Lotería acusó a Mercado Pago por el prode del Mundial 2026: dice que ejerce “juego ilegal”

La Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales (ALEA) —que nuclea a todos los organismos estatales que regulan, administran y controlan la actividad lúdica en la Argentina— le envió una nota formal a Mercado Pago por la convocatoria del “Fixture 2026″, un prode dentro de la plataforma. La entidad advirtió que la propuesta podría encuadrarse dentro de la categoría de “juegos de azar sin habilitación”.

La empresa propiedad de Marcos Galperin lanzó antes del comienzo de la Copa del Mundo el prode del Mundial 2026, en el que los usuarios pronostican resultados de todos los partidos y pueden acceder a premios en dinero.

Según pudo saber LA NACION, la observación de ALEA se centró especialmente en la modalidad denominada “Torneo de amigos”, al considerar que presenta características que podrían ser interpretadas como un “sistema de captación de apuestas” en los términos del artículo 301 bis del Código Penal. Mercado Pago, en su carácter de plataforma de pagos digitales, no cuenta con autorización para explotar actividades de juego.

Mercado Pago es una plataforma digital que no está habilitada a realizar apuestas Mercado Pago

Ida López, presidenta de ALEA, explicó a este medio que los organismos reguladores de las distintas jurisdicciones nacionales analizaron los Términos y Condiciones del prode y encontraron situaciones inusuales vinculadas al “alcance y funcionamiento” que trasladaron a la compañía.

“En ese marco, ALEA, en representación de sus miembros, mantuvo intercambios con la empresa a fin de profundizar el análisis de la propuesta y compartir observaciones regulatorias", indicó.

Según indicó, a partir de esos intercambios Mercado Pago incorporó “ajustes y aclaraciones” sobre determinados aspectos de la experiencia. La titular de la organización sin fines de lucro remarcó que continúan trabajando “de manera conjunta” para promover iniciativas que se desarrollen con “claridad, transparencia y respeto de los marcos regulatorios vigentes”.

La respuesta de Mercado Pago

La plataforma de pagos digitales rechazó que la propuesta constituya una actividad de apuestas y sostuvo que “Fixture 2026” es una experiencia gratuita destinada exclusivamente a mayores de 18 años. Desde la compañía explicaron a LA NACION que los participantes pueden completar los resultados de los partidos, acumular puntos y competir por distintos premios, que van desde cupones de compra en Mercado Libre y Mercado Pago a un premio final en dinero para los tres primeros del ranking.

La empresa anunció premios diarios por hasta $20 millones durante las jornadas con partidos y un premio de US$50.000 para el ganador de la clasificación general.

Dentro de la experiencia también se incluyen los denominados “Torneos de amigos”, que permiten crear competencias privadas de hasta 50 participantes. Existen dos modalidades: “Amistoso”, sin dinero involucrado, y “Porotos”, en la que los participantes pueden fijar un monto de referencia de hasta $70.000 por persona.

Mercado Pago sostuvo que los premios diarios se obtienen mediante una trivia de conocimiento general cuya resolución depende exclusivamente de cada participante y aseguró que la compañía no recauda, administra ni redistribuye dinero de los usuarios en ninguna instancia.

El objetivo de la iniciativa es ofrecer una “forma adicional” de vivir el torneo. Fuentes de Mercado Pago confirmaron a este medio que el “Fixture 2026″ superó las expectativas en cuanto a la cantidad de participantes y que millones de usuarios ya interactuaron con la experiencia.