El gobierno apunta contra una de las principales financieras por la fuga de 650 mil dólares

Luego del operativo que tuvo lugar ayer en la city porteña en bancos y entidades financieras, la AFIP detectó operaciones irregulares protagonizadas por 857 contribuyentes con CUIT inactiva o que no fueron localizados en su domicilio. De acuerdo con la información oficial, el monto operado por los mismos fue de $475.000.000; asimismo efectuaron retiros de dólar MEP por U$S 650.000.

Tras poner al tanto a la Comisión Nacional de Valores (CNV) de que estas personas no contaban con presentaciones de declaraciones juradas (DDJJ) sobre ingresos o empleos en relación de dependencia, el organismo detalló además que existieron operaciones de compra de bonos por 8000 millones de pesos realizadas por 2 personas físicas que no presentaron sus declaraciones juradas del Impuesto a los Bienes Personales ni voluntariamente el pago del Aporte Solidario Extraordinario (ASE) por lo cual se les inició una fiscalización.

En este marco, la CNV apunta a la firma Balanz, a la cual le suspendería la operatoria con cartera propia sin afectar la operatoria y los fondos propios de los clientes.

Al comenzar a fiscalizar a esos contribuyentes para que justifiquen el origen de los fondos utilizados, como así también el real comprador de las operaciones, la AFIP detectó que muchos de sus domicilios no se corresponden con personas que posean capacidad económica para hacer frente a esos movimientos de dinero.

A su vez la maniobra fue denunciada ante la Justicia Federal y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos con el propósito de evitar el uso de actores apócrifos o sin capacidad económica declarada en maniobras bursátiles.

De acuerdo al comunicado, los 857 contribuyentes tenían la inhabilitación de la CUIT por inconsistencias que detectó AFIP, tales como: estar incluidos en base eAPOC o no haber solicitado el alta en impuestos y/o regímenes; no haber efectuado presentaciones de DDJJ o que, habiéndolas presentado, no registran ventas, ingresos, ni empleados en relación de dependencia declarados, etc.

Además, desde el organismo se detalló que se encontraron contribuyentes incluidos en la base (eAPOC) o de “facturas truchas”, como se conoce habitualmente, “por verificarse inconsistencias en relación a la capacidad operativa, económica y/o financiera, que difiere de la magnitud, calidad o condiciones que exteriorizan en sus declaraciones juradas, los comprobantes respaldatorios emitidos, o que no reflejan la operación que intentan documentar, que permiten concluir que no son proveedores reales de servicios o mercaderías”.

