Un cronista de C5N denunció agresiones por parte de un custodio de Sandra Pettovello y la ministra se ocupó del caso

Lautaro Maislin, cronista de la señal de televisión C5N, denunció este martes por la tarde haber recibido agresiones por parte de uno de los custodios de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. El episodio se produjo este mediodía tras la participación de Pettovello en una reunión junto a otros ministros-asistieron Santiago Caputo, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Diana Mondino, Luis Petri, Manuel Adorni, Mario Russo y Mariano Cúneo Libarona- en una confitería de Cabildo. El periodista relató la secuencia, cuyas imágenes se viralizaron en redes sociales, y contó que recibió un llamado por parte del Ministerio.

En declaraciones a El Desatape Radio, Maislin rememoró : “Cuando salía de la [Casa] Rosada, me dijeron del canal que [los ministros] estaban desayunando en una esquina muy conocida a 200 metros de la sede del Poder Ejecutivo. Esperamos ahí por la salida de los ministros. La noticia era Guillermo Francos pero la primera que sale es [Sandra] Pettovello. La ministra se mete entre unos periodistas, se agacha, pasa medio escabullida. Intenté acercarme a Pettovello, busqué emitir la pregunta y, en medio de la pregunta, me pegan un hombrazo hacia la izquierda que me corre completamente de eje. No entendí nada”.

“Cuando fui a buscar al custodio y le pregunté qué le pasaba, me tiró encima la puerta del auto al que se iba a subir. Fue un doble gesto de violencia. Obviamente me estaban corriendo sabiendo que soy periodista, sabiendo que iba a hacerle una pregunta a la ministra [Sandra Pettovello] y me pareció que estaba un poco sobregirado el accionar de este policía. Yo no suelo reaccionar. Nunca en mi vida he respondido ante una agresión física o verbal. Me han lanzado hasta escupitajos mientras trabajaba. Pero esa vez no me salió otra cosa que decirle que era ‘tarado’”, sumó a continuación.

“Rápidamente, cuando volví a ver el video en redes sociales, confirmé que no había sido una cuestión de seguridad y nada más. Era un hecho de violencia”, sentenció el notero. Sobre el final del diálogo radial, reveló que un representante de la cartera de Capital Humano lo llamó a raíz de lo ocurrido. “Evidentemente se dieron cuenta de que se les fue la mano porque la ministra mandó a preguntar cómo estaba, quería saber cómo estaba”, aseguró.

“Me dijo que ella sabía que yo era una persona buena, que habla con todo el mundo. Me ratificó que ya habló con el jefe de la custodia. Lo que me explicaron a mí es que ella tiene bastantes amenazas de muerte y por eso se ponen un poco celosos los custodios. Pero entienden que en este caso se les fue la mano”, cerró.

LA NACION se puso en contacto con fuentes del Ministerio que lidera Sandra Pettovello, quienes confirmaron que existió la comunicación con Maislin. Durante la conversación, como afirma el periodista, efectivamente le ofrecieron las disculpas correspondientes ante lo sucedido y reconocieron su error.

Una altercado previo entre un custodio de Mauricio Macri y el equipo de C5N

El pasado mes de noviembre, un cronista y una camarógrafo de la señal televisiva se cruzaron con un custodio del expresidente a la salida del Hotel Libertador, donde el líder del Pro mantenía un encuentro con Milei “Los custodios del expresidente agredieron no solo nos agredieron a nosotros sino a otros colegas que estaban trabajando. Simplemente nos movíamos de un lado al otro, tratando de obtener una imagen de Macri”, dijo el periodista Nicolás Munafó, que formó parte del hecho.

“Estábamos corriendo cuando un custodio de Mauricio Macri, que nos había preguntado antes si éramos trabajadores de prensa, nos agarró y a gritó: ‘¿Cómo lo vas a correr así?’. Luego me tiró contra la camioneta y salió”, sostuvo Munafó. Las imágenes, que tampoco tardaron en circular en redes sociales, muestran el momento también en el que el camarógrafo de C5N empuja al seguridad y le propina un golpe en la cara, provocando que este caiga el piso.

