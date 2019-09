Las restricciones a las operaciones en El Palomar abren un interrogante a las compañías aéreas de bajo costo. Fuente: LA NACION - Crédito: DIEGO SPIVACOW / AFV

13 de septiembre de 2019

CORDOBA.- La incertidumbre sobre la continuidad de las operaciones en el aeropuerto El Palomar genera temores entre las empresas low cost que tienen base ahí, como Flybondi y Jetsmart. Por las limitaciones nocturnas -por decisión judicial no puede haber despegues y aterrizajes entre las 22 y las 7 desde el 26 de este mes- las compañías están revisando sus itinerarios para acomodarlos a la nueva situación.

Hay inquietud también entre los gobernadores de las provincias beneficiadas por la mayor conectividad que les favorece el turismo y las escapadas de fin de semana. Incluso, hay responsables de Turismo que enviaron notas a la Justicia planteando la preocupación. "Rogamos tenga a bien rever la medida dispuesta de manera de revertirla o bien de adecuarla a términos razonables", señala el texto que enviaron desde la Cámara de Turismo de Bariloche .

La jueza federal Martina Forns ordenó restringir la actividad en el aeropuerto; según el fallo El Palomar genera una "presión sonora por encima de determinados umbrales lo que genera efectos muy negativos sobre el organismo humano, causando alteraciones del sistema auditivo, pero también del sistema nervioso, generando situaciones de fatiga y estrés que pueden llegar a niveles de alto riesgo para la salud".

"Se está evaluando toda la reprogramación para tratar de condensarla en el horario, pero hay algunas rutas que quizá no se puedan volar", señalaron fuentes de Flybondi a LA NACION y advirtieron que hay "casi un millón de pasajeros afectados entre los que ya compraron pasajes y los proyectados hasta marzo próximo".

Desde Jetsmart afirman que la decisión "cambia las reglas de juego". También están revisando todos sus itinerarios. En noviembre la compañía recibe su cuarto avión; indican que no está en riesgo la inversión pero que están "revisando" las rutas para que se ajusten a los nuevos horarios. Admiten, sí, que el plan está diseñado en función de los costos que implica El Palomar.

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich , alertó que la decisión de la jueza "afecta a más de 6.000 pasajeros por día, condiciona cualquier plan de inversión de las compañías y hay un riesgo concreto de que esa estación no pueda seguir operando".

Flybondi indica que deberán redefinir sus planes de inversión y crecimiento y expansión en rutas tanto de cabotaje como internacionales, dos factores clave que generan empleo directo e indirecto. Por sus operaciones, El Palomar es el séptimo aeropuerto del país.

"Lo más preocupante de esta medida es que busca afectar a las empresas y claramente pone en riesgo la sustentabilidad de la operación, afectando directamente a miles de trabajadores. Por otro lado, coloca a toda la industria frente a una vulnerabilidad regulatoria enorme para los demás aeropuertos, como Aeroparque y Ezeiza , que operan en las mismas condiciones urbanas que El Palomar", dice Sebastián Pereira, CEO de la empresa.

Y agrega que hay que tener en cuenta que "la magnitud de esta decisión es nacional. Una decisión basada en el derecho al descanso de un sólo vecino, será en detrimento de la generación de cientos de puestos de trabajo y la conectividad de miles de personas"

La empresa comenzará en los próximos días un esquema de cancelaciones previas, para no perjudicar más a los pasajeros que ya compraron tickets. "Esto complica mucho nuestra operación y también la inversión. Anunciamos hace poco que duplicaremos la flota y que llega un nuevo avión en noviembre -ya tenemos los pilotos contratados-, pero los dueños nos preguntan si de verdad se volará un 20% menos. Se analizará qué vamos a hacer con la inversión porque no vamos a poder rentabilizar los activos de manera óptima", afirmó.

La preocupación de las empresas pasa no sólo porque el costo de las tasas de El Palomar es "mucho menor" a las de aeroparque y Ezeiza sino porque Newbery no tiene más lugar para operar y trasladarse a Ezeiza implicaría para el pasajero no sólo una hora de viaje al centro sino sumar un costo que, en algunos casos, superaría al precio del pasaje pagado.