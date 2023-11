escuchar

La invitación se había cursado dos meses atrás, previo a conocer siquiera el resultado de las elecciones generales y del balotaje. Diana Mondino, flamante canciller del presidente electo, Javier Milei, fue la oradora principal del cocktail de fin de año de la Cámara del Asia, que reúne a las compañías de ese continente que operan en el país. Su discurso de siete minutos fue música para los oídos de los empresarios, sobre todo al escuchar: “Todos somos iguales ante Dios. Las reglas serán las mismas para todos” .

Su presencia generó no solo que haya representantes del sector privado, sino que hubo presencia de casi todos los embajadores de los países miembros presentes en la Argentina o sus jefes de misiones: China, Japón, Corea, India, Malasia, Tailandia, Vietnam, Pakistán, Australia, Nueva Zelandia, Bangladesh, Filipinas, Indonesia y Singapur. “Había mucha ansiedad por escucharla”, dijo el argentino Rallys Pliauzer, presidente de la cámara.

En el último año, las embajadas tuvieron un rol más activo que de costumbre haciendo de puente entre las empresas de sus países y el Gobierno, para interceder en las negociaciones por los permisos de importación.

La canciller adelantó que se está trabajando en una nueva ley de Inversiones , que será enviada al Congreso en las sesiones extraordinarias de diciembre. “Debería ser mucho más moderna que la que tenemos ahora, y retiraría del gobierno la posibilidad de ser discrecional con ciertas inversiones”, dijo en perfecto inglés.

Amplió el concepto al explicar la situación actual en la Argentina. “Como todos sabemos, hay un dicho en economía según el cual los gobiernos tienen que decidir entre reglas o discrecionalidad. Eso es usualmente una decisión difícil para un gobierno. En la Argentina siempre hubo discrecionalidad. Esperamos que podamos entrar en las reglas lo más pronto posible. Y eso significa que las reglas son las mismas para todos . Si trabajamos así, se quitará mucha de la incertidumbre que tenemos hoy para las inversiones”, agregó.

Diana Mondino con Rallys Pliauzer, presidente de la Cámara del Asia Cámara del Asia

Previamente, la futura ministra de Relaciones Exteriores dijo que además de ser un gobierno “práctico”, tienen que ser también “éticos”. Y amplió: “Eso es algo que a la Argentina le ha estado faltando desde hace décadas y esperamos que podamos cambiarlo muy pronto”.

Mondino admitió que la Argentina tiene “una larga lista de necesidades”, pero remarcó que lo principal que se haga será respetando la Constitución. “El comercio y tener una economía abierta son importantes, pero tenemos que respetar nuestras leyes más importantes. Y una de ellas ha sido olvidada durante muchos años y eso generó la fuente de muchos de los problemas que tuvimos durante esta campaña presidencial. Hay que distinguir el Estado de un gobierno ”, dijo la economista.

“Los Estados están aquí para siempre. Un gobierno dura cuatro años o quizás un poco más. Durante muchos años tuvimos el concepto de que una persona puede decidir y gobernar el país como quiera. No es así, tenemos una Constitución, tenemos que seguirla, aceptarla y respetarla. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar en la Argentina”, agregó.

Al respecto, brindó dos ejemplos. En primer lugar, se refirió al Mercosur. “La próxima administración argentina no tiene ningún problema con el Mercosur. No es perfecto, pero si esperamos que sea perfecto, nunca lo conseguiremos”, dijo, y se refirió a avanzar en el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea como primer paso para después poder ampliarlo a otros países asiáticos. Mencionó en particular Singapur y Japón.

Luego, se refirió al proyecto de ley de gas natural licuado (GNL), que buscaba darle ciertos beneficios fiscales y cambiarios a las empresas para incentivar inversiones en el sector energético. “Eso lo necesitamos porque tenemos 15 tipos diferentes dólares con distintos sistemas de impuestos. En un país normal no hay necesidad de tener toda esta discrecionalidad. Deberíamos ser todos iguales bajo Dios. Tenemos que desarmar muchas regulaciones y muchas deudas que el gobierno y todas las empresas privadas tienen, pero deberíamos avanzar en quitar esas restricciones. Tenemos que ir en esa dirección. Puede tomar tiempo, pero con la ayuda de ustedes, puede ser mucho más rápido”, dijo.

Diana Mondino con representantes de la Cámara del Asia Cámara del Asia

Por último, Mondino dijo que hay que terminar con el “problema involuntario de tener a la gente en el gobierno decidiendo en nombre del sector privado”, cuando en realidad se los debería escuchar más. ”Eso es algo que definitivamente debe cambiar. Tal vez las ideas que nos acerquen no sean buenas, tal vez a alguien no le guste, pero no se puede esperar hasta que quien está en el gobierno decida que algo debe ser hecho, porque la posibilidad de que se haga bien la primera vez es cero. Puede ser mucho más fácil si colaboramos con el sector privado”, señaló.

La futura canciller indicó que tendrá un directorio de asesores a los que llamó en español “viejitos sabios”. Y concluyó: “Esperamos que tengamos gente con experiencia en asistir al canciller, porque tengo toda la buena suerte en el mundo, pero ninguna experiencia en esto. Pero por lo menos, lo intentaremos. Todo lo que puedo decir y todo lo que puedo prometer es que definitivamente lo intentaremos ”.

Para cerrar el evento, el presidente de la Cámara del Asia dijo que “la Argentina ofrece enormes oportunidades de compra de activos, y así como las empresas que cotizan en bolsa han revalorizado su valor desde las elecciones, muchos activos en la Argentina pueden ser una excelente inversión extranjera”.

Al concluir, dejó un consejo para el país. “La Argentina estuvo cerrada muchos años y seguramente Asia tiene mucho para aportar en tecnología. He tenido la oportunidad de visitar muchos países asiáticos, todos ellos con historia milenaria, y debo decir que las civilizaciones que mejor han combatido la pobreza de sus pueblos son aquellas que se han focalizado en los esfuerzos en el futuro y no discutiendo el pasado. La Argentina ha perdido mucha energía y tiempo mirando el pasado y si quiere desarrollarse y eliminar la pobreza, debe focalizarse en su juventud, en la mejor educación de su pueblo, en los avances tecnológicos, en la innovación, en el desarrollo de sus empresas y el comercio internacional”, dijo Rallys Pliauzer.