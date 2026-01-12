Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 12 de enero
El viernes pasado la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1505 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1490 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1440,00Venta$1490,00
Dólar blue
Compra$1485,00Venta$1505,00
Dólar tarjeta
Venta$1937,0
Dólar CCL
Venta$1527,21
Dólar MEP
Venta$1481,29
Dólar mayorista
Venta$1464,00
Euro
Compra$1655,00Venta$1755,00
¿A qué hora abre el dólar?
A partir de las 10, el Banco Central (BCRA), que controla la cotización del dólar oficial (tanto minorista como mayorista), difunde el valor de la moneda. En tanto, el valor de referencia del dólar blue se conoce un poco más tarde. Entre las 11 y las 11.30 horas, las financieras y cuevas de la City porteña arrojan una cotización del dólar paralelo.
A cuánto cerró cada tipo de dólar el viernes pasado
Esta fue la cotización de cada una de las divisas el viernes 9 de enero, que fue el último día hábil del mercado cambiario:
- Mayorista: $1464
- Oficial: $1490
- Blue: $1505
- Tarjeta: $1937
- MEP: $1481,29
- CCL: $1527,21
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿A cuánto cerró el dólar oficial el viernes pasado?
La divisa minorista cerró este viernes 9 de enero, que fue el último día hábil del mercado cambiario, a $1440 para la compra y a $1490 para la venta.
