“Nuestra voz” se quedó sin voz . El grupo de whatsapp creado en 2019 por unos 200 empresarios con el objetivo de defender los valores republicanos, la inversión privada y el rol que cada uno de ellos tiene en la sociedad está en silencio hace días. Sólo tuvo una interrupción por las atrocidades que el grupo terrorista Hamas generó en Israel. “El silencio es todo. Es profundo. Es visceral. Es sinónimo de una desesperanza que nos interpela y por qué no también del miedo que tenemos”, describió por lo bajo uno de los ejecutivos que supo tener alto perfil en el grupo y que como tantos otros sigue la realidad argentina desde Uruguay. La encrucijada está instalada y el laberinto es cada vez más complejo .

La crisis de las naftas y la búsqueda de culpables en el sector privado no hizo más que avivar viejos fantasmas en un sector en el que todavía recuerdan los bloqueos de grupos piqueteros liderados por Luis D´Elía y la frase de Néstor Kirchner que en 2005 convocó a un “boicot nacional contra la petrolera Shell y las empresas que remarcan de manera injustificada sus precios”. El mandatario instó en ese momento a la población a “no comprar más a Shell, ni una lata de aceite”. Luego vino la persecución judicial de Guillermo Moreno a Juan José Aranguren, por entonces presidente de la petrolera, acompañada por 82 causas penales con una multa de US$ 300.000 cada una y pedido de prisión por supuesto incumplimiento de la ley de abastecimiento. Aranguren resultó sobreseído en todas las causas pero tuvo que destinar dos años de su vida a asistir a Tribunales. Todo valía para buscar al culpable de turno.

Con la crisis de las naftas hubo un Déjà vu de la época de Guillermo Moreno: a Juan José Aranguren, cuando era presidente de la petrolera, le iniciaron 82 causas penales; resultó sobreseído en todas

La versión 2023 de esa batalla fue que no saldría ni un barco de exportaciones más de las petroleras privadas. Poco importó al momento de construir el contexto que YPF, la compañía estatal, es responsable por el 37% de la producción total de petróleo y por el 56% del total de ventas de combustible (nafta y gasoil).

“¿Sabés la cantidad de veces que me han llamado a indagatoria? Yo no tengo nada que ver. Es una cuestión inventada por motivos políticos: justo en este momento”, respondió Cristiano Rattazzi, ante una consulta de LA NACION. De acuerdo a la Aduana, que encabeza Guillermo Michel, el organismo habría detectado irregularidades en importaciones de autos de las marcas Maserati, Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce y Porsche, documentados a nombre de la firma Modena Auto Sport S.A. de la que, según información de la Inspección General de Justicia, Rattazzi es director suplente. La causa, iniciada en 2022, fue radicada en el juzgado nacional en lo Penal Económico N° 4, a cargo de Alejandro Catania.

“Para ello fueron con un operativo a su domicilio particular y a sus oficinas en una situación desagradable con el objetivo de amedrentar. Ya sus abogados están con el tema pero todo fue una puesta en escena para generar miedo” , comentó por lo bajo un empresario muy amigo del hombre de negocios ítalo argentino que por estos días también se encuentra en Uruguay. Desde Aduana aseguraron que solo se cumplió con el proceso formal y que la investigación continúa.

El expresidente de Fiat Cristiano Rattazzi apoyó públicamente a Patricia Bullrich y a Javier Milei; volverá a fiscalizar en la próxima elección

Una situación similar se vive con los procedimientos presenciales en financieras. A los fines operativos la Comisión Nacional de Valores puede hacer esas investigaciones de manera digital y con mayor efectividad dado que con la cultura post pandemia y home office se trata más de fotografías que cuestiones de fondo, admitió por lo bajo el presidente de uno de los bancos que ya se cansó de ver a su compañía en los portales de noticias.

Rattazzi había apoyado públicamente a Patricia Bullrich y a Javier Milei y, en el marco del Coloquio de IDEA, dijo algo que hoy por lo bajo comentan la mayoría de sus pares: “Cada día se emite moneda sin ningún respaldo, sin ninguna sensación de que hay futuro y la verdad es que hay toda una sensación de híper en la calle”.

