Estos son los trucos para ahorrar dinero en comida cuando vas al supermercado de EE.UU.

En medio de un contexto inflacionario que impacta en los precios de los alimentos en Estados Unidos, muchas personas buscas maneras de ahorrar dinero en comida a la hora de hacer las compras en supermercados. En ese sentido, existen diferentes trucos para poder conseguir productos de todo tipo con descuentos y ofertas significativas. Las aplicaciones celulares y las tarjetas de crédito son aliados imprescindibles en esta tarea.

Flipp es una aplicación que permite encontrar cuponeras de distintas tiendas minoristas https://flipp.com/

Aplicaciones de descuentos en EE.UU.: desde cuponeras hasta compras de último momento

Aplicación Flipp

“Con el reciente aumento de los costos de vida, nuestra misión nunca ha sido más relevante para nuestros compradores y socios”, cuentan desde el portal web oficial de la app Flipp. La empresa se fundó en 2007 y tiene el objetivo de ayudar a los minoristas y marcas grandes a contactar a los clientes mediante cuponeras. “Flipp ayuda a los socios a crear, seleccionar y distribuir contenido de promociones y ahorros locales a millones de compradores altamente comprometidos todos los días para generar retornos de inversión superiores”, remarcan.

La forma de uso y ahorro es muy sencilla. Se ingresa al portal web o a la aplicación para los teléfonos celulares, se coloca el código postal correspondiente e inmediatamente aparece una lista de promociones. Allí se organizan los descuentos según el comercio: desde Publix a Dollar Tree, entre otras muchas cadenas de supermercados.

Too good to go es una aplicación a través de la cual se puede acceder a la compra de alimentos antes que sean desechados User - https://www.toogoodtogo.com/

Aplicación “Too Good to go”

Too Good To Go (“muy bueno para irse”, en español) es una compañía que opera la aplicación más grande del mundo en cuestiones de aprovechar los excedentes de comida. A partir del 17 de julio de 2024, se unió al minorista de alimentos naturales Whole Foods Market para reducir los desperdicios de alimentos.

Si el consumidor tiene un Whole Foods Market cerca suyo, puede descargar e ingresar a la aplicación y desde allí comprar diferentes productos en oferta. Algunos ejemplos son una “Prepared Foods Surprise Bags”, una bolsa que contienen sopas y comidas listas para comer, por US$9,99, y una “Bakery Surprise Bags”, la cual incluye panes, muffins, scones y galletas, por US$6,99. Los costos habituales de estos productos en la tienda habitualmente son de US$30 y US$21 respectivamente.

La página oficial de la aplicación indica que tienen más de 90 millones de usuarios registrados en todo el mundo y que, desde su fundación, en 2016, se asociaron con más de 155 mil establecimientos en 17 países de Europa y América del Norte en la búsqueda de lograr que los alimentos sean accesibles al público antes de que deban ser desechados.

Hay tarjetas de crédito que devuelven dinero con la compra de comestibles Shutterstock

Tarjetas de crédito: devolución de dinero en la compra de alimentos

CitiBank Double Cash

La Citi Double Cash es una tarjeta de crédito Mastercard que ofrece a los titulares recompensas en efectivo. Por ejemplo, se pueden ganar US$200 de reembolso en efectivo cuando se gastan US$1500 en compras dentro de los primeros seis meses desde que se abre la cuenta. No tiene límites ni tampoco categorías restrictivas, por lo que se puede usar para la compra en tiendas minoristas.

Blue Cash Preferred

American Express tiene la Blue Cash Preferred, una tarjeta de crédito con un 6% de devolución de dinero en la compra de comestibles. Se puede acceder al beneficio con un tope de hasta US$6000 por año en compras en supermercados de Estados Unidos.

