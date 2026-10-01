La recaudación impositiva se recuperó en septiembre con un crecimiento de 3,7%

Luego de no haber registrado variación alguna en agosto, la recaudación impositiva volvió a la senda del crecimiento en septiembre. Los ingresos tributarios del noveno mes del año ascendieron a $21.358.918 millones, lo que significó un aumento interanual de 38,3% en términos nominales y un incremento real de 3,7%.

El dato fue publicado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Del documento oficial surge que el impuesto a las ganancias fue uno de los motores más importantes: recaudó $4,77 billones y aumentó 63,3% interanual. También se destacó el fuerte salto de los derechos de exportación, que crecieron 99,2% y aportaron $1,12 billones.

ARCA indicó que el buen desempeño de Ganancias “estuvo incidido positivamente por mayores anticipos de las sociedades, el ingreso del primer anticipo de personas humanas por el período fiscal 2026 y el incremento de retenciones impositivas, atenuado por la actualización de las escalas y las deducciones de ganancias cuarta categoría”.

En el caso de los Derechos de exportación, la agencia de recaudación explicó que su buen resultado se debió al “incremento del tipo de cambio, el adelantamiento de derechos en junio y julio 2025 por la baja de alícuotas, el aumento interanual del precio promedio de la mayoría de los productos del complejo sojero y cerealero y de los hidrocarburos, y mayores exportaciones de combustibles y minerales”.

También tuvo un buen desempeño el IVA impositivo, lo que puede tomarse como un indicador de que tanto el consumo como la actividad comenzaron a recuperarse en septiembre. Los ingresos por este concepto ascendieron a $4.722.930 millones, lo que representó un aumento interanual de 35,5%, es decir, 2 puntos porcentuales (p.p.) por encima de la inflación.

El economista Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), precisó la variación real –es decir, descontando la inflación– de los principales impuestos, usando como base el supuesto de un IPC de 1,9% para septiembre –el dato oficial será publicado por el Indec el martes 13 del actual–. “El tributo que más creció en el mes fue Derechos de Exportación, con un alza de 49,5% real interanual. “Le siguió el impuesto a las ganancias, con una suba del 22,5%”, señaló el especialista.

Asimismo, Argañaraz remarcó que el principal impuesto, el IVA neto de devoluciones y reintegros, tuvo una baja de recaudación del 5,4% en términos reales respecto de septiembre de 2025. El buen desempeño del IVA impositivo, que tuvo un crecimiento real de 1,7%, fue empañado por la caída de 18,4% que sufrió el IVA aduanero.

Del informe del Iaraf surge otro dato positivo: la recaudación del segundo tributo de mayor importancia relativa, Aportes y Contribuciones de la Seguridad Social, tuvo un incremento de 1,6% real interanual. “Entre los factores explicativos se destaca el comportamiento del salario real”, se explicó.

La contracara de esto la exhibieron Bienes Personales y Derechos de Importación, que fueron los tributos cuyas recaudaciones más cayeron. El primero tuvo una baja de 27,5% real interanual, mientras que el segundo disminuyó 23,4%.

El economista Gabriel Caamaño se mostró cauteloso ante este resultado. En su cuenta de la red social X sugirió mirar cuatro cosas al analizar el dato: “1) El calendario de anticipos de ganancias cambió versus el año pasado; 2) En septiembre del año pasado tuvimos un período de DEX [derechos de exportación] cero, donde se anotó el grueso de las DJVE, por eso la recaudación de DEX vuela en esos términos de comparación. Es un tema del punto de comparación; 3) La recaudación de IVA de septiembre es una mezcla de los meses previos (junio, julio y agosto), no se paga en septiembre por las operaciones de septiembre, y 4) La RG 1.116/2026 de la CNV del 14/9 en el caso de créditos y débitos”.

En tanto, Argañaraz comentó que, siempre bajo el supuesto de una inflación mensual de 1,9% en septiembre, la recaudación tributaria tuvo una caída de 3% real interanual durante los primeros nueve meses de este año. “Si se excluyera del cálculo a los derechos de exportación e importación, el resultado sería una baja de 1,5%”, agregó.

La recaudación que más cayó en los primeros nueve meses del año fue la de Derechos de exportación (-22%), seguida por la de derechos de importación (-19,2%) y la de Internos coparticipados (-16,0%). En tanto, el tributo con mayor aumento de recaudación fue el impuesto a los combustibles (18,8%).

Según el Iaraf, el principal impuesto, el IVA neto de devoluciones y reintegros, registró una caída de recaudación del 6,5% en términos reales respecto a igual periodo del año previo (IVA impositivo -1,3% e IVA aduanero -18,4%). “La recaudación del segundo tributo de mayor importancia relativa, Aportes y Contribuciones de la Seguridad Social, disminuyó 3,1% real interanual”, se destacó.