Los hermanos Diana y Guillermo Mondino piden un “acuerdo creíble” con el FMI para estabilizar la economía

Los empresarios y economistas ya no preguntan si el Gobierno presentará un plan económico. Creen que, para acordar con el FMI, no hay margen de maniobra que realizar un bosquejo. Sin embargo, la duda es si ese plan será lo suficientemente creíble para estabilizar la situación macroeconómica.

“Plan siempre puede haber, la pregunta es si es creíble o no”, dijo sin vueltas la economista Diana Mondino. “Para los gobiernos, a veces la estabilidad significa que el dólar esté quieto y la inflación no suba. Pero la estabilidad significa que haya crecimiento económico para generar más empleo, para que las empresas puedan recomponer capital de trabajo. La situación es muy compleja; el equilibro que se busca es que todo esté quieto y es muy nefasto para la economía”, agregó.

Diana Mondino

Luego indicó que se necesita un plan para recuperar el nivel de actividad y disminuir el desempleo, pero que a veces los gobiernos miran “al dólar y la inflación como un objetivo, cuando son el resultado de las políticas que se toman”.

Para la economista, si se quiere evitar un salto del tipo de cambio y no perder el superávit comercial, recomienda reducir retenciones, “que tiene el mismo efecto sobre las exportaciones sin afectar los precios relativos”. En ese sentido, dijo que el Gobierno pareciera estar dispuesto a realizar una reducción de la carga fiscal, ya que hay varios proyectos de ley en el Congreso que darán beneficios tributarios a ciertos sectores.

“Hay un proyecto de ley de hidrocarburos para fomentar la industria; sería más simple que nos acerquemos a los precios internacionales”, comentó con relación con la brecha del precio de los combustibles. “Estamos armando trajes a medida, pero es muy parcializado en vez de atacar de fondo el problema. Esto profundizaría los problemas que tenemos y destrozaría los precios relativos”, opinó, al ser consultada por columnista de LA NACION Florencia Donovan.

Su hermano, el también economista Guillermo Mondino, se refirió al posible acuerdo con el FMI. “Si se termina esbozando algo que se parezca a un plan, lo más probable es que se hable de objetivos, pero de ningún modo se hablará de instrumentos para llevarlos a cabo”, comentó.

Guillermo Mondino

Luego indicó que no descarta que el Gobierno termine negociando un programa de stand-by con el FMI, en vez del de Facilidades Extendidas. “Sin consenso político y sin una administración dispuesta a pagar el costo político es muy difícil avanzar en un acuerdo de Facilidades Extendidas. Habría que ir por el camino de un stand-by. Es una especulación de lo que podría llegar a proponer el Fondo frente a las dificultades que podría sufrir el Gobierno si no logra generar consensos”, analizó.

La segunda duda que se planteó es si sirve un acuerdo con el FMI. “Alejandro Werner [exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental] popularizó la preocupación por firmar un acuerdo light, sería uno que no cambia las condiciones de fondo. Un acuerdo light con el FMI es como una negociación de la deuda de Guzmán: no va a restaurar la credibilidad, no ayudará a anclar expectativas o generar condiciones para que la economía transita de forma más ordenada el próximo par de años. Si a eso le sumamos la capacidad de implementación de cualquier plan que pueda surgir, llegamos a esta duda sobre si ese programa con el Fondo realmente sirve para cumplir los objetivos de fondo”, comentó.

Finalmente, proyectó que el año próximo no habrá tanto “viento de cola” como hubo este 2021 con el precio alto de las commodities, que permitió al Banco Central sumar reservas y atrasar el tipo de cambio. “Pensar un día como hoy, cuando los índices están en niveles récords, que el viento de cola vaya a desaparecer es difícil. Sin embargo, todos tenemos la sensación de que está cambiando el escenario internacional y que es un camino que puede ser profundo y puede tener un impacto significativo en la Argentina”, dijo.

“Todos somos conscientes que la inflación en el mundo desarrollo escaló a un nivel que hace muchos años no se veía. Da la sensación que la dirección de la política monetaria va a cambiar. Es posible que en enero o marzo observemos una aceleración de reducción de compras de activos por parte de la Reserva Federal. Hay que ver cuándo empezará a subir la tasa de interés, pero no se espera que sea tan generoso el año que viene. Esto impactará también en China, que desde 2009 comenzó un proceso de gran endeudamiento corporativo. Y todo sabemos el impacto que tiene China en la economía mundial y en el precio de las commodities”, concluyó.

Por su parte, Ana Iparraguirre, directora general en Dynamis Consulting, opinó sobre las próximas elecciones: “El resultado de las PASO ha sido dramático. Hubo el nivel de participación más bajo desde 1983. La Argentina es una rareza en la región. Si el Frente de Todos se rompe, ¿qué pasará con la coalición opositora? El dato más importante es si la grieta será ahora entre los políticos y los ciudadanos. El fenómeno Milei agudiza este interrogante sobre si cambiará la oferta electoral. ¿Hay en la política alguna posibilidad de consenso?”