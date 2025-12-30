Un Blaquier se quedó con el ingenio Concepción

La firma Ingenios de Tucumán S.A. cuyo accionista es Santiago Blaquier, concretó la adquisición del ingenio tucumano Concepción a título personal.

Tal como adelantó LA NACION, los dueños del ingenio venían negociando la venta con Blaquier, que se impuso a otros jugadores que estaban mirando al ingenio, como la embotelladora chilena Andina.

“Se trata de un proyecto personal que nace de la experiencia, de una vocación construida a lo largo de los años y del profundo respeto por la actividad azucarera. Es una decisión tomada con una mirada de largo plazo, enfocada en la productividad, el trabajo conjunto y la generación de valor”, explicaron en la sociedad compradora, que además precisaron que la iniciativa no guarda ninguna relación societaria, operativa ni financiera con Ledesma ni con Desdelsur (otra firma en la que Santiago Ledesma es socio con el 50%).

En forma previa al cierre de la transacción, y con el objetivo de evitar cualquier potencial conflicto de interés, Santiago Blaquier había presentado su renuncia al directorio de Ledesma.

Santiago Blaquier junto con Martín Franzini, futuro gerente general de Ingenios de Tucumán, destacaron su voluntad de trabajar en conjunto con las autoridades provinciales, los cañeros y con los distintos actores del sector azucarero, tanto a nivel provincial como regional. “La colaboración, el diálogo y la construcción de relaciones de largo plazo son la base para crear empresas sólidas que generen empleo y desarrollo”, explicaron.

Martín Luque y Santiago Blaquier anunciaron hoy la operación

Cambio de manos

El ingenio Concepción estaba en manos del grupo San Salvador SA, que lidera Martín Luque, hijo del Emilio Luque, uno de los empresarios más poderosos de Tucumán. Emilio Luque fue dueño de la cadena de supermercados más importante de la provincia, Luque SA, y ahora está volcado al negocio de los farináceos, con la marca de fideos y galletitas La Providencia.

El grupo San Salvador se alzó con el control del ingenio en 2017, cuando le compró la empresa a Atanor, en una operación valuada en cerca de US$200 millones.

El ingenio Concepción es uno de los mayores complejos azucareros a nivel nacional y una de las empresas más fuertes de Tucumán, con cerca de 1200 empleados. En su planta ubicada en Banda del Río Salí, a la tradicional actividad azucarera le sumó una destilería que elabora licores y una producción de biocombustibles. una línea de combustibles derivados y productos asociados al carbón vegetal.