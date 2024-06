Luis Caputo, con Majul en LN+: “La oposición tiene un único objetivo y es voltear a este gobierno”

Escuchar

Durante una entrevista con Luis Majul, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo”, hizo una evaluación sobre los primeros seis meses de gestión mileísta, cuestionó el rol del Congreso por el tratamiento de la Ley Bases y consideró: “La oposición tiene un único objetivo y es voltear a este gobierno” .

El encuentro fue grabado y se transmitirá esta noche, a partir de las 20.30, en el programa La Cornisa, en LN+.

Durante uno de los tramos del diálogo televisivo, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo: “Todos sabemos que la ley es buena, la oposición sabe que la ley es buena. Y como dije en una charla el otro día: esa es la razón por la cual no la votan. Justamente, la razón por la que no la votan es porque es buena”. Para Caputo, “hoy la oposición está con un solo objetivo... No digo la oposición toda sino la oposición que ya sabemos... que es tratar de voltear este Gobierno. Es obvio. Es así”.

“Para un buen sector de la política, por suerte no para todos, la política es un negocio. No tiene nada que ver con la vocación pública. Nada. Cero. No le importa nada la gente. Militan y están ahí para hacer plata. Y es un negocio de miles de millones de dólares”, completó el ministro de Economía.

