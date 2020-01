Los acreedores se organizan en comités para agilizar las tratativas

Esos entes se crean para juntar poder de fuego entre los bonistas que deben lidiar con un deudor

Sofía Diamante 23 de enero de 2020

Axel Kicillof tendrá diez días más para convencer a los acreedores que reúnan el 75% del capital que debía abonarse el próximo 26 de postergar el pago al 1º de mayo. La tarea de por sí no es fácil. Por ello es que surgen los comités de acreedores, que permiten agilizar las negociaciones y beneficiar tanto a los tenedores de bonos como al emisor, en este caso la provincia de Buenos Aires.

"El comité se constituye para representar a aquellos bonistas que deciden unirse para sumar poder de fuego y negociar de forma más ordenada con un deudor que busca cambiar los términos y condiciones del contrato inicial", explica Sebastián Marill, economista de FinGuru.

"No sabemos cuántos acreedores se sumaron ni sabemos entre cuántos juntan el 75% de la cantidad de dinero que está en cuestión", agrega. Por lo tanto, no se sabe si con lograr que el comité esté de acuerdo se llega a ese umbral, pero hay bastante certeza de que sin convencer al comité no se logra la aceptación de la mayoría.

La comisión que se formó para negociar el bono Buenos Aires 2021 (BP21) está asesorada financieramente por las consultoras Mens Sana Advisors -fundada por el argentino Marcelo Delmar, ex-BNP Paribas y USB Investment Bank- y BroadSpan Capital.

En el comunicado que emitieron ayer criticaron que "la provincia ha llevado a cabo la solicitud de consentimiento en un plazo truncado, sin el beneficio de un proceso formal de identificación de tenedores de bonos, y en ausencia de un plan integral para la deuda de la provincia". Y agregaron que el comité "sigue preparado para entablar negociaciones de buena fe con la provincia sobre la base de un plan económico sólido e integral".

Al final, dejan la información de contacto para aquellos tenedores del BP21 que no estén en el grupo y se quieran sumar.

"Está claro que no hubo mucho tiempo para negociar. Recién hace una semana Kicillof hizo el anuncio. Deberían haberse dado cuenta antes de que el bono vencía el 26 de enero para pedir el consentimiento de posponer el pago. Una opción es que los bonistas acepten 'patear' los vencimientos, pero que le pidan a la provincia que pague un 0,5% del capital en efectivo como un 'endulzante'. Algo similar le pidieron los acreedores a la empresa Clisa (del grupo Roggio) hace una semana, cuando pidió postergar el vencimiento de una obligación negociable. Ofreció adelantar el 0,5% del pago y aceptó el 90,1% de los acreedores", dijo Marill.

Dado que la Argentina tiene una variedad de bonos que debe renegociar, hay varios comités creados para cada situación.

Si los funcionarios llevan una propuesta convincente para este grupo, luego será más fácil negociar con el resto de los tenedores. "Esto le podría convenir al Gobierno, salvo que se forme una posición muy dura en contra y se unifiquen todos de un lado, de modo que no sea viable desde el punto de vista argentino", opinó Daniel Marx, jefe negociador de la deuda externa de 1989 a 1993.

Para Bonos del Tesoro 2020 (BOTE), por ejemplo, también comenzaron a agruparse los acreedores en comités. Algunos de los fondos que serían parte son Greylock Capital, Fidelity, T Rowe Price, Amundi y Blackrock.