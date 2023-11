escuchar

Más allá de que ya tenía varios boletos como candidato, la reunión que mantuvo Nicolás Posse, el futuro Jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei con Luis “Toto” Caputo, impulsaron las acciones del expresidente del Banco Central para ser ministro de Economía de la administración del libertario.

Caputo está lejos de ser un economista teórico. Mas bien, es un especialista en finanzas con experiencia y práctica en Nueva York y con un trascendente paso por el gobierno de Mauricio Macri.

Su paso por la gestión pública fue en la administración de Cambiemos. Tiene una vieja relación con el expresidente, de hecho ambos frecuentan el exclusivo barrio Cumelén en Villa la Angostura, Caputo fue el impulsor de la división de las áreas de la cartera económica. Primero asumió el 10 de diciembre de 2015 como secretario de Finanzas en el primer gabinete del exmandatario.

Desde se descacho, comandó el regreso del país a los mercados internacionales y aseguró el financiamiento externo para un gobierno que daba sus primeros pasos en un contexto difícil como producto del default heredado de Cristina Kirchner. Caputo fue una de las piezas claves junto con su amigo y entonces ministro Alfonso Prat-Gay en la negociación que llevó adelante la Argentina con los fondos buitres, lo que le cosechó reiterados elogios por parte del expresidente Macri.

Los buenos resultados alcanzados en el frente financiero internacional lo llevaron a Macri a promover un primer ascenso dentro del gabinete nacional, cuando en 2016 la Secretaría de Finanzas fue transformada en un ministerio. Desde el nuevo cargo, el financista siguió asumiendo la tarea de asegurar la llegada de los fondos necesarios para hacer frente al déficit fiscal. En su círculo íntimo destacan su capacidad de trabajo y su profundo conocimiento de las finanzas internacionales y su llegada directa con interlocutores en Wall Street.

Cuando Prat-Gay dejó el sillón en el Palacio de Hacienda, el entonces presidente le ofreció el cargo de ministro de Economía. Pero, prefirió mantenerse en el lugar que le queda más cómodo, las finanzas.

Luis, hincha de River y padre de seis hijos, es el primo de Nicky Caputo (exsocio y amigo más cercano de Macri), asumió posteriormente como presidente del Banco Central en mayo de 2018, cargo en el que estuvo hasta y septiembre de 2018. “Dato Clave: en ese período las Lebac (hoy Leliq) se redujeron en un 30%. Canjeó esos títulos por deuda del Tesoro”, escribió en X (exTwitter) el economista Ivan Carrino.

En el medio, debió afrontar conflictos que trascendieron el mundo de las finanzas. Al igual que otros funcionarios del actual gobierno, el nombre de Luis Caputo fue uno de los que apareció mencionado en el caso de los Paradise Papers. Por estas denuncias, hace menos de tres meses, el nuevo presidente del BCRA tuvo que presentarse en el Congreso para dar explicaciones sobre su vínculo con empresas offshore que no habían sido incluidas en su declaración jurada. La sesión finalmente se terminó levantando en medio de un escándalo.

La gestión en la entidad monetaria terminó rápidamente, pero en su paso tuvo tiempo para tener un fuerte enfrentamiento con Christine Lagarde y el equipo técnico que acompañaba a la entonces directora del Fondo Monetario Internacional.

El CV de este licenciado en Economía de la UBA y profesor de Economía y Finanzas de la UCA incluye un paso por el banco JP Morgan como jefe de Trading para América latina entre 1994 y 1998 y un posterior ingresó al Deutsche Bank donde llegó a presidir la sede argentina. En el sector privado también condujo la administradora de fondos comunes de inversión Axix y fue director de la distribuidora y comercializadora de electricidad Norte. Actualmente tiene la consultora Anker, que comparte con el exsecretario de Finanzas Santiago Bausili.

Caputo está casado con Ximena Ruiz Hanglin –sobrina del conductor de radio– y, como se dijo, tiene seis hijos, con edades que van desde los 16 hasta los 29 años. Una de sus situaciones más recordadas se dio en el Congreso en 2018. ”Mis hijas tienen 11 y 13 años. No seas tan mala”, fue el mensaje en un papelito que le hizo llegar Caputo a la entonces diputada kirchnerista Gabriela Cerrutti en medio de la sesión del Congreso por las sociedades offshore. Fue poco después de que la legisladora lo hubiera acusado de poner a sus hijas como testaferros de sus sociedades en el exterior. Luego Cerruti se paró y mostró el papel. “Me mandó el papelito con un secretario, me hizo señas y me pidió que lo lea. Soy una diputada, no me puede mandar un papelito en el medio de una sesión, no lo conozco. Tiene que rendir cuentas, está mintiendo desde el primer momento”, explicó la actual vocera presidencial. Y continuó: “O es una amenaza, o es una banalización, o como lo quieras llamar. Es machista, es misógino, es todo eso”. En medio de ese escándalo, terminó la sesión.