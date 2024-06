Luis Caputo, en frases: la receta para salir del cepo, la “estafa piramidal” del kirchnerismo y otras definiciones en LN+

Escuchar

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, fue entrevistado en LN+ por Luis Majul y explicó cuál es la receta que está aplicando el Gobierno con la intensión de sacar el cepo. El funcionario, que se convirtió en uno los pilares fundamentales de la gestión de Javier Milei, sostuvo que se requieren cuatro puntos fundamentales para cumplir con ese objetivo y eliminar la restricción cambiaria. “Alcanzar el equilibrio fiscal. Tener solucionado el tema del stock heredado, haber solucionado el flujo y una relación razonable entre reservas y pasivos remunerados”, explicó.

Consultado sobre la fecha de la salida del cepo, Caputo indicó: “Nos fijamos una fecha porque no tenemos la bola de cristal. Lo que nos fijamos es una estrategia, una meta. De esas cuatro, lo que se cumple hoy es el equilibrio. Las dos siguientes están solucionadas en un 70%”.

Tras ello, agregó: “No nos corre el cepo. Lo más importante es no hacer macanas. Salir cuando no le vamos a generar un problema a la gente. Pensar que se podía salir en diciembre es no entender la estructura de stock. Estamos muchísimo mejor que en diciembre, pero no estamos todavía ahí”.

Las 20 frases destacadas de Caputo en LN+

“ Hay claros signos de recuperación. Se están recomponiendo fuertemente los salarios y las jubilaciones también mejoraron”

Se están recomponiendo fuertemente los salarios y las jubilaciones también mejoraron” “En mayo la economía pegó la vuelta”

“La caída en la construcción es razonable porque paramos la obra pública (...) pero es algo que se va a recomponer rápidamente”

“Era obvio que iba a aumentar la desocupación”

“ La ley Bases es muy importante . Va a ayudar al blanqueo laboral y va a agilizar el mercado laboral. Si se aprueba la ley Bases vamos a bajar el impuesto país”

. Va a ayudar al blanqueo laboral y va a agilizar el mercado laboral. Si se aprueba la ley Bases vamos a bajar el impuesto país” “En mayo la inflación va a estar por debajo de 5 puntos. Que baje la inflación es fundamental para la recuperación”

“La oposición sabe que la ley es buena y esa es la razón por la que no la votan. Tienen un único objetivo, que es tratar de voltear este gobierno”

“Para muchos la política es un negocio. Van ahí a hacer plata. No les importa nada. Tienen un negocio de miles de millones de dólares”

“ A Pablo Moyano le digo que donde vivo, me lo gané ”

” “Lo que se heredó era tan dramático que ellos estaban convencidos de que con un poco de ruido te ibas en dos meses o tres”

“Pasamos de discutir el riesgo hiperinflación a créditos hipotecarios a 30 años”

“Pienso que el ajuste impactó más en la clase media”

Sobre la polémica de los alimentos: “ A Sandra Pettovello le tiran porque está combatiendo todo ”

” “El otro modelo le hacía creer a la gente que la electricidad es gratis”

“Siempre dijimos que va a ser duro, pero hoy la mayoría de la gente entendió que este es el camino.

“ El modelo anterior era una estafa piramidal (...) La oposición rancia es el palo en la rueda”

(...) La oposición rancia es el palo en la rueda” “El Presidente es una atracción para las inversiones. Le sobra determinación. Le falta más apoyo político”

“Para salir del cepo necesitamos equilibrio fiscal, tener solucionado el tema del stock heredado, haber solucionado el flujo y una relación razonable entre reservas y pasivos remunerados.”

“ Al equipo económico le sobra vocación de servicio. Nos falta tiempo ”

” “La relación con Sturzenegger es re buena”

