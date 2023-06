Las estrategias para desarrollar soluciones en un mundo en pleno cambio

escuchar

Sin dudas el mundo se transforma de manera vertiginosa y pide a gritos soluciones. En los últimos años se vio sacudido por la pandemia, el auge de la tecnología y un contexto social turbulento. Frente a este disruptivo escenario, las compañías tienen un gran desafío por delante: innovar. Con esta premisa en mente, la clave del éxito es ser creativos y pensar más allá, sin límites, para dejar atrás viejos paradigmas e introducir nuevos que se adapten a las necesidades del consumidor.

En este camino, la interconectividad, la automatización de procesos y el uso de tecnologías emergentes son algunas de las infinitas herramientas disponibles con las que cuentan las empresas para hacerle frente a este pedido de cambio global que parece no tener techo. Y así lo hizo saber Néstor García, presidente y CEO de KPMG Argentina, durante su charla inaugural junto a José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION, durante el capítulo 9 de Innovación, organizado por este medio. “Hay que estar preparado para innovar. Hoy todo se da de manera mucho más ágil y dinámica. Es muy difícil quedarse quietos”, mencionó el ejecutivo.

Claro está que esta transición, que va a pasos agigantados, no da tregua. Es que frente a la inmensa oferta de herramientas para usar, las empresas deben seleccionar minuciosamente cuáles son las que mejor se adaptan a sus necesidades y demandas. Esta situación, comentó García, mantiene en vilo y preocupa a muchos CEO. “Antes de elegir la tecnología que necesitás, hay que pensar si como compañía estás preparada para recibirlas y qué te falta. Dentro de KPMG tenemos muchas alianzas. Una de ellas, por ejemplo, es con Microsoft, donde trabajamos en temas de ciberseguridad. Nosotros tenemos el know how de cómo armar los procesamientos y ellos, las herramientas. Por lo tanto, entre los dos armamos la mejor estrategia para que esto funcione”, contó el directivo.

Por otro lado y con la mente enfocada en sacar provecho de esta transformación, las compañías buscan redefinir su cultura laboral a través de diferentes propuestas que incluyen flexibilidad y animarse a ir por más. Este nuevo presente que atraviesa el mundo corporativo, le exige a los líderes reinventarse y buscar caminos alternativos. De esta manera, García expuso que desde KPMG están invirtiendo 6000 millones de dólares en herramientas tecnológicas para apoyar tanto el trabajo interno como los requerimientos de los clientes.

Y precisamente, en la Argentina, innovar presenta un doble desafío, ya que el país está atravesando meses de especulación e incertidumbre producto de las elecciones. Por lo tanto, generar cambios dentro de este contexto no resulta del todo sencillo. De cara a este escenario local, Del Rio le consultó a García cómo se innova en una coyuntura electoral, y su respuesta fue contundente: “Hay que hacerlo en conjunto, solo no se puede”. Y especificó: “Se vive mucha adrenalina. Es un proceso continuo que no se puede parar ni frenar porque si te quedás atrás, perdés. Tenés que estar preparado para los cambios. Y si bien innovamos mucho a nivel producto y servicio, el trabajo diario de cada persona también cambia todo el tiempo, porque hoy le pedimos a la gente que nos cuente sus inquietudes para que las podamos resolver. Entonces, en busca de esa solución, se modifica la manera en como trabajamos”.

A su vez, la Inteligencia Artificial (IA), es otro de los aspectos que forma parte de este cambio y que está en boca de todos. Es un tema que asusta mucho y que se lo relaciona con que va a reemplazar el trabajo de las personas, pero la realidad es que se trata de una interacción diferente. Hay una encuesta que se hizo en Estados Unidos y que dio cuenta de que gracias a la IA va a haber en el mercado una mayor oferta de productos y se va a modificar la forma de trabajar: las tareas van a dejar de ser repetitivas y se va a necesitar mayor análisis. En este sentido, creo que nuestra labor va a ser más entretenida”, explicó el ejecutivo. Y agregó: “Hoy, las compañías necesitamos gente especializada en distintas tecnologías”.

Para hacerle frente y adaptarse a las nuevas exigencias, el rol del CEO es fundamental. Según García, el líder tiene la responsabilidad de crear una cultura de innovación y transformación, y en este camino, “buscar personas que lo acompañen”. Específicamente, “debe formar grupos de trabajo e identificar líderes que quieran llevar adelante estos cambios en la compañía”, manifestó el ejecutivo y puntualizó que todo gira en torno a un “cambio de mente y actitud de las personas y jefes”.