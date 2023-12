escuchar

Hoy fue un día movido para los precios y los anuncios oficiales. Entre designaciones de gabinete y cabezas de organismos, a los aumentos de la nafta y el gasoil se sumó otra postal: la precaución de la gente. El paisaje en los supermercados, sobre todo en los grandes centros mayoristas, fue de largas filas y changuitos llenos como prevención ante la incertidumbre de lo que sucederá a partir del lunes, tras la asunción de Javier Milei en la presidencia de la Nación.

La gente salió con dos intenciones principales: abastecerse de productos ante los posibles aumentos a partir de la semana que viene, y aprovechar las promociones que algunas cadenas ofrecían. Además, el feriado y la proximidad de las Fiestas fueron otros factores que impactaron en el día.

Aprovechando el feriado y las promociones, la gente hizo largas filas en el supermercado Carrefour de Vicente López Rodrigo Néspolo - LA NACION

La situación se vive en las calles y en las redes sociales. Algunos comentarios que pudieron leerse hoy dejaron frases como estas: “La gente en los supermercados está comprando como si viniera el apocalipsis”; “filas interminables en supermercados y desesperación anticipando compras”; “por la suba de precios, colas interminables en supermercados de Córdoba”; “me cuentan que se repite la imagen previa a las PASO con supermercados abarrotados con una hora de cola y cupo de bultos por persona en mayoristas. Todos se quieren adelantar a la suba de precios, aunque en alimentos ya se dio gran parte”.

La imagen pudo verse en varios supermercados de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. En el Carrefour de Libertador, Vicente López, por ejemplo, la situación era variada. “Compramos para el fin de semana largo”, contó una mujer que se preparaba para una reunión familiar en su casa. “Aprovechamos el feriado para hacer compras navideñas. Adornos, luces y algunas bebidas, sobre todo, antes de que suban los precios”, comentó un señor que llevaba varios de estos productos en el changuito. La Navidad, las reuniones y los aumentos fueron tres factores claves.

ESTALLADOS DE GENTE🤯



💸💰Por la suba de precios, colas interminables en supermercados de Córdoba >> https://t.co/EwkqKeEpw9 pic.twitter.com/ZkUgJXVp6G — eldoce (@eldoceoficial) December 8, 2023

El contexto se da, a su vez, en una semana en que el gobierno entrante confirmó que la Secretaría de Comercio dejará de cumplir con el control de precios que venía ejerciendo, y tras la aceleración en los aumentos luego del balotaje del 19 de noviembre, que llevó a que algunas cadenas presentaran listas con aumentos de hasta el 40%.

Aunque hubo gente que aseguró que no se veía “desesperación”, también comentaron que sí se tomaban precauciones. Como Yamila, que fue a un mayorista ubicado en Moreno y le contó a LA NACION: “Hay más gente que otras veces. No compré todo lo que quería, pero sí lo básico. Ya con lo de hoy tiro bastante. Fui con mi hermana y pagamos entre las dos. Siempre que podemos vamos, pero hoy quisimos venir antes del 10, por las dudas. Algunas personas me dijeron que estaba exagerando, que fuera después, que no se van a disparar al toque los precios, que voy por miedo y no hace falta, etc. Para mí es precaución”.

Mucha gente fue a los supermercados como precaución, para aprovechar el feriado o para prepararse para las fiestas LA NACION

En los mayoristas, muchos compraban con la intención de reabastecer los productos en comercios pequeños, como quioscos y almacenes. En un Diarco de Martínez, por ejemplo, la gente empujaba grandes carros con cajas, en su mayoría llenas de bebidas, papel higiénico y algunos comestibles. “Por las dudas. Después del 10 [de diciembre, fecha de asunción de Milei] seguro aumenta todo”, afirmó un señor que realizaba sus compras en el local. Una visión familiar se vivió en el Mayorista Vital de Villa Ortúzar, en Tronador y Girardot.

Pero a la precaución se le sumaron las ofertas que ofrecieron algunos supermercados: “Vengo en días específicos en los que hay descuentos o 2x1 en ciertos productos. No solo hoy, sino en general –explicó Ofelia, que se encontraba en un Coto de la avenida Maipú, en Olivos–. Además, estoy siempre atenta a los descuentos de la tarjeta”.

A la precaución que muchos tomaron antes de la asunción de Milei se le sumaron las ofertas en grandes cadenas de supermercados

El contraste, de todas formas, con las compras más acotadas era evidente. Es que, como comentaron algunas personas, otra modalidad que sigue en pie es la de quienes adquieren productos en el día a día o semanalmente. Muchos dijeron que todavía esperan el aguinaldo, que tiene como plazo máximo el 18 de este mes, y, aunque existen las dudas y expectativas respecto de lo que sucederá la semana entrante, confían en que no es necesario abastecerse todavía. Este es el caso de Belén y su familia, que aseguraron que no comprarán de más por la asunción de Milei y que tampoco notan en el supermercado –un Coto sobre la avenida Santa Fe, en Palermo– una gran diferencia respecto de otros feriados.