Cavallo vaticina una inflación anual del 300% para 2024 y un salto devaluatorio en las próximas semanas; en Economía niegan su proyección

En esa línea, escribió Domingo Cavallo un artículo en su blog que fue trending topic entre los ejecutivos de las multinacionales. Para el exministro de Economía, la Argentina se encamina a una inflación anual del 300% para 2024, un salto devaluatorio en las próximas semanas y probables ajustes en el tipo de cambio. Entre ellos, una medida que considera posible es la de llevar el dólar oficial al nivel del exportador, ubicado actualmente en $500, algo que desde la cartera que preside Sergio Massa desmintieron de forma terminante. En las principales cámaras empresarias que compiten en los mercados internacionales hoy se dirimen entre el silencio y los faltantes. En las que buscan mercados protegidos celebran las abultadas rentabilidades que muestran sus balances de corto plazo.

El ex candidato a Jefe de gobierno por La Libertad Avanza, Ramirro Marra, denunció persecución por un operativo en su financiera que finalmente no se produjo; aseguró que tenía el celular listo para filmar lo que pasara Hernan Zenteno - LA NACION

Comensales en acción

Mientras tanto, ayer se terminó de confirmar el otro balotaje. El miércoles será el turno de Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza, y el jueves el de Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria. Con una diferencia de 24 horas ambos le dieron el sí al Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) para participar de sendos almuerzos empresarios que tendrán lugar en el hotel Alvear. Un protocolo de emergencia tuvo que activarse. Hasta última hora de hoy se cursarán las invitaciones que demandarán confirmaciones express, el hotel ultimaba contrareloj los detalles de ambos menúes y la consigna entre los organizadores fue clara: ambos almuerzos deben tener la misma cantidad de comensales y formato. A diferencia de otras oportunidades, el boca a boca empresario hizo que varios referentes se pusieran ansiosos de no haber sido convidados aún.

Esta semana, Sergio Massa y Javier Milei serán protagonistas de los almuerzos del Cicyp; prevén juntar 300 comensales en cada encuentro y ya se disputan un lugar

“No haremos diferencias. Esperamos unos 300 referentes en cada uno de los encuentros”, admitió por lo bajo uno de los ejecutivos que tiene acceso a información privilegiada. Marcos Pereda, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina y titular del Cicyp, tendrá un rol clave en su mano a mano con los dos presidenciables. Mientras varios de los referentes de las principales cámaras ya se aseguraron su lugar en la mesa principal, los integrantes de la mesa chica de ambos candidatos tienen varias preguntas en su menú. No quieren sobresaltos. También algunos embajadores que rápidos de reflejos aseguraron su presencia serán parte de la mesa principal. Los agregados comerciales o terceros que puedan ir en representación de los principales países que conforman Cicyp no estarán en el centro de la escena. Es la primera vez que se verán la cara -en tiempos distintos- con los dos finalistas y las expectativas son muy altas. “De Milei me interesa tener más certezas de su gobernabilidad y de Massa entender por qué dice que no es kirchnerista si sus listas están encabezadas por Máximo Kirchner y Wado de Pedro”, describió en off the record el presidente de una de las seis entidades que dan el marco al Cicyp y que estará sentado muy cerca de los candidatos. Será la primera vez en 81 años de historia que dos encuentros del Consejo se libran con una diferencia tan corta. Casi un reflejo de esta Argentina imprevisible.

Es justamente en ese marco que la información de cómo viene la elección les impide jugarse un pleno a uno u otro candidato. Por lo bajo aseguran que criticar el contexto actual sería favorecer a la oposición pero en paralelo hablan de una situación cada vez más angustiante de deudas con los proveedores internacionales. “Ya no nos creen que vamos a pagar”, se lamentaba por lo bajo el presidente de una pyme autopartista. “No sabemos cómo será el día después y no tenemos mucho margen” , agregaba desde un estricto off uno de los empresarios que on the record supo criticar sin miedo la gestión de Mauricio Macri.

