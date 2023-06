Las familias argentinas se endeudan para pagar alimentos y remedios

escuchar

Más de la mitad de los hogares argentinos (el 53,4%) se endeuda de distintas formas y el 63,8% utiliza los préstamos solicitados para costear gastos en comida y medicamentos, un porcentaje que asciende al 65,4% en el caso de los hogares cuyo principal sostén son mujeres. Esas son algunas de las conclusiones más notables de una encuesta que presentó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Ministerio de Economía argentino.

La Encuesta de Financiamientos y Medios de Pago se realizó entre octubre y noviembre del año pasado, con más de 3500 casos. Según el relevamiento, el 46,6% de las personas no habían solicitado créditos o préstamos en el último mes, mientras que el 53,4% sí lo había hecho. De ese porcentaje, el 30,8% había tomado préstamos formales (incluyen créditos bancarios o de financieras, de la Anses, tarjetas de crédito o el financiamiento otorgado por fintechs a través de aplicaciones móviles) e informales (incluyen los préstamos de familiares o amigos, el fiado en comercios, los préstamos de empleadores o prestamistas, entre otros), el 14,1%, solo préstamos informales y el 8,5%, solo créditos formales.

En tanto, si se analiza la situación laboral del principal sostén del hogar, los encabezados por trabajadores formales solicitan menos préstamos: el 46,1% de quienes se encontraban en la formalidad laboral habían solicitado algún tipo de financiamiento en el último mes, contra los trabajadores informales, grupo en el cual la cifra ascendía al 63,7%.

“Esta diferencia es aún mayor al observar a los hogares según sexo. En ambos casos (ocupación formal o informal), los hogares sostenidos por mujeres solicitaron en mayor medida algún tipo de financiamiento durante el último mes, especialmente las mujeres que trabajan en la informalidad. El 69,2% de las trabajadoras informales solicitó algún tipo de financiamiento en el último mes, en tanto que entre las mujeres con puestos formales la proporción fue del 49,5%”, indicó el informe.

Los residentes de la ciudad de Buenos Aires son los que menos solicitan créditos o préstamos: solo el 40,4% lo había hecho en el último mes. En el extremo opuesto se ubican las personas del noreste argentino: el 66,9% recurrió a algún tipo de financiamiento, y una gran proporción (44,2%) recurrió tanto a fuentes formales como informales.

Aun con estas diferencias regionales, el uso de préstamos informales es elevado en todo el país: más del 14% de quienes viven en la Argentina recurre solo a préstamos de familiares o amigos, fiado, préstamos de empleadores o prestamistas.

Uno de los gráficos del estudio de Cepal

Según el estudio, el uso de los préstamos se puede agrupar en dos grandes categorías: saldar deudas o realizar nuevos gastos. “En general, estos gastos no están asociados a la adquisición de bienes de capital ni de larga duración sino, a la inversa, están orientados a los consumos más básicos: el 63,8% de los hogares dijo utilizar el crédito/préstamo solicitado para costear gastos en comida y salud, sobre todo medicamentos. Este porcentaje asciende al 65,4% en el caso de los hogares cuyo principal sostén son mujeres y, en los hogares sostenidos por mujeres y con responsabilidad de cuidados de niños y/o adolescentes, 7 de cada 10 de quienes se endeudan, lo hacen para comprar comida”, puntualizó el informe.

Alto endeudamiento

“Se habla mucho del boom de consumo, restaurantes llenos, economía barrani. Se habla poco de los altísimos niveles de endeudamiento, en donde además las mujeres son las más afectadas: 65% de los hogares a cargo de mujeres están endeudados para comprar comida y medicamentos”, afirmó la economista y exdirectora nacional de Economía, Igualdad y Género, Mercedes D’Alessandro.

Le sigue en orden la utilización del crédito tomado para costear expensas/servicios/impuestos (el 40,8% del total de hogares declara este destino) y, en menor medida, gastos para arreglos de la casa, el auto o la compra de computadoras o celulares (34,2%), gastos de alquiler (29,5%) y cuota del colegio o medicina prepaga (24,7%).

Con relación al uso de nuevo financiamiento para saldar deudas, el 39,9% de los hogares declara utilizarlo para cubrir deudas de cuotas o de compras fiadas en comercios. Este porcentaje asciende al 40,7% en el caso de hogares sostenidos principalmente por mujeres y al 51,9% si además tienen responsabilidades de cuidado. Entre los hogares que destinan el financiamiento a saldar deuda, le siguen aquellos que lo usan para devolver préstamos previos (37,9% del total de hogares dentro de los que destaca el 47,7% del total de hogares con responsabilidad de cuidados sostenidos por mujeres) y, finalmente, quienes usan estos montos para pagar deudas de tarjetas de crédito atrasadas (34,7% del total de hogares).

Según el economista y director del Centro de Finanzas Alternativas de la UCA, Ignacio Carballo, usar deuda para pagar deudas, para comer o por temas de salud es “el peor endeudamiento posible, reflejo de una economía del hogar en crisis”. “Aun cuando no hayan solicitado financiamiento en el último mes, muchos hogares acumulan deudas. Solo el 39,1% de los hogares no tiene pagos atrasados y el 60,9% de los hogares no se encuentra al día en el pago de servicios del hogar”, apuntó.

“Cruzando quienes tienen deudas y quienes sacan préstamos, más del 80% de quienes tienen retrasos en deudas o servicios han tenido que solicitar nuevos financiamientos en el último mes. Es el reflejo de la vulnerabilidad financiera de Argentina”, agregó.

Por último, Carballo dijo que la radiografía es crítica. “En los hogares de menores ingresos, solo el 9,7% no tiene pagos atrasados o deudas, mientras que el 34,3% dijo utilizar casi todos sus ingresos para saldar deudas y el 15,1% manifestó que no le alcanzan los ingresos para realizar estos pagos”, cerró.

Ingresos que se destinan al pago de deudas y atrasos según ingreso total del hogar

