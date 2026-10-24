Los Cedears más comprados por los argentinos: apuestas en inteligencia artificial, Brasil y Bitcoin

Los Certificados de Depósito Argentinos (Cedears) continúan consolidándose como el instrumento de inversión preferido por los ahorristas locales. Estos activos permiten operar en pesos y acceder de forma directa a acciones de compañías que cotizan en las bolsas internacionales, sin necesidad de contar con una cuenta en el exterior. Entre las más elegidas, se destacan aquellas tecnológicas relacionadas con la inteligencia artificial, además de posiciones en el mercado de Estados Unidos y de Brasil. También algunos optan por invertir en criptomonedas por este medio.

El Cedear de Micron es el más operado en el mercado argentino

El Informe Diario de Cedears de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) correspondiente al 22 de octubre detalla que los Cedears de acciones con más volumen operado en las últimas 40 ruedas fueron:

Micron (14,64%)

(14,64%) Sandisk (7,78%)

(7,78%) Nubank (5,32%)

(5,32%) Meta (4,53%)

La primera empresa alcanzó un volumen diario promedio negociado (ADTV) en ese período de más de $34.000 millones, lo que la convierte en el Cedear más comprado y vendido del mercado local, de acuerdo con datos de BYMA.

La IA lidera la demanda

“Lo que muestra el volumen de las últimas 40 ruedas es que el inversor argentino está siguiendo de cerca las grandes tendencias globales, y la más fuerte sigue siendo la inteligencia artificial”, señaló Lucas Raspagliesi, analista de research de Cocos. En ese sentido, sostuvo que “el mercado viene premiando” a Micron (+270%) y Sandisk (+600%) porque fabrican memoria y almacenamiento, un insumo clave para los centros de datos que impulsan la IA.

Los argentinos se exponen mayormente a empresas que se dedican a la infraestructura de la inteligencia artificial Getty - Visual China Group

Gabriel Proruk, senior Equity Research de Grupo IEB, coincidió en que las subas que registran los papeles de estas empresas se deben a “la escasez de memoria para la construcción de data centers”. No obstante, el sector ha sufrido volatilidad por dudas sobre la inversión de las grandes tecnológicas, avances competitivos de empresas chinas y los costos de financiamiento, aunque los reportes de demanda a futuro siguen siendo positivos.

“El inversor ya no solo busca las ‘Big Tech’ tradicionales (como Apple o Microsoft), sino que profundizó su exposición en la infraestructura básica de la IA (memoria y chips como Micron, Nvidia o SanDisk), donde se concentran los mayores catalizadores de rendimiento”, indicó Mauricio Villacorta, Estratega de Inversión de IOL.

La demanda por Meta —matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp— también está relacionada con la inteligencia artificial, especialmente tras el lanzamiento de Muse. “El interés se aceleró con los resultados de esta semana, en los que elevó su previsión de gasto de capital y anunció una nueva clase de acciones sin derecho a voto”, agregó Raspagliesi.

ETF: diversificación en EE.UU., Brasil y criptomonedas

En tanto, por medio de este instrumento de inversión se pueden operar ETF (Exchange Traded Fund), fondos cotizados en bolsa que reúnen algunos activos —como acciones, bonos o materias primas— y cotizan en el mercado de valores igual que una acción común. Dentro de los Cedears más operados en el país, se destacan:

SPY (21,28%): busca replicar el rendimiento del índice S&P 500, que reúne a unas 500 grandes compañías estadounidenses.

(21,28%): busca replicar el rendimiento del índice S&P 500, que reúne a unas 500 grandes compañías estadounidenses. IBIT (11,99%): es un ETF de BlackRock cotizado en Nasdaq que refleja el precio de bitcoin sin que el inversor tenga que comprar, custodiar o transferir la criptomoneda directamente.

(11,99%): es un ETF de BlackRock cotizado en Nasdaq que refleja el precio de bitcoin sin que el inversor tenga que comprar, custodiar o transferir la criptomoneda directamente. EWZ (11,62%): replicar el índice MSCI Brazil y es una forma de invertir en acciones brasileñas de gran y mediana capitalización.

IBIT es un EFT que replica el rendimiento del Bitcoin Kin Cheung - AP

“En cuanto al ETF del S&P 500 (SPY), históricamente ha sido de los Cedears más operados dado que aporta una mayor diversificación al mercado de acciones local y permite acceder al principal índice de acciones estadounidense”, indicó Proruk. En esa línea, Villacorta indicó que ofrece “liquidez y diversificación” en un solo activo y funciona como “la piedra angular para dolarizar carteras de forma conservadora”.

Por otro lado, el interés en el mercado de Brasil a través de Nubank y EWZ surge por las elecciones de primera vuelta, donde el triunfo de Flavio Bolsonaro provocó que el Ibovespa marque un máximo histórico y el EWZ llegue a subir más de 12% en un día. “Trajo aparejado un mayor flujo de capitales, y en consecuencia, un mayor volumen operado. La mayor relevancia en las encuestas por parte de Flávio Bolsonaro llevó a un rally para las acciones y el ETF de Brasil en vistas de un giro hacia un gobierno pro-mercado”, observó Proruk.

“En IBIT, el ETF de bitcoin de BlackRock, el interés acompañó la recuperación de la cripto, que rebotó alrededor de 22,7% en los últimos tres meses, y muchos lo ven como una forma simple y regulada de tener bitcoin”, determinó Raspagliesi. Villacorta concluyó que es una forma de “capturar la apreciación del activo digital sin necesidad de gestionar billeteras frías o salir del mercado de capitales tradicional”.