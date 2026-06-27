Las tasas de financiamiento Pyme bajan, pero las empresas priorizan la supervivencia sobre el crecimiento

En un contexto en que la industria se ve afectada por la baja en el consumo interno, el crédito surge como una oportunidad para las pequeñas y medianas empresas (Pymes) para financiar su negocio. Sin embargo, en la mayoría de los casos recurren al financiamiento para mantener su operatividad.

Estos datos se reflejan en el nuevo Índice de Financiamiento de Pymes (IFP), presentado por la ALyC VetaCap con el respaldo del Mercado Argentino de Valores (MAV), un indicador diseñado para monitorear cómo se financian estas compañías en el mercado de capitales local. En su primera edición, registró una mejora en las condiciones financieras respecto al mes anterior y de forma interanual.

La evolución del Índice de Financiamiento PyME, en TNA vencida VetaCap

El informe indicó que en mayo la tasa promedio ponderada por monto operado de los principales instrumentos de financiamiento Pyme fue del 25,33% de TNA (tasa nominal anual) vencida. Este dato resume el costo financiero efectivo que pagaron las compañías para financiarse vía el MAV durante el mes. “El volumen EPyME del mes alcanzó $587 mil millones en 29.692 operaciones, una caída de 2,2% respecto de abril 2026”, detalló. Un dato clave es que el IFP deflactado fue de -2,33% al descontar la inflación acumulada del período, que se ubicó en 28,3%.

En ese sentido, el documento marcó que “el costo del financiamiento Pyme continuó abaratándose, en línea con la dinámica general de baja de tasa en pesos”. En términos interanuales, la mejora fue notable: la tasa retrocedió 14,82 puntos porcentuales (p.p.) respecto al mismo período en 2025, lo que evidencia un “cambio estructural de las condiciones de financiamiento”.

Las tasas de crédito para las Pymes en el mercado de capitales viene bajando Shutterstock - Shutterstock

Felipe Venancio, socio gerente general y presidente de Vetacap, señaló que el IFP es un “punto de partida” para debatir sobre el déficit y el tamaño reducido que tiene el mercado de créditos privados en el país para la economía productiva. “Nosotros estamos convencidos de que el crecimiento del crédito va a pasar en los próximos años en este país”, puntualizó.

Santiago Migone, gerente de Desarrollo de Negocios en VetaCap, señaló en tanto que “el crédito privado en Argentina es minúsculo” respecto a otros país, incluso dentro de la región. Evaluó que, con la normalización de la nominalidad y la baja de la inflación, “empezó a crecer fuerte los últimos dos años”, pero en 2026 tuvo un estancamiento, el cual que puede mejorar con la desaceleración en la suba de precios.

Crédito para “sobrevivir”

Este optimismo en los costos de financiamiento contrasta con la realidad operativa del sector industrial. El último Informe de Indicadores Industriales y Expectativas confeccionado por el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA) determinó que, si bien la actividad mostró una leve recuperación en abril (43,5%), el 38% de las empresas relevadas reportó una caída en sus niveles de producción frente al trimestre anterior. La situación es más crítica para las Pymes: un 43,9% de estas firmas reportó bajas en producción y un 52,8% en ventas.

La fragilidad financiera quedó expuesta por los problemas de cumplimiento: el 44,9% de las empresas consultadas tuvo dificultades para afrontar compromisos de salarios, proveedores, servicios o impuestos en abril. Como consecuencia, muchas debieron recurrir al aumento del endeudamiento o la necesidad de financiamiento en el corto plazo (36,3%) para cubrir necesidades inmediatas. En tanto, el 33,9% se vio obligado a realizar el pago de intereses y mayores costos financieros.

Los motivos por los que las empresas no pudieron cumplir sus compromisos en abril UIA

Ante este escenario, se observa que, a pesar de que hay un abaratamiento en el costo de financiamiento como indica el IFP de Vetacap, las Pymes no están tomando más crédito para crecer, sino que lo utilizan de forma defensiva para sostenerse ante la baja en sus ventas y producción.

Esta tendencia se refleja en los plazos de financiamiento: el IFP detectó que el segmento de 0 a 30 días creció en participación, mientras que el plazo promedio general descendió de 76 a 66 días. Esta preferencia por la liquidez inmediata confirma que el mercado prioriza la supervivencia operativa del “día a día” frente a los proyectos de inversión de largo plazo.