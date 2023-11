escuchar

1. Deuda por importaciones. Una de las principales preocupaciones de las empresas importadoras es qué pasará con la deuda que acumularon a raíz de que el Gobierno no les dio acceso a los dólares que se comprometió cuando las habilitó a ingresar bienes y servicios a través de las SIRA. En lo que va del año, las importaciones devengadas de bienes acumulan un total de US$58.156 millones. Sin embargo, el base caja sumó solo US$45.597 millones hasta septiembre, es decir, hay US$12.559 millones que siguen siendo promesas de acceso a los dólares y que las empresas han tenido que financiar por sí solas. Desde comienzos de 2022, esa diferencia supera los US$20.000 millones en bienes y, con servicios, supera los US$25.000 millones.

2. ¿Qué hicieron las compañías? Para poder sostener relaciones comerciales de largo plazo, hay que cumplir. Es decir, si alguien del exterior compra un producto, hay que exportarlo en tiempo y forma. Si con algún proveedor se tiene un compromiso de pago, hay que hacerlo en tiempo y forma. Cualquier tipo de incumplimiento garantiza el ingreso a la llamada Black List (lista negra), de la cual es muy difícil salir. Por eso las empresas se han dedicado a buscar alternativas para poder pagar. La primera fue endeudarse con la casa matriz, que fue el principal financista de las importaciones de bienes en los últimos dos años. En segundo lugar, lo hicieron las propias firmas poniendo dólares de su bolsillo o los mismos proveedores, que decidieron aguantar el pago, financiándolo ellos mismos.

3. Cobertura. Las empresas no pueden quedarse de brazos cruzados esperando a ver qué pasa con esos pesos que estaban destinados a comprar los dólares pendientes. Adquirir MEP no es una opción, dado que implica que se les restrinja el acceso al dólar oficial. Por eso, o subieron precios tratando de cubrirse o compraron bonos dólar link a la espera de una devaluación. Estos títulos fueron tan demandados que hoy su rinde es de -40%. Es decir, alguien compra un bono que le pagan lo que suba el tipo de cambio menos el 40% con tal de agarrar algo de cobertura.

4. Impacto por sector. Desde 2021 hasta la fecha la industria manufacturera acumuló el 50% del total del crecimiento de la deuda de bienes, aumentándola 78% respecto de ese período. El comercio se llevó el 22% del total del aumento y el cuarto restante se dividió entre el resto. Con la salida del cepo cambiario a fines de 2015, junto a la normalización del mercado de cambios en 2016, el pago de esta deuda se calendarizó e hizo que los importadores paguen sus deudas a lo largo del año, dándole los dólares a un tipo de cambio mucho más alto que el del momento en el cual se realizaron las importaciones. Esto volverá a ocurrir, aunque probablemente con mayor fuerza: el Banco Central tiene reservas negativas por US$10.000 millones y la deuda comercial es mucho mayor a la de entonces.

5. Futuro. El atraso del tipo de cambio superará levemente los niveles de 2015 y no porque hayan ingresado muchos dólares que lo hayan hecho apreciar, sino por pura estrategia del Gobierno. Eso incitó a los importadores a acceder a todos los dólares que pudieran y muchos quedaron entrampados al no recibirlos a tiempo. Sería promisorio pensar que la situación es tan acuciante que el Gobierno normalizará el mercado de cambios y las SIRA desaparecerán y se ordenará el comercio. Pero como es difícil que muchas cosas cambien, mejor no me ilusiono, como quienes pensaron acceder al dólar oficial estos últimos meses.