En las últimas dos semanas, el dólar blue, el MEP y el contado con liquidación (CCL) empezaron una carrera ascendente, impulsados por la incertidumbre preelectoral y las medidas económicas que lanzó el Gobierno. Ahora, la pregunta del millón es a cuánto se pueden ir las cotizaciones antes del 22 de octubre y qué impacto tendrán las subas en una inflación que ya se mueve a un ritmo de dos dígitos mensuales.

Para los analistas económicos, la mayor amenaza que representan este tipo de saltos en el dólar es un eventual traslado a precios . Porque si bien todavía muchos valores de la economía se rigen por el oficial mayorista (fijo en $350 desde mediados de agosto), los reiterados cepos y restricciones cambiarias llevaron a los comerciantes a guiarse en función del avance que presenten las cotizaciones financieras de la moneda norteamericana.

“Algunos tienen razón, porque hay empresas que parte de sus importaciones la tienen que hacer al MEP, o tienen que cubrirse porque se están endeudando en el exterior y no pueden pagar. Por otro lado, muchos aprovechan y se escudan en la expectativa que genera un dólar subiendo, por más que sus costos no estén valuados en dólares. Este es el caso de, por ejemplo, la verdura, que no es algo que se exporta, ni que en el medio te subió la nafta para el transporte. Toda suba del dólar en la Argentina, más tarde o más temprano, termina impactando en la inflación”, sostuvo el analista financiero Christian Buteler.

A tan solo ocho ruedas de las elecciones presidenciales, los dólares libres se dispararon y marcaron nuevos récords en términos nominales. El blue cerró el viernes en los $880, por lo que marcó un avance semanal de $80 (10%). Una dinámica similar se vio reflejado en el MEP, que desde que arrancó octubre pegó un salto de $111,74 y alcanzó los $812,75 (15,9%).

Estos valores se dieron pese a los intentos del Gobierno por contener las cotizaciones. El jueves por la mañana, la City porteña se vio revolucionada por los 18 allanamientos que llevó adelante la Aduana, situación que paralizó la plaza e hizo que los grandes jugadores del mercado informal decidieran no operar. El viernes, con el objetivo de que las intervenciones que realiza diariamente el Banco Central (BCRA) sobre el MEP sean más efectivas, la Comisión Nacional de Valores (CNV) anunció nuevas restricciones para operar los dólares financieros.

En cambio, el dólar contado con liqui cerró el viernes con la segunda baja consecutiva y se negoció a $891,96. Este retroceso le permitió alejarse de los $905 que había alcanzado el miércoles, favorecido por una mayor oferta de divisas por la prórroga del dólar soja 4, la puesta en marcha del dólar Vaca Muerta y la promesa de que mañana habrá un nuevo dólar pyme. Aun así, finalizó la semana $69,43 arriba (8,4%).

La calle Florida tiene su propio tipo de cambio informal

Para Salvador Vitelli, jefe de research de Romano Group, la suba de los dólares financieros va a tener más impacto en la inflación a partir de octubre, porque el rally empezó a finales de septiembre. “Hay bienes en que los que el movimiento impacta más, como en los artículos de electrónica, mientras que en otros lo hace menos. Por ahora puede estar colaborando en dos puntos, dos puntos y medio al índice de octubre”, puntualizó.

A cuánto llegará el dólar

De acuerdo con Buteler, los $900 en los que rondan los dólares paralelos son “caros” para las condiciones de hoy. “Esto es dinámico, porque si el Gobierno sigue emitiendo a lo loco y sigue con un ‘plan platita’ porque logró llegar a la segunda vuelta, la verdad es que en $900 te vas a quedar corto”, afirmó.

La corrida cambiaria de los últimos días hace difícil predecir dónde frenará el precio del dólar Shutterstock

“En medio de una corrida es imposible ponerles un precio a los dólares financieros, porque muchas veces las corridas te llevan a un overshooting (sobrerreacción), es decir, hasta valores que son totalmente ilógicos o de pánico. Estos no me parecen valores de pánico, pero sí altos, aunque con la foto actual”, agregó.

Para tomar como referencia, si se ajustan por inflación los $195 que marcó el CCL en octubre de 2020, representarían unos $1030 de hoy, de acuerdo con estimaciones de la consultora económica LCG. Incluso, los $900 actuales todavía se encuentran por debajo de los $1060 que indica el tipo de cambio de convertibilidad, aquel que surge de asumir la conversión del total de base monetaria y pasivos remunerados contra el stock las reservas brutas que el Banco Central tiene en su activo.

“Este indicador ha venido siendo una referencia para las cotizaciones libres del dólar, por lo que cabría pensar que todavía tienen camino por recorrer. Pero en este contexto podría no ser incluso un techo”, advirtieron desde LCG.

En el mismo sentido apuntó Vitelli, quien opinó que en este escenario es difícil saber dónde va a estacionar el dólar porque, si se analiza en términos reales, está caro, pero el problema es que “no tiene techo porque el peso no tiene piso”.

Los electrodomésticos están entre los bienes más sensibles al movimiento de la moneda estadounidense Archivo

“Estamos ante una caída fenomenal de la demanda de dinero y eso hace que no podamos establecer un valor para la divisa. Para tener un dato de referencia estamos en niveles de brecha (150%) que solamente se han visto cinco veces en los últimos 30 años. Es imposible predecir qué valor puede llegar a tocar porque va a depender de cómo se comporte la demanda de dinero de aquí a las elecciones, aunque es probable que se siga debilitando”, sumó.

Por último, el economista especializado en mercados de capitales y jefe de inversiones de INVIU, Diego Martínez Burzaco, dijo que es plausible que la presión alcista en los dólares continúe por demanda de cobertura más que nada, de cara a la incertidumbre electoral, y que impactará en la inflación porque el dólar es un precio más de la economía.

