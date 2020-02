El gobernador bonaerense habló de la situación de la deuda, citó a Mauricio Macri y dijo que el próximo vencimiento se afrontará con fondos de la provincia Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof anunció este mediodía a través de una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno bonaerense que se utilizarán fondos de la provincia para el pago del próximo vencimiento de la deuda provincial, de 250 millones de dólares, que en rigor fue a fines del mes pasado.

En su alocución, el jefe del ejecutivo bonaerense dejó algunas frases relevantes en cuanto a la deuda, responsabilizó de gran parte de la misma a la gestión de su antecesora en el cargo, María Eugenia Vidal y también parafraseó los dichos del propio expresidente Mauricio Macri.

Críticas a la gestión de Vidal

"El esquema de la deuda de la provincia de Buenos Aires que viene íntegramente de la gestión anterior y que nos encontramos cuando asumimos la pone en una situación de insostenibilidad. Los vencimientos y los montos la hacen para decirlo claramente: impagable".

"Algo parecido, de insostenibilidad, ocurre a nivel nacional con la deuda de la República".

" La deuda en dólares creció de 9300 a 11300 millones de dólares. En cuatro años, en pesos se multiplicó por cinco".

"Para ser muy concretos. Durante el 2020 vencen 220 mil millones de pesos de deuda íntegramente producida por la etapa pasada. Representa el 15% de los fondos de la provincia".

"Lo que no podemos pagar es el total de estos vencimientos con los recursos con los que contamos".

La cita a Mauricio Macri

"La situación en que dejó la gestión anterior la deuda externa no la digo yo. Me voy a permitir citar brevemente al expresidente de la Nación (Mauricio Macri)."Y o siempre les decía a todos: 'Cuidado, que yo conozco a los mercados, que un día no te dan más plata y nos vamos todos a ir la plin, plin, plin" (el expresidente había dicho "a la m...", pero Kicillof elude pronunciar malas palabras en público.

"Aparentemente el expresidente sabía que tomando esta deuda un día no te prestan más. El 'no te prestan más' ocurrió a principios de 2018, febrero, a dos años de mandato no le prestaron más y todo se puede ir a plin, plin, plin".

"Endeudaron al país y la provincia en un grado que es absolutamente insostenible. Lo sabían las máximas autoridades"

"Tenemos que tratar de buscar una solución lo menos cruenta posible, lo más favorable y sin postergar más a los que están en una situación de tremenda postergación".

La deuda y los bonistas

" La provincia siempre trató constructivamente de buscar una solución de buena fe. Hablamos con todos los bonistas".

"Hoy tenemos manifestaciones de que la adhesión supera el 50 por ciento".

"Hubo un fondo de inversión, un acreedor, que dice tener el 25% o más, es decir capacidad de bloquear. N ecesitamos adhesión del 75 por ciento, si uno tiene el 25, todo el esfuerzo depende de la charla que se pueda tener con este grupo porque si no, hagamos lo que hagamos de buena fe, no va a haber un resultado".

"Hemos resuelto usar los recursos que hemos recaudado los últimos días para afrontar el vencimiento (de US$250 millones) con recursos propios de la provincia, sin asistencia del Gobierno Nacional".

" Se ha iniciado desde el día de hoy del proceso de reestructuración de la deuda en moneda extranjera de la provincia de Buenos Aires, que va a ir con el cronograma nacional".