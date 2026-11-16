Luis Caputo, ministro de Economía: “Entramos a 2027 más fortalecidos que nunca, más calmo de lo que muchos predicen”

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, habló este lunes por la mañana sobre el rumbo del gobierno de Javier Milei de cara a las elecciones del próximo año, anticipó una reelección del libertario en primera vuelta y consideró: “Entramos a 2027 más fortalecidos que nunca, espero un año más calmo de lo que muchos predicen”.

“Mi sensación es que el kirchnerismo no va a ser una alternativa, independientemente de que la economía crezca 1, 2 o 4 puntos. Si la gente se asusta, vota a Milei; si la economía crece, también. No veo un escenario en el que voten al kirchnerismo, para mí gana el Presidente en primera vuelta en cualquier circunstancia”, adelantó.

Además, Caputo atribuyó la suba del riesgo país a factores de shock externo y al “riesgo kuka”. También explicó las causas del aumento del desempleo en la Argentina, que, de acuerdo con la última medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), se ubicó en el 7,9% en el segundo trimestre de 2026.

“El año que viene van a estar las inversiones del RIGI, casi que se van a duplicar. No van a ser los 8000 millones de dólares de este año, sino que van a entrar cerca de 15.000 y el otro año otros 15.000; las inversiones grandes no se van a frenar”, resaltó en diálogo con radio Mitre.

Caputo y el presidente Milei LUIS ROBAYO - AFP

Consultado sobre las variables vinculadas al empleo a nivel nacional, Caputo admitió una caída del trabajo formal. “El empleo total creció en 465.000 puestos; el empleo formal cayó y subió el asalariado, pero, cuando miramos los sueldos, fueron los que más subieron”, dijo. Y agregó: “Por ahí cierran empresas con un empleado o se pasan a monotributistas”.

“El empleo formal cayó y subió el asalariado. ¿Es lo ideal? No, pero los sueldos de los asalariados son los que más crecieron por lejos, un 53%. Pareciera como que antes estábamos bien y ahora mal, y es al revés, porque el empleo no crecía desde 2011”, consideró el ministro. También destacó que, según sus cifras, 12 millones de personas “salieron de la pobreza”. “Hay un 14% de la población que está mejor”, aseguró.

Al mismo tiempo, explicó que la caída del consumo está relacionada con una menor inestabilidad económica. Según planteó, antes “la gente cobraba su sueldo y salía corriendo al súper”, mientras que ahora cambiaron los hábitos de compra. “Hoy, la gente no está apurada por consumir; va a ver un auto, ve otro, va a ver un terreno. No va corriendo al súper porque podías comprar solo dos aceites. La estabilidad genera un comportamiento más normal”, resaltó.

Además de atribuir parte de la responsabilidad de la situación económica al conflicto en Medio Oriente —que elevó el precio del petróleo y, por ende, el de los combustibles—, Caputo apuntó contra el “temor de mucha gente” a que vuelva el kirchnerismo.

“No hay ‘riesgo Milei’. El riesgo país sube por el temor a que no esté Milei, eso hay que tener cuenta, y le veo un costado positivo. Subió el riesgo país y no sólo el dólar no subió sino que el Banco Central sigue comprando dólares para sostenerlo”, defendió y sostuvo: “Eso antes era impensado y demuestra la robustez del programa y lo que cambió respecto de 2025. Vamos a entrar en un 2027 más sólido que en muchas décadas; con superávit fiscal, equilibrio monetario porque levanta la demanda de dinero, un programa financiero cerrado y un mercado cambiario que está más sólido”.

El Ministro de Economía Luis Caputo, de la Fundación FIEL, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) Prensa BCRA

En otro tramo de la entrevista, Caputo se refirió a las elecciones nacionales que se disputarán en 2027 y ratificó que cree que Milei será reelegido. También explicó por qué no está de acuerdo con quienes comparan el gobierno libertario con el del expresidente Mauricio Macri.

“Esa es la comparación de muchos, pero yo veo tres diferencias grandes. En primer lugar, si bien el recuerdo del 2015 era muy malo, el de 2023 es infinitamente peor: heredamos la peor situación económica de la historia. La segunda diferencia es que el cambio de modelo no estaba tan claro en 2019. Durante el gobierno de Macri la economía cayó, no creció como ahora”, enumeró y siguió: “La tercera diferencia clave es que la gente ya se comió la curva. En aquel momento, muchos de los que votaron al Alberto [Fernández] moderado reconocen que se equivocaron. Nadie cree que el kirchnerismo pueda volver mejor, siempre volvió peor. El error es subestimar a la gente”.

Polémica por el oro

El ministro de Economía también respondió al informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que destacó que operaciones de cobertura vinculadas al oro en el Banco Central generaron una pérdida de US$1023 millones, pagada con divisas. “El oro está en Basilea, como tiene que estar. Después, Basilea hace con el oro lo que quiere. Es como que hagas un depósito en un banco”, dijo.

“Basilea lo que hace en oro, a efectos del Banco Central, es eso, ese oro es argentino y está totalmente trackeado. El cuento del oro es una operación; nadie en su sano juicio se puede creer esa estupidez”, afirmó.

En respuesta a las críticas y acusaciones que generó esta situación —e incluso una denuncia presentada por Gregorio Dalbón ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)— afirmó que se trata de una “operación del kirchnerismo”.

“Los que dicen eso son una manga de mentirosos, una manga de delincuentes que lo único que quieren es hacerle creer a la gente que se llevaron el oro”, sostuvo y cerró: “Y la gente que no sabe de estas cosas y siempre sospecha del sector público, se lo puede llegar a creer, pero no resiste el más mínimo análisis. Ellos saben que son ladrones y nosotros no, y eso les molesta mucho”.