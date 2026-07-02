Uno de cada dos argentinos económicamente activos tiene una cuenta de inversión

Al cierre de mayo, más de 12,3 millones de personas poseen cuentas comitentes, a través de las cuales realizan inversiones. Esto quiere decir que uno de cada dos argentinos dentro de la población económicamente activa invierte en el mercado de capitales (55%).

Este dato se desprende de un informe que realizó Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) sobre la evolución del mercado de capitales en los años desde su creación hace nueve años. Detalló un crecimiento sostenido del mercado de capitales argentinos, dado que el total de las cuentas comitentes abiertas en Caja de Valores por medio de una sociedad de Bolsa o una ALyC pasó de 1,1 millones en 2017 a 24,6 millones al cierre de mayo de 2026.

La evolución del total de cuentas entre 2018 y 2026 BYMA y Caja de Valores

En total, se abrieron hasta fines de mayo 3 millones de cuentas, un crecimiento interanual del 35%. El promedio mensual de cuentas operativas fue de 1.087.847, así que una de cada 21 personas de la población económicamente activa invirtió todos los meses.

Gonzalo Merlo, CEO de BYMA, observó que el 2023 fue un año que tuvo bastante volatilidad, lo que hizo que este proceso de expansión se acelerara. “A partir de ese momento, lo que vimos fue que aumentó muy rápido el interés de la gente de venir a buscar productos de mercado de capitales”, detalló. Principalmente, buscaron instrumentos que les den protección inflacionaria y cambiaria en las acciones y la renta fija.

A su vez, observó que la incorporación de activos en las billeteras virtuales impulsó aún más el alcance. Merlo explicó que, como veían que a la gente le costaba llegar al mercado de capitales por desconocimiento y que la tecnología era el habilitante para que más gente lo lograra, impulsaron “una estrategia interna de finanzas embebidas” junto a las fintech para que el producto de mercados de capitales esté donde ellos ya estaban.

Por otro lado, tomando en cuenta que 12,3 millones de usuarios tienen una cuenta, se calcula que cada inversor posee en promedio dos cuentas en el mercado de valores. Merlo valoró como positiva esta tendencia porque habla de “un inversor que tiene alternativas, oferta y un mercado competitivo”, donde puede buscar la mejor opción y puede migrar de un lugar a otro, con la libertad para elegir cuál es el lugar donde quiere operar.

El crecimiento sostenido de la operatoria también alcanza el volumen de órdenes. El promedio diario en órdenes supera los 17,5 millones en 2026 y, solo en mayo, fue un 94,2% superior al registrado en el mismo mes del año anterior.

El crecimiento del voumen diario promedio entre 2018 y 2026, expresado en millones de dólares al tipo de cambio MEP BYMA y Caja de Valores

El volumen diario promedio de negociación alcanzó al cierre de mayo de 2026 los US$12.261 millones ajustados al dólar MEP, lo que implica un crecimiento del 1866% desde 2018. Por segmento, la renta fija mostró una expansión especialmente significativa, al pasar de US$530,7 millones a US$7079 millones (+1234%). En renta variable, tuvo un crecimiento del 611% respecto de 2017, al alcanzar los US$219,3 millones en 2026.

El documento también mostró una mayor participación de inversores de todo el país: a fines de mayo de 2026, el 47% de las cuentas correspondía al interior, impulsado por una mayor participación de Córdoba, Santa Fe y Mendoza. El ranking de provincias con mayor porcentaje de inversores está liderado por Ciudad de Buenos Aires (24,2%), Córdoba (20,3%), Tierra del Fuego (13,8%), Santa Fe (10,5%) y Catamarca (10%).

También se resaltó que crece la participación femenina: al cierre de mayo de 2026, las mujeres representan el 40% de la base de inversores y casi una de cada dos nuevas cuentas abiertas en el mercado de capitales.

¿Cuáles son las inversiones que prefieren los argentinos?

Los Cedear son uno de los instrumentos de inversión más elegidos: más de 878.000 cuentas operaron los Certificados de Depósito Argentinos durante el último año y ya son más de un millón los que mantienen posiciones en este instrumento. Entre enero y mayo de 2026 concentraron cerca del 49% del volumen operado en BYMA y registraron un crecimiento interanual del 98% con operaciones por más de US$77.500 millones.

Merlo destacó que, a partir de una estrategia para movilizar el mercado de capitales, decidieron impulsar este producto que ya tiene más de 30 años y que la gente no elegía por falta de liquidez. “Teníamos que cambiar nuestro modelo de ir a buscar personas que compren y se queden con el activo, a ir a un modelo que tuviera más componente transaccional”, señaló. Desde 2018, este activo presentó un crecimiento de 12.328% y se convirtió en el segmento de mayor expansión.

Los tipos de Cedears que más operaciones tienen, según BYMA BYMA y Caja de Valores

El 40,45% de las operaciones por este medio se concentró en empresas tecnológicas, seguido por servicios financieros (19,8%), energía (13,2%) y materiales (10%). “Entre los Cedear más operados del período, se destacan Vista, Mercado Libre, Microsoft, SPY, Nubank, Nvidia y Meta”, puntualiza el informe.

En tanto, los activos que siguieron esta expansión fueron las cauciones (+8840% respecto a 2018). También se destacó el fuerte avance de los instrumentos de financiamiento y renta fija, como las Obligaciones Negociables (+1321%) y los Títulos Públicos (+1079%).