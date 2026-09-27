Llegan 82 personas por día y las marcas quieren estar: cómo cambia Neuquén al ritmo de Vaca Muerta

EL TRAPIAL, Neuquén.– Cada día llegan a la ciudad de Neuquén unas 82 personas en busca de una oportunidad en la industria petrolera. El año pasado, 22.000 personas cambiaron su domicilio a la provincia y para este año se esperan 30.000, sin contar a quienes viajan a trabajar por turnos y regresan a sus lugares de origen, ni a los que se instalan sin hacer el trámite.

Neuquén es, junto con Río Negro y San Juan, una de las únicas provincias que generan puestos de trabajo formales, y la que más creció, con un alza de más del 7% en relación con noviembre de 2023, según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). El motor es Vaca Muerta, que tomó un nuevo impulso con un barril de petróleo por encima de los US$100 y con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que aceleró el desarrollo de muchos proyectos.

Las marcas de consumo tomaron nota. La cadena belga de cafeterías Le Pain Quotidien abrió hace tres meses su primer local en la capital provincial y ya planea un segundo. También desembarcó Lucciano’s, la heladería marplatense que se expande por el país, donde el kilo de helado cuesta 15% más que en la Ciudad de Buenos Aires. En promedio, comer en Neuquén sale alrededor de 18% más caro que en la Capital.

Pese a la ola migratoria, los indicadores sociales están entre los mejores del país. Según los últimos datos oficiales del Indec, la tasa de desempleo es de 3,2%, frente a 7,9% a nivel nacional, y la pobreza alcanza al 19,6% de la población, cuando en el promedio del país llegó al 32,3%. Eso no impide que los vecinos señalen los costos de vida más altos y un aumento de la inseguridad en la ciudad. La provincia tiene una población de 750.000 habitantes.

La Argentina produjo en agosto alrededor de 950.000 barriles diarios de petróleo, un 14% más que un año atrás. De ese total, 670.000 barriles salieron de Neuquén, es decir, siete de cada 10. Si el precio internacional se mantiene en torno a los US$100, el país podría alcanzar el millón de barriles diarios entre diciembre y enero.

Chevron, que apostó por Loma Campana cuando nadie sabía cuánto rendía la roca, ahora busca triplicar su producción con un yacimiento propio; la petrolera estadounidense pidió ingresar al RIGI con una inversión estimada de US$13.800 millones Chris Dirker - Chevron USA

El mercado interno ya está abastecido con unos 570.000 barriles diarios y no hay nuevas refinerías en carpeta, por lo que todo el crecimiento tiene como destino la exportación. Hoy la cuenca puede evacuar unos 700.000 barriles diarios. El oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) sumará 550.000 barriles en el corto plazo y 700.000 cuando funcione a plena capacidad, lo que llevaría la capacidad de evacuación de la cuenca a 1,4 millones de barriles diarios desde mediados de 2028.

“¿Puedo producirlo? Sí, la roca no es un problema”, resumió Gustavo Medele, ministro de Energía de Neuquén, para quien las dificultades están en la superficie. Los 500 pozos que se perforan por año en la provincia sostienen una producción de unos 800.000 barriles. Para acercarse a ese volumen harán falta 1000 pozos anuales o más.

El gran cuello de botella es la arena. Después de fracturar la roca, se inyecta arena para que las grietas no vuelvan a cerrarse y el petróleo pueda fluir. La más eficiente llega desde Entre Ríos, a unos 1200 kilómetros. Cada pozo necesita alrededor de 12.000 toneladas, y cada camión transporta unas 30 toneladas, es decir, 400 viajes cargados y otros 400 de regreso vacíos.

Con 500 pozos por año, son unos 400.000 viajes anuales, más de 1000 por día. Como de noche no se circula, se concentran en 16 horas, lo que equivale a más de un camión por minuto en las rutas, solo con arena.