Las dudas sobre los datos

Mientras tanto, tres encuestas llamaron especialmente la atención en el búnker de La Libertad Avanza (LLA) por estos días y obligaron a varios CEOs a recalcular. La primera fue la de Inteligencia Analítica que responde a Sebastián Galmarini, cuñado de Massa, quien sobre unos 17.395 casos acumulados en todo el país, reveló que la fórmula Milei-Villaruel estaba 1,2 puntos por encima de la de Massa-Rossi con 50,6% a 49,4%. La segunda fue la de Atlas Intel -la consultora brasilera que supo anticipar el crecimiento de Massa antes de las elecciones generales- y ahora le otorga a Milei una ventaja de 4 puntos porcentuales frente al postulante de Unión por la Patria: 52% del libertario contra un 48% del titular de Hacienda.

El otro informe, que ayer publicó LA NACION es de Aresco, cuyo director, Federico Aurelio, anticipó que el líder libertario se encontraba algunos puntos por arriba del ministro. El trabajo, construido sobre un universo de 6000 casos, arrojó que tanto en la tendencia como en la proyección hay una distancia mayor a los 4 puntos entre ambos candidatos en favor de Milei. En el parámetro “tendencia”, Milei obtiene el 46,6% contra el 42,4% de Massa y en la proyección, la distancia se estira: 52,4% del libertario contra el 47,6% del ministro.

Varias encuestas están dando por encima a los libertarios respecto de Unión por la Patria: una de ellas es la de Federico Aurelio; sin embargo, todos coinciden en que el final está abierto; la desconfianza en los espacios es muy grande

“Hay encuestas que lo ponen arriba a Javier. No tenemos claro cuánto es cierto y cuánto es operación. No nos manejamos con eso. Sabemos que la elección será reñida y que va a demandar mucho esfuerzo la fiscalización. Cada voto cuenta” , describió una alta fuente de LLA. Tal como ocurrió en las dos instancias anteriores, las encuestas forman parte de la rutina cotidiana de Milei pero con una interpretación muy distinta. El economista suele armar su propio modelo en base a relevamientos de terceros. Analiza metodologías, quién la compró y de ahí saca sus propias conclusiones. El mismo modus operandi que aplicó en las instancias anteriores con una salvedad. Busca llegar con 120.000 fiscales y unas 20.000 personas destinadas a toda la logística del día de la definición presidencial en el que todo lo que ocurra entre las seis de la tarde y la medianoche será clave.

De hecho, ya trabajan en conjunto la mesa chica de fiscalización de La Libertad Avanza y algunos referentes del PRO. Guillermo Francos (posible ministro del Interior) y Guillermo Ferraro (eventual ministro de Infraestructura) coordinan la estrategia por LLA. La propia Patricia Bullrich colabora desde PRO y puso a disposición a sus articuladores de esa fiscalización como Paula Bertol, Guillermo Sánchez Sterli -referente quilmeño- por provincia de Buenos Aires y Damián Arabia -diputado nacional electo de Juntos- por el interior. Es una organización con un equipo centralizado que reúne toda la información y un centro de abogados y de escribanos que formarán parte de esa jornada. Milei ya definió los próximos pasos de su campaña con dos objetivos centrales: “destruir la campaña del miedo que viene desde Unión por la Patria y dejar en claro que la batalla es contra el populismo” , resumió un integrante de su mesa chica.

“Lo que nadie tiene claro es que pasará el día después de la elección. Estamos todos sumidos en una carrera que combina ciertas dosis de miedo con oportunismo y realidad. La foto actual da bien en pesos pero la película es como la de una carrera de velocidad en la que todos aumentamos la apuesta sin entender hacia dónde aceleramos. La incertidumbre es tan grande que lo mejor es buscar oportunidades en los países vecinos donde hay más previsibilidad”, describió un importante empresario argentino.

Paradójicamente es uno de los que aplaudió de pie a los tres principales candidatos de las elecciones generales en varios encuentros de cámaras y dice haber aportado en la campaña de los dos finalistas. “Es una cuestión de supervivencia del más apto para el 2024″, concluye convencido.