Simplificar es inevitable pero, ¿con qué criterio?

Un mapa carretero que incluyera todos los datos sería preciso, pero tendría un inconveniente: si fuera impreso no cabría en la guantera del auto, y si fuera digital distraería la atención del conductor. Por consiguiente, abstraer o simplificar es inevitable. La cuestión es el criterio con el cual se le presta atención a algunos aspectos de la realidad y se ignoran otros.

Para entender mejor esta cuestión conversé con el alemán Joseph Lang (1775 - 1819), quien estudió leyes en la universidad de Friburgo. Según Gotz Uebe, por falta de oportunidades en su país natal, migró a Rusia. En 1803 ingresó en el departamento de filosofía y matemáticas de la Academia Imperial de Ciencias de Cracovia. Tres años más tarde pasó al departamento de economía política. En 1812 en la universidad de Cracovia fue nombrado profesor titular en el departamento de diplomacia y ciencias políticas, siendo expulsado de la universidad siete años después, por razones disciplinarias.

– Reghinos Demetrius Theocharis lo considera el primer macroeconomista matemático.

– Claus Kroncke, antes que yo, había definido el ingreso y la riqueza nacionales, y Achylle Nicolas Isnard había generado un modelo de economía de intercambio cerrada. Siguiendo a Isnard, desarrollé un modelo macroeconómico matemático, donde los problemas de distribución, producción, dinero y precios son visualizados de manera interconectada, y el análisis es llevado hasta los últimos límites que permite el modelo, en términos de claridad y consistencia.

– A pesar de lo cual usted es un ilustre desconocido.

– Que haya recibido comparativamente tan poca atención se debe a dos razones. Por una parte, mi vida profesional ocurrió entre la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas; y por la otra, mi principal trabajo, Principios de aritmética política, fue publicado en 1811 en Rusia. En esa época; ¿quién se tomaba el trabajo de leer monografías publicadas “tan lejos”? Además de lo cual mi obra era totalmente abstracta, tanto desde el punto de vista numérico como simbólico, constituyendo una línea de pensamiento absolutamente extraña al análisis económico de la época. Lo que resulta realmente sorprendente es la ausencia de algún impacto, aún en los países de habla alemana.

– Si simplificar es inevitable, ¿con qué criterio debe hacerse?

– Volvamos al caso del mapa carretero. ¿Qué incluiría dicho documento, si hubiera sido confeccionado por una persona inteligente? Las rutas que hay que tomar, que conectan el origen del viaje y su destino; las distancias; las estaciones de servicio, los restaurantes y los hoteles; etc. Ignorando de qué color está pintado el edificio de la intendencia de cada uno de los pueblos que hay que atravesar.

– ¿Y si fuera confeccionado por alguien que no pensó?

– Omitiría las rutas, las distancias y las estaciones de servicio, pero destacaría las estaciones de ferrocarril que ya no se utilizan, si los campos están sembrados de trigo, maíz o soja, o qué prócer argentino pasó por determinado lugar hace un par de siglos.

– Momento, porque usted piensa en una persona que sólo quiere viajar, pero también hay personas interesadas en la historia y la geografía.

– Lo hice de manera deliberada, para enfatizar el hecho de que la decisión de incluir o excluir algún aspecto de la realidad depende de lo que necesita el usuario. Por eso no existe un único mapa, sino varios. Pero esto me lleva a un punto importante.

– ¿Cuál es?

– Que el criterio con el cual en un modelo se incluye o se excluye una variable no es de aplicación automática. Obliga a pensar: primero el hecho calificado como problema y luego del modelo que ayuda a entender y por ende a actuar en consecuencia. No sea cosa que, como dice el slogan, “estés tirando al bebé, junto con el agua, cuando vacíes la tina en la cual lo bañaste”. Los modelos, como las medias, hay que analizarlos del derecho y del revés. Todo modelo congruente desde el punto de vista formal es cierto en base a los supuestos utilizados, y falso en condiciones más generales.

– Además de lo cual está la cuestión de la cuantía.

– Es fácil imaginar un modelo en el cual existe una relación directa entre ingreso disponible y consumo privado; pero la intensidad de dicha relación depende mucho de las circunstancias. Cuando durante la crisis subprime el gobierno de Estados Unidos distribuyó dinero entre la población, el impacto inmediato sobre el consumo fue mínimo; porque en aquellas dramáticas circunstancias el aumento del ingreso disponible no sirvió para aumentar el consumo privado sino para calmar las angustias de la gente. En política económica no alcanza con los análisis cualitativos, hay que prestarle atención a las dosis.

– Esta perspectiva también se aplica a la distinción entre variables exógenas y endógenas.

– Efectivamente, porque una misma variable está fuera del control de algunos (es exógena, para esas personas) y dentro de su control para otras. La tasa de interés que maneja el FED es exógena para las operaciones financieras de la Argentina, pero endógena para las autoridades de la institución.

– Exógeno no es sinónimo de constante.

– Buen punto, porque como los modelos se concentran en el accionar de alguien, le prestan particular atención a la búsqueda de los mejores valores de las variables endógenas (el óptimo, definido como lo mejor de lo posible), dados determinados valores de las variables exógenas. Pero en la realidad éstas se modifican, aunque de manera… exógena. Los argentinos no tenemos cómo afectar el cierre o la apertura del estrecho de Ormuz, pero estamos muy atentos, por las implicancias que esto tiene sobre la disponibilidad y costo de materia primas y productos terminados.

– Cada tanto aparece la pretensión, por parte de algunos oferentes, de endogeneizar, vía acciones de conjunto, alguna variable que individualmente es exógena.

– Esto es de enorme actualidad, pero vayamos primero a un caso histórico. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, fundada a comienzos de la década de 1960, se fortaleció a partir de 1973, cuando generaron lo que se denomino el primer shock petrolero, subproducto de la guerra del Yom Kippur. El acuerdo (primero embargo, luego reemplazado por cuadruplicación del precio del petróleo) funcionó… transitoriamente, porque es de naturaleza inestable (la OPEP perdió participación en el mercado, y el acuerdo fue abandonado a mediados de la década de 1980). Digo que es de enorme actualidad, porque ahora se presenta la propuesta de moderar las iniciativas en materia de inteligencia artificial, por parte de tres importantes oferentes, pero cabe la duda de si los chinos participarán en la iniciativa. Veo el problema, quiero ver cómo se implementa.

– Don Joseph, muchas gracias.