ganancias (5,1%). “Si se excluyera de la recaudación a los tributos vinculados al comercio exterior, la recaudación total habría descendido un 2,6% en términos reales interanuales”, concluyó Argañaraz.

El principal impuesto, el IVA neto de devoluciones y reintegros, tuvo una baja de recaudación del -6,7% en términos reales respecto a igual periodo del año previo (IVA impositivo -1,4% e IVA aduanero -19,1%). El segundo tributo de mayor importancia relativa, los aportes y contribuciones de la seguridad social, tuvo una caída de 3,8% real interanual.