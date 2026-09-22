Los salarios registrados subieron por encima de la inflación en julio

Tal como había ocurrido en junio, los salarios registrados volvieron a ganarle a la inflación en julio. Aumentaron 2,5%, frente a una suba de precios de 2,1% en igual período, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Pese a este avance mensual, los salarios registrados siguen por debajo de la inflación en el acumulado anual y en la medición interanual. En el primer caso subieron 18,3% y en el segundo se incrementaron 30,1%, mientras que el IPC registró en esos períodos un alza de 19,3% y 33,8%, respectivamente.

Algo para destacar en el dato mensual es que, dentro de los salarios formales, aumentaron más los públicos (3%) que los privados (2,3%). Es más, también en el acumulado del año y en la medición interanual los sueldos estatales superan a los privados : 21,1% contra 17%, en el primer caso; y 31% versus 29,7%, en el segundo.

En tanto, el índice general, que incluye en el cálculo a los informales, supera en todas las mediciones a la inflación. Registró en julio un incremento de 2,8%; en el acumulado del año, un 21,8%, y en la comparación interanual, 36,2%.

Una buena parte de ese resultado se explica por el fuerte avance de los salarios no registrados, que subieron en el mes 3,9%; en el acumulado del año, 34,4%, y en la medición interanual, 59,9%. De todos modos, hay que recordar que, por cuestiones metodológicas, los datos de los trabajadores informales tienen un rezago de cinco meses.

El economista Jorge Colina, director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), opinó que “el salario privado formal sigue su tendencia de acompañar algo por debajo a la inflación, por lo que no termina de mejorar con respecto al nivel que tenía en noviembre de 2023, cuando la inflación mensual era de 2 dígitos”.

En el caso del salario de los trabajadores informales, Colina señaló que “también mantiene su tendencia, pero a diferencia del formal, crece consistentemente por encima de la inflación mensual”.

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