La lista completa de los productos de Target que los expertos siempre eligen comprar

Escuchar

Las súper tiendas como Target generan una paradoja: pese a ser un paraíso para las compras, terminan por marear al consumidor. Afortunadamente, distintos profesionales y firmas de consumo han detectado cuáles son las categorías de productos más competitivos tanto por precio como por calidad.

De la suma y el contraste de sus opiniones se ha elaborado el listado de productos que los expertos siempre eligen comprar, una guía útil para caminar por los interminables pasillos de la tienda y salir realmente con una compra que valga la pena.

Conocer qué mirar y en qué góndolas detenerse puede ser de mucha ayuda para que el presupuesto rinda un poco más

Los productos que los expertos eligen en Target

Artículos de limpieza

Julie Ramhold, analista de consumo de DealNews.com recomienda “Up & Up”, la marca de productos propios de Target, como una opción inmejorable en esta categoría, no sólo por sus precios sino porque el programa de lealtad de la tienda suele ofrecer tarjetas de regalo por llevar artículos de esta marca.

Frutas y verduras congeladas

La marca Market Pantry de Target ofrece productos de igual calidad que los de Birds Eye por un precio mucho menor, según estableció una prueba de Consumer Reports. Tener frutas y verduras congeladas es una forma ágil de resolver las comidas de verano y con la marca de Target se vuelve en una opción posible para casi cualquier presupuesto familiar.

Frutos secos, semillas y mezcla de frutos secos

Recomendados por todos los nutricionistas por sus propiedades antioxidantes y sus nutrientes, los frutos secos suelen tener un costo elevado que los deja fuera del radar, por eso las variedades de mezclas de Market Pantry son las elegidas por los expertos ya que cumplen con la ecuación precio-calidad en una categoría que posee grandes beneficios para llevar una dieta saludable.

La marca Market Pantry de Target ofrece productos de igual calidad que los de Birds Eye por un precio mucho menor David Zalubowski - AP

Especias

Elementales a la hora de realizar algunas recetas, los condimentos y especias de Market Pantry, la marca de Target, ofrecen la oportunidad de abastecer la alacena con una gran variedad de sabores y colores a un precio razonable. Según los especialistas en el top de los elegidos están la canela molida, la cebolla en polvo y el ajo en polvo, que se pueden conseguir por poco más de U$S 1, y poseen excelentes reseñas.

Toallas de papel, papel higiénico y pañuelos desechables

Con un excelente puntaje en la lista de Consumer Reports las toallas de papel Up & Up de Target ofrecen alta absorción y resistencia a la humedad a un precio inmejorable. Además, como señala la analista de consumo de DealNews.com la tiendaDealNews.com constituye la mejor opción para productos de papel cuando comprar al por mayor no es una opción por cuestiones de espacio, pero con solo 2 unidades no alcanza, ya que ofrece paquetes de tamaño intermedio a precios muy competitivos.

Agua con gas

Para los que busquen algo exclusivo Target ofrece la marca LaCroix, una firma “con seguidores de culto” según los expertos. Además, para quienes quieran opciones económicas los productos de Simply Balanced Target son una gran opción para llevar agua con gas saborizada por poco más de U$S3 por un pack de 8 unidades.

“Up & Up”, la marca de productos propios de Target es una opción inmejorable en productos de limpieza Jeff Schear - https://corporate.target.com/

Muebles

Ramhold recomienda explorar esta sección de la tienda donde afirma que se podrán encontrar piezas sólidas y modernas sin arruinar el presupuesto familiar. Mesas, sillas, alacenas son solo algunas de los buenos productos que se pueden adquirir en esta sección a precios muy accesibles.

Condimentos

La salsa de tomate Market Pantry es tan sabroza como la Heinz. La mayonesa Market Pantry es similar a Hellmann’s en sabor y textura, pero vale un 25% menos, son solo dos de las conclusiones a las que llegaron en un panel de expertos organizado por Consumer Reports. La indicación de los expertos es clara: a la hora de llevar condimentos Target es una gran opción.

LA NACION