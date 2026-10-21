Los salarios registrados le ganaron a la inflación por tercer mes consecutivo y recuperaron lo perdido en el año

Los salarios registrados le ganaron a la inflación por tercer mes consecutivo en agosto y alcanzaron a compensar la pérdida de poder adquisitivo que acumulaban en el año.

Según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), aumentaron 2,6% mensual, frente al 1,7% que había registrado la variación del índice de precios minoristas. La mejora, sin embargo, no alcanzó para recuperar el terreno perdido en los últimos 12 meses.

Entre enero y agosto, los sueldos formales acumularon un alza de 21,5%, apenas por encima del 21,3% que registró el índice de precios al consumidor del organismo estadístico. En la comparación interanual, en cambio, subieron 30,4%, por debajo del 33,5% que avanzaron los precios.

El resultado mensual estuvo encabezado por los trabajadores privados registrados, cuyos salarios aumentaron 2,8%, mientras que los del sector público crecieron 2,3%. Así, ambos segmentos superaron la inflación de agosto, aunque mantienen diferencias cuando se amplía el período de comparación.

Los privados formales todavía no lograron compensar lo perdido en el año: acumularon una suba de 20,4% en ocho meses. Los sueldos públicos, en cambio, aumentaron 23,8% y quedaron por encima de diciembre en poder adquisitivo. En los últimos 12 meses, ambos sectores continuaron rezagados: los primeros subieron 30,4% y los segundos, 30,3%.

Los salarios formales mejoraron en agosto, pero siguieron por debajo de la inflación en la comparación interanual

Dentro del universo estatal también hubo diferencias. Los salarios de los empleados nacionales aumentaron 1,9% en agosto y los provinciales, 2,6%. En el acumulado del año, los incrementos fueron de 20,4% y 23,2%, respectivamente. Así, mientras los trabajadores de Nación siguieron por debajo del avance de los precios, los de las provincias consiguieron superarlo. El indicador público general incluye, además, al personal de las universidades nacionales.

El índice general de salarios, que reúne a los trabajadores registrados y a los informales, aumentó 2,7% mensual, 25,1% desde diciembre y 35,6% interanual. En las tres mediciones se ubicó por encima de la inflación.

Una parte de ese resultado se explica por los salarios privados no registrados, que mostraron incrementos de 3% mensual, 38,4% en el año y 55,4% interanual. Sin embargo, estos datos tienen un rezago de cinco meses por cuestiones metodológicas, por lo que no reflejan la evolución contemporánea de los ingresos informales en agosto.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó los resultados en su cuenta de X, donde señaló que los salarios privados registrados crecieron en términos reales por tercer mes consecutivo y “se ubicaron en el mayor nivel desde enero de este año”.

Caputo destacó la recuperación de los ingresos con una comparación que toma diciembre de 2023 como punto de partida

Además, Caputo sostuvo que, respecto de diciembre de 2023, los sueldos privados formales y los públicos acumularon mejoras reales de 10,4% y 0,8%, respectivamente. Esa comparación parte de un mes que ya estuvo atravesado por el salto inflacionario del inicio de la gestión de Javier Milei, tras la devaluación del 54% de aquel momento, y difiere de tomar noviembre de 2023, previo a su asunción.

Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), señaló que la mejora mensual de agosto convive con pérdidas de poder adquisitivo frente al año pasado. Según sus cálculos, los salarios privados registrados cayeron 2,3% en términos reales respecto de agosto de 2025, mientras que los públicos provinciales retrocedieron 2,7% y los nacionales, 5,5%.

La distancia es mayor cuando se toma como referencia noviembre de 2023, previo a la asunción de Milei. Según Argañaraz, los sueldos privados registrados se ubicaron 2,3% por debajo de aquel nivel, los públicos provinciales quedaron 8% atrás y los nacionales acumularon una pérdida de 35,7%.

Lorenzo Sigaut Gravina, director de análisis macroeconómico de Equilibra, destacó las diferencias entre los trabajadores públicos y privados. Sobre los primeros, señaló que el salario “está ganando en lo que va del año mínimamente la carrera a la inflación”. En cambio, explicó que los dos indicadores de remuneraciones privadas formales, el del Indec y el del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), se ubicaron “un poquito por debajo de la inflación”.

Los salarios privados formales siguieron por debajo de la inflación acumulada hasta agosto, pese a que el dólar oficial subió apenas 4%, según Equilibra

Según una estimación de Equilibra, si se utilizaran las ponderaciones de gasto de los hogares de la encuesta de 2017-2018, los precios habrían acumulado un aumento cercano al 23% hasta agosto, frente al 21,3% del IPC vigente. Incluso con esa referencia, señaló Sigaut Gravina, los salarios públicos consiguieron superar ligeramente la inflación, mientras que los privados quedaron más rezagados.

El economista también destacó que ese rezago de los salarios privados se produjo pese al movimiento acotado del dólar oficial. “Solo 4% en lo que va del año”, señaló sobre la suba del tipo de cambio entre diciembre y agosto, muy por debajo del avance de los precios minoristas.