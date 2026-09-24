Las petroleras privadas aumentaron 5% los combustibles, mientras YPF espera: cómo quedaron los precios

Las principales petroleras privadas de la Argentina comenzaron a aumentar esta semana los precios de sus combustibles, mientras YPF todavía espera para definir un ajuste en sus surtidores. Los incrementos llegan en medio de la suba internacional del petróleo y alcanzan hasta el 5%, aunque varían según la marca y el producto.

LA NACION confirmó con fuentes del mercado que Shell aplicó aumentos del 2% en las naftas y del 5% en el gasoil, mientras que Axion ajustó sus naftas un 2,5% en promedio. Puma también movió sus precios en línea con los de sus competidores, aunque no hay un porcentaje uniforme para toda su red. YPF, en cambio, todavía no había aplicado un aumento comparable.

La decisión de la petrolera de mayoría estatal es determinante para el mercado. Según un informe de Politikón Chaco elaborado sobre datos oficiales de la Secretaría de Energía, YPF concentró en julio el 55,7% de las ventas de combustibles al público. Shell reunió el 22,7% y Axion, el 12,1%. Por su participación, cualquier movimiento de la petrolera de mayoría estatal tiene un peso decisivo sobre el precio promedio que pagan los consumidores.

Su presidente, Horacio Marín, dijo este jueves a Radio Mitre que la compañía seguirá la evolución del crudo, los márgenes y la demanda antes de decidir sus próximos pasos: “Vamos a ir viendo cómo va el precio del petróleo y los márgenes. De cualquier manera YPF va a tener que ir moviendo dependiendo de la demanda. Seguimos con el buffer. Yo te ayudo, vos me ayudas. Se va a hacer más largo”.

Las ventas de naftas y gasoil cayeron 6,4% interanual en julio y sumaron su sexto mes consecutivo en baja. Se comercializaron 1,37 millones de metros cúbicos, según Politikón Chaco sobre datos de la Secretaría de Energía

El buffer al que se refirió Marín es el esquema con el que las petroleras buscan amortiguar los movimientos del petróleo: absorben parte de las subas sin trasladarlas inmediatamente al surtidor, con la expectativa de recuperar esa diferencia cuando el precio internacional se estabilice. El ejecutivo sostuvo, en declaraciones a Infobae, que los aumentos de las otras compañías todavía forman parte de esa estrategia. “Cualquier aumento que estén haciendo está dentro de un programa de buffer, porque el aumento sería muy grande”, señaló.

Marín también advirtió que el margen para sostener ese mecanismo dependerá de cuánto tiempo permanezca elevado el barril. “Si el precio se mantiene alrededor de los US$100 por mucho tiempo, Argentina va a pagar a US$100. Va a ser así porque es libre mercado”, dijo, aunque aclaró que no cree que ese escenario se prolongue.

El presidente y CEO de YPF Horacio Marín Santiago Filipuzzi

En ese sentido, planteó el límite que impone el consumo: “Estamos todos en este proyecto porque creemos que la demanda no puede absorber en Argentina un aumento repentino de lo que debería hacer. Estamos en un semibuffer”.

Los aumentos confirmados esta semana no se traducen en un precio único para todo el país. El valor final cambia según la estación, la localidad, el combustible y el momento en que se actualiza cada surtidor. Como referencia de la evolución reciente, la consultora Eco Go procesó datos oficiales de la Subsecretaría de Combustibles Líquidos correspondientes a esta semana (21 de septiembre). En ese relevamiento, la nafta súper costaba en promedio $2198,87 por litro; la premium, $2480,55; el gasoil grado 2, $2423,20; y el grado 3, $2670,12.

Frente a la semana anterior, esos promedios habían subido 3,8% en la súper, 6,2% en la premium, 5,2% en el gasoil grado 2 y 6,5% en el grado 3. La canasta de los cuatro combustibles registró un alza del 5,2%. Son variaciones entre dos mediciones semanales de alcance nacional y no deben confundirse con los porcentajes que cada cadena aplicó ahora en sus estaciones.

El promedio mensual muestra movimientos más moderados porque reúne los precios de las distintas semanas de septiembre. Según el mismo procesamiento de Eco Go, la nafta súper acumula hasta ahora un alza del 1,6% respecto de agosto; la premium, del 2,1%; el gasoil grado 2, del 2,7%; y el grado 3, del 3,1%. La canasta mensual aumenta 2,4%. La consultora calculó que las variaciones ya registradas dejan un arrastre del 1,7% para octubre: aun sin nuevos cambios, el promedio del mes próximo comenzaría por encima del promedio de septiembre.

La presión de los costos encuentra, sin embargo, un mercado con ventas bajas. Según Politikón Chaco, sobre datos de la Secretaría de Energía, en julio se vendieron 1,37 millones de metros cúbicos de naftas y gasoil, un 6,4% menos que un año antes. Fue la sexta caída interanual consecutiva y la más profunda desde noviembre de 2024. Frente a junio hubo una mejora del 2,8%, pero, al corregir la comparación por la cantidad de días de cada mes, el resultado fue una baja del 0,5%.