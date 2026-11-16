Lo que nos dejó el Papa: necesitamos solidaridad y libertad económica

La visita del papa León XIV a la Argentina me dejó muchas reflexiones. Tuve la alegría de participar de las celebraciones en el Monumento de los Españoles y Luján, pero también me interesaron especialmente sus palabras sobre la pobreza, el trabajo, la responsabilidad de los empresarios y el papel del Estado.

Hay algo sobre lo que vengo pensando desde hace años, como católico y como economista: todos podemos coincidir en la necesidad de ayudar a los más pobres y construir una sociedad más justa. Pero eso no resuelve una pregunta fundamental: ¿cómo lo logramos?

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Muchas veces discutimos cómo distribuir la riqueza sin prestar suficiente atención a cómo se genera.

La riqueza requiere trabajo, ahorro, inversión, innovación y personas dispuestas a asumir riesgos. Para sostener ese proceso necesitamos estabilidad económica, instituciones confiables y reglas que permitan pensar en el largo plazo.

Me resultó especialmente significativo que León XIV recordara a Enrique Shaw, empresario argentino que entendía su actividad como una vocación y un camino de santificación.

Shaw proponía “tratar de santificarnos a través de la profesión y de santificar la profesión”.

Una idea extraordinaria: la dimensión moral de la economía no aparece solamente cuando llega el momento de distribuir la riqueza. Está presente desde el momento mismo de generarla, en cómo tratamos a quienes trabajan con nosotros, cómo competimos, cómo asumimos riesgos y cómo contribuimos al bien común.

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La santidad no se mide por el éxito económico. Pero el ejercicio responsable de nuestra profesión también puede ser un camino para buscarla.

En su encuentro con el mundo del trabajo, el Papa reconoció el papel de los empresarios que crean empleo, arriesgan su patrimonio y enfrentan la incertidumbre. También recordó el principio de subsidiariedad: el Estado debe apoyar y potenciar las iniciativas de las personas y las comunidades, no reemplazarlas.

Esto tiene una implicancia importante para la Argentina.

Con demasiada frecuencia, algunos sectores de la política parecen reducir su preocupación por los pobres a cuánto puede recaudar y distribuir el Estado.

La asistencia social es indispensable para quienes la necesitan. Pero no podemos ignorar que los recursos son limitados y que las políticas públicas también afectan los incentivos para trabajar, ahorrar, invertir y generar empleo.

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Si para financiar una asistencia creciente debilitamos la creación de riqueza, podemos terminar comprometiendo su propia sostenibilidad y perpetuando la dependencia que pretendemos superar.

No se trata de elegir entre solidaridad y libertad económica. Se trata de comprender que necesitamos ambas .

La doctrina social de la Iglesia no pertenece a ninguna ideología ni ofrece una receta única de política económica. Nos plantea exigencias morales que nos interpelan a todos: empresarios, trabajadores, profesionales y gobernantes.

La solidaridad nos exige ocuparnos de quienes necesitan ayuda hoy. La responsabilidad nos exige construir una economía en la que cada vez más personas puedan vivir dignamente de su trabajo mañana.

La fe nos ayuda a comprender por qué importa la dignidad de cada persona. La razón económica nos ayuda a evaluar qué decisiones permiten mejorar efectivamente sus condiciones de vida.

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Y Enrique Shaw nos recuerda que no estamos llamados solamente a producir buenos resultados, sino también a buscar la santidad en la manera en que vivimos nuestra vocación.