El yacimiento El Trapial, operado por la petrolera estadounidense Chevron en la provincia de Neuquén, produce hoy 40.000 barriles equivalentes diarios, 70% petróleo y 30% gas Chris Dirker - Chevron USA

Duplicar los pozos implicará duplicar los camiones. “Lo de la arena es lineal, no se puede optimizar”, explicó Medele. “La realidad va a tomar la decisión por vos”, advirtió, al anticipar filas de camiones circulando a 20 kilómetros por hora. La alternativa es un tren entre Bahía Blanca y Neuquén, con la arena llegando en barcaza desde Entre Ríos, una obra que costaría US$800 millones y que se hará cuando resulte más barata que el transporte por ruta.

La petrolera que se animó primero

Chevron llegó a la Argentina en 1999, cuando compró la petrolera San Jorge. Su salto decisivo llegó en 2013, cuando se asoció con la YPF recién expropiada para desarrollar Loma Campana. Invirtió US$10.000 millones en momentos en que no había certezas sobre la productividad de Vaca Muerta y el riesgo geológico era importante. Hoy ese yacimiento es el mayor productor de petróleo del país, con una producción de entre 100.000 y 110.000 barriles equivalentes diarios, y Chevron tiene el 50% de participación.

Ahora, la petrolera estadounidense apuesta por desarrollar por su cuenta El Trapial, el único yacimiento que opera de manera directa, y después de más de 25 años abrió sus puertas a la prensa. LA NACION participó de la recorrida.

La cancha de fútbol de césped sintético del campamento de El Trapial, donde viven más de 50 trabajadores en turnos de 7 por 7 o de 14 por 14 Chris Dirker - Chevron USA

El acceso es por aire. Un avión bimotor turbohélice con capacidad para 50 pasajeros, que Chevron compró por alrededor de US$20 millones, une en 40 minutos el aeropuerto de la capital neuquina con el yacimiento, ubicado 255 kilómetros al norte. Los martes, jueves y viernes hace dos vuelos de ida y vuelta para el recambio de personal, que trabaja en esquemas de siete días adentro por siete afuera o de 14 por 14. Más de 50 personas viven en el campamento, que tiene una cancha de fútbol de césped sintético con torres de iluminación para jugar de noche y una cancha de pádel, con horarios divididos entre el personal de Chevron y los contratistas.

La concesión abarca 455 kilómetros cuadrados, más del doble de la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Es una zona rocosa, de arbustos bajos y viento constante, donde conviven guanacos, ñandúes, zorros, pumas y cóndores con los viejos aparatos de bombeo. El Trapial fue descubierto en 1991 y llegó a producir 65.000 barriles diarios con más de 1000 pozos verticales convencionales, hasta que la declinación llevó a la empresa a probar el no convencional en 2021. Hoy produce 40.000 barriles equivalentes diarios, 70% petróleo y 30% gas. El 80% tiene como destino la exportación.

Perforar un pozo no convencional, de unos 7000 metros entre el tramo vertical y el horizontal, lleva hoy 23 días, cuando hace seis años demandaba 45. Cuesta entre US$14 y US$16 millones y produce unos 900.000 barriles en sus 30 años de vida útil.

En junio, Chevron presentó el pedido de adhesión al RIGI para El Trapial, con una inversión estimada de US$13.800 millones, la mayor de su historia en el país. El régimen exige invertir el 40% en los primeros dos años. “Competimos por capital con otros proyectos de la compañía para poder desarrollar esto”, explica Juan Pablo Romanato, jefe de Operaciones de El Trapial.

Según estimaciones del sector, producir en la Argentina sigue siendo 30% más caro que en Estados Unidos. Una vez alcanzado el objetivo del millón de barriles diarios en la cuenca Permian, la empresa quedó en condiciones de mirar otros destinos, y la baja de impuestos y la estabilidad por 30 años que ofrece el RIGI mejoran la ecuación frente a otros proyectos del grupo. A medida que Vaca Muerta gane en escala, los costos también seguirán bajando por mayor competencia de proveedores y equipos.

La meta de Chevron es triplicar hacia 2035 la producción que tenía la compañía en la Argentina a fines de 2025, de 65.000 barriles equivalentes diarios.