Quién era el bombero que murió tras haber sido atropellado mientras combatía un incendio

Un operativo para apagar un incendio terminó en tragedia este lunes por la noche en El Palomar, cuando un auto atropelló a una dotación de Bomberos Voluntarios de Tres de Febrero que trabajaba en la zona. El impacto dejó un muerto y tres heridos de gravedad. La víctima fatal fue identificada como Matías Di Paolo, quien perdió la vida en un episodio que sacudió a los cuarteles del oeste bonaerense.

Di Paolo vivía en Villa Bosch y formaba parte del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tres de Febrero hace más de dos años. Dentro del cuartel lo llamaban “Dipa”, apodo que se repitió en los mensajes de despedida que comenzaron a circular tras conocerse la noticia. Fanático de Boca Juniors y profundamente comprometido con su rol, solía compartir en redes sociales imágenes de las guardias, entrenamientos y salidas de emergencia.

La publicación realizada en marzo en su perfil de Facebook

En marzo de este año publicó un mensaje que hoy adquiere un tono conmovedor. “Dos años viviendo una de las cosas más lindas de mi vida”, escribió en su cuenta de Facebook, junto a fotos con el uniforme de bombero.

Trabajaba en el cuartel junto a su pareja

El 29 de noviembre subió otra imagen, esta vez junto a su pareja, ambos vestidos con ropa de servicio y posando frente a un camión autobomba. La publicación llevaba una frase simple y directa: “Otra experiencia más @srita_quilpidor. Te amo #bomberosvoluntarios #bomberos”.

El impacto del hecho se sintió de inmediato en el ámbito del cuartel. Desde la cuenta oficial de Instagram del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tres de Febrero publicaron un mensaje de despedida: “Rendimos homenaje a su vocación, valentía y compromiso con la protección de la vida y la comunidad. Su entrega y ejemplo quedarán como legado permanente dentro del sistema de emergencias”.

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios también expresó su pesar a través de su cuenta oficial de Facebook. En un comunicado, señaló: “El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios lamenta profundamente el fallecimiento de Matías Di Paolo. Por tal motivo, se dispuso el luto por el término de 72 horas, estableciendo que durante ese período la Bandera permanezca izada a media asta en todos los cuarteles y destacamentos del país”.

El accidente ocurrió alrededor de las 21 del lunes, sobre la avenida Bernabé Márquez, cerca de la intersección con la Ruta 201, en cercanías de la estación de tren Pablo Podestá. Hasta ese punto se había desplazado una dotación de Bomberos Voluntarios de Tres de Febrero, a bordo de un camión cisterna, para extinguir un incendio en un montículo de basura ubicado junto a un pastizal, con riesgo de propagación hacia viviendas cercanas.

La Policía Científica y agentes de transito bonaerense en la escena del accidente Captura TN

Mientras los bomberos trabajaban en el lugar, en un tramo de la avenida donde no funcionaba el alumbrado público y con visibilidad reducida, un Volkswagen Vento conducido por un hombre de 54 años los embistió. Como consecuencia del impacto, cuatro integrantes de la dotación fueron heridos.

De inmediato se dio aviso a los servicios de emergencia. Personal del SAME y efectivos de la policía bonaerense arribaron a la escena y asistieron a las víctimas. El conductor fue detenido y sometido a un test de alcoholemia, que habría dado negativo.

El Volkswaguen Vento impactó contra el camión cisterna de la dotación de bomberos

Los cuatro bomberos fueron trasladados de urgencia a distintos centros de salud. Dos se encuentran internados en los hospitales Bocalandro y Carrillo, Ciudadela, mientras que la tercer víctima fue derivada al Hospital Güemes de Haedo. Todos quedaron internados con pronóstico reservado, según informaron fuentes oficiales. Di Paolo falleció durante el traslado, como consecuencia de la gravedad de las heridas sufridas.

Tras el siniestro, personal de la Policía Científica realizó las pericias correspondientes en el lugar, mientras que autoridades de Tránsito de Morón dispusieron desvíos para ordenar la circulación vehicular. La investigación busca determinar las responsabilidades y las circunstancias exactas en las que se produjo el atropello.