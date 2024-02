escuchar

Los pliegues de la política esconden muchos privilegios, varios de ellos, que pasan bajo el radar. El gobierno de Javier Milei le dio un golpe a uno que repercute fuerte en los sillones mullidos de miles de funcionarios o personas cercanas al poder. Pero que se entienda, que tenga impacto en los lujos y los viajes gratis de ellas no necesariamente implica que la línea aérea de bandera pierda menos dinero, como se anunció.

Aerolíneas Argentinas cancelará a partir del 1 de marzo la acumulación de millas y el canje por pasajes para los funcionarios que viajen con un ticket pagado por el Estado. El Gobierno dijo que ese beneficio implicó un costo de 2364 millones de pesos en 2023. Sin embargo, técnicamente, no es tan concreta esa afirmación sino que lo que sucede es que, eventualmente, dejó de vender por ese monto, siempre y cuando hubiese habido un pasajero dispuesto a pagarlo de su bolsillo.

El sistema de millas es un programa de membresía y fidelización que utilizan prácticamente todas las líneas aéreas del mundo. Todo viajero que sube a un avión y ocupa un asiento acumula un “bonus” que se suma y puede ser canjeado por otro pasaje, en este caso, “gratis”.

Sucede que el sistema no diferencia quién paga sino quién aborda al avión. Por lo tanto, todos los pasajes que emite la empresa por pedido de alguno de los tres poderes del Estado le entrega beneficios al funcionario o al beneficiado que lo ocupa y que, posteriormente, podrá ser canjeado por viajes con fines personales. A su vez, como sucede con cualquier usuario de Aerolíneas Plus, también puede transferirlos a un tercero.

“Esto significó que durante 2023 que se hayan acreditado en Aerolíneas Argentinas 80 millones de millas, que se han canjeado 10.000 tickets de vuelo y que representó un gasto de 2364 millones de pesos”, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni.

De acuerdo a los datos oficiales que la empresa presentó en agosto del año pasado, cuando suscribió un fideicomiso por 100 millones de dólares, la empresa tenía a ese entonces $109.051 millones de “ingresos diferidos por tráfico corriente”, es decir, pasajes que no están volados y que ya están cobrados o que se deben por el sistema de fidelización.

De ese monto, $13.872 correspondían a créditos acumulados en Aerolíneas Plus. Según los dichos de Adorni, la empresa entregó pasajes que personas que volaron pagados por alguna entidad del Estado por $2364 millones, es decir, alrededor de un 17% del total, si se toman y se proyectan aquellos números.

El sistema de compras de pasajes que hace el Estado para todos sus poderes se implementó mediante un decreto en julio de 2012. “Las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional deberán contratar con Aerolíneas Argentinas y Austral los pasajes que requieran para el traslado por vía aérea, tanto dentro como fuera del país, de sus funcionarios, empleados o asesores contratados bajo cualquier modalidad, o de terceros cuyos traslados financiaran”, dice el decreto 1191/2012.

En esa misma norma, se estableció que la empresa Optar, una subsidiaria de la línea de bandera que es la operadora turística del grupo, sería la encargada de toda la venta de esos boletos. Esos son los que acumularon millas y están en la mira de la Casa Rosada.

Siempre según datos oficiales, el año pasado se acreditaron “80 millones de millas”. Para graficar, son necesarias 40.000 para un pasaje a Miami en temporada baja y alrededor de 2000 para los tramos más económicos dentro del país.

Ahora bien, este sistema no dista demasiado de los pasajes que disponen los empleados de la empresa que suelen utilizar miles de lugares por año. Un ejemplo, todos los trabajadores tienen un ticket para todo su grupo familiar gratis por año. Pero después, pueden disponer en forma indiscriminada de otros pasajes sujetos a disponibilidad, con solo pagar un par de tasas aeroportuarias.

La situación no es distinta a la que sucede en la gran mayoría de las compañías aéreas del planeta ya que entregan lugares que no se vendieron a los dependientes. Como se dice en el sector, cuando se cierra la puerta del avión, cada asiento vacío vale cero. Esa es a correcta utilización para no generar costos extras.

El punto es que unos y otros, funcionarios y empleados, se suelen aprovechar del beneficio y ocupan pasajes en temporada alta, o en vuelos que tienen fuerte demanda. Nadie lo admite, pero todos lo saben: este sistema de entrega de pasajes muchas veces se impone al comprador genuino. Es decir, reservan el lugar sin esperar la vacancia después del embarque. Ese es el gasto que dice Adorni: asientos que dejaron de venderse. En el otro caso, si ocupasen solo los vacíos, el verdadero costo sería la comida que se les sirve.

Ahora bien, hay algunas cuestiones que no son fáciles de implementar. Por un lado, no parecería imposible que los pasajes emitidos por orden del Estado, de ahora en más, no acumulen millas. Se debería crear una “subclase” con esta característica. El tema es que no resulta demasiado sencillo diferenciar las acumuladas en las tarjetas de membresías de aquellos viajeros frecuentes. Pero así es la gestión, efectividad en el mensaje más que impacto en los números.

Quienes siguen los balances de la empresa con detalle, miran con cuidado la gestión actual que encabeza Fabián Lombardo, un exdirector Comercial que resistió los tiempos de La Cámpora. No solo eso, la administración Milei lo ascendió y lo convirtió en presidente. Algunos anuncios se disparan en busca de rebote mediático, pero tienen poco que ver con la postergada reestructuración de la empresa. Se trata de una manera de esconder viejos pecados que pueden afectar a sus compañeros de trabajo con los que compartió la “soberanía aérea” hasta hace poco más de dos meses. Y de paso, posponer el momento de dar explicaciones por el pasado.