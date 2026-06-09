Tras rebotar en marzo, la industria y la construcción volvieron a caer en abril

La industria y la construcción siguen sin consolidar una recuperación y mantienen el comportamiento oscilante que registran desde hace unos meses. Luego de haber caído en febrero y crecido en marzo, ambos sectores presentaron en mayo bajas mensuales de 2,1% y 4%, respectivamente.

Los analistas coinciden en que aún no se pueden sacar conclusiones definitivas de lo que podrá suceder con ambos sectores, ya que lo que prevalece es la volatilidad. Sostienen, por lo tanto, que no hay que celebrar un mes de crecimiento, como tampoco exagerar la preocupación por los números en rojo.

Estos datos fueron publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en sus informes Índice de Producción Industrial Manufacturera (IPIM) e Indicador Sintético de la Actividad Económica (ISAC). En estos documentos también se indicó que en la medición interanual tanto la actividad fabril como las obras retrocedieron 2,8%, mientras que en el primer cuatrimestre exhiben una baja de 2,4% y un alza de 2,1%, respectivamente.

El propio ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó estos datos en su cuenta de la red social X. Allí, además de citar las caídas del mes y del cuatrimestre, destacó que “el indicador tendencia-ciclo (más relevante a efectos de analizar tendencias) registró un crecimiento de 0,1% en el caso del IPI y de 0,3% en el caso del ISAC, acumulando 5 y 6 meses consecutivos de variación positiva, respectivamente”.

En lo que respecta a la industria, el Indec señaló que 12 de sus 16 divisiones tuvieron caídas interanuales. En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron disminuciones en “Maquinaria y equipo” (-20,2%), “Industrias metálicas básicas” (-11,2%), “Prendas de vestir, cuero y calzado” (-15,9%), “Alimentos y bebidas” (-2,4%), “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” (-10,7%) y “Productos textiles” (-22,2%), entre otros.

En contraste, se observaron incidencias positivas en “Sustancias y productos químicos” (16,7%), “Madera, papel, edición e impresión” (4,1%), “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear” (5,6%) y “Productos de tabaco” (6,5%).

El economista Camilo Tiscornia, de C&T Asesores Económicos, analizó que, con este nivel, la industria vuelve a los niveles que tenía en diciembre. “Esto marca que hasta el momento no hay una tendencia clara. En definitiva, no era tan representativa la caída de febrero, como tampoco lo fue la suba brutal de marzo”, dijo el especialista.

Además, Tiscornia señaló que cuando se abre la industria por rubros, se ve que algunos sectores que habían caído en marzo repuntaron bastante en abril, mientras que otros que habían crecido el mes previo, ahora bajan. “Por ejemplo, Automotores creció 10% mensual desestacionalizado, luego de haber caído en el mes previo 21,6%. Por otro lado, Alimentos y bebidas había subido en marzo y ahora cayó”, explicó el economista.

En tanto, el economista Federico González Rouco, comentó que el dato es “muy malo”, pero que era esperable luego de lo bueno que había sido marzo. “Seguimos en esto que venimos viendo todos los meses y que muestra el comportamiento en forma de serrucho de la actividad. El buen dato del mes previo se revirtió casi en su totalidad”, destacó.

González Rouco insistió en que lo que reina es la volatilidad y que por eso hay que empezar a analizar estos indicadores con un panorama un poco más de largo plazo. “Obviamente, siempre el último dato es el importante, porque muestra la coyuntura, pero el nivel de volatilidad que hay quizá también da alguna pauta de lo difícil que está siendo desestacionalizar estas cosas, como para ver bien el detalle. De todos modos, creo que en términos generales se sostiene el estancamiento”, opinó.

En esta línea, Diego Coatz, director ejecutivo de la consultora [I+D] Industria y Desarrollo, afirmó que la producción sigue lejos de sus máximos. “Está 5,7% por debajo de febrero de 2025 (pico del gobierno de Milei) y 15,1% por debajo del pico histórico de la última década (noviembre 2017)”, precisó el economista.

Además, Coatz refirió que los datos adelantados de mayo anticipan una nueva merma de la actividad. “Caen autos (−20,9% i.a.) y cemento (−1,5% i.a.), mientras que repunta levemente la venta de materiales para la construcción (1,5% i.a.)“, detalló. Y proyectó para todo el año una caída general de la industria en torno al 1,9%.

El economista Lorenzo Sigaut Gravina, de la consultora Equilibra, dijo que, dentro de una volatilidad general, donde los meses de crecimiento son seguidos por caídas que se “comen” todo el terreno ganado, sigue habiendo sectores que traccionan la economía, como el agro, la energía y la minería. “Eso da una leve expansión, pero muy moderada, porque queda acotada a pocos rubros”, concluyó.

En lo que concierne a la construcción, Sigaut Gravina comentó que, pese a su caída en abril, cierra el primer cuatrimestre del año con un avance de 2,1%. “La tendencia sigue siendo levemente positiva. Los despachos y el índice de construcción en marzo fueron buenos y se espera que en mayo la actividad repunte. Esto, más las obras viales que se sumarán en el segundo semestre, permite estimar que terminará el año con algo de crecimiento”, estimó el economista.

Por su parte, Tiscornia destacó como un dato auspicioso para el sector el hecho de que el nivel de empleo sigue aumentando en forma interanual, al igual que la superficie en permisos de construcción.