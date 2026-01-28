Maniobras con el dólar: el BCRA abrió un procedimiento interno para investigar posibles incumplimientos de funcionarios

Las investigaciones sobre la compra de dólar oficial y su presunta venta al mercado paralelo que avanzan en los Tribunales ya tiene un primer capítulo en el Banco Central (BCRA). La entidad dirigida por Santiago Bausili abrió un procedimiento interno para determinar si hubo incumplimientos éticos de los cinco funcionarios implicados en la causa que tramita en el juzgado a cargo de Sebastián Casanello, tal cual confirmaron fuentes del organismo monetario.

“Ante los audios divulgados por los medios de comunicación, que estarían agregados a la causa judicial CFP 2868/2025 que instruye el juez Sebastián Casanello, en uno de los cuales se atribuye la participación de una funcionaria del BCRA, esta entidad abrió un procedimiento interno para determinar si las personas implicadas incurrieron en incumplimientos al Código de Ética del BCRA y/o la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública”, indicaron estas fuentes.

Los funcionarios del BCRA implicados trabajan en el área de supervisión de entidades financieras. Se trata de Fabián Violante, gerente principal; Diego Volcic y María Valeria Fernández, inspectores jefe de Supervisión, y Analía Jaime y Romina García, inspectoras Generales de Supervisión. Antes de fin de año, la Justicia realizó allanamientos en el Central y solicitó los teléfonos de estas personas para comenzar a analizarlos.

“Escuchá, tengo que hacer cosas, ponerla a Romina, meterla a Romina en un expediente, meterlo a Jaime en un expediente, meter al boludo (no se escucha), tenés que mandar una manifestación a puerta de la casa de Romina, una manifestación al Banco Central, manifestación en todos lados...”, le dijo Francisco Hauque a Elías Piccirillo en uno de los audios aportados como prueba.

La maniobra investigada en este expediente hace referencia a lo que se llamó “rulo”. Es decir, la compra de dólares a valor oficial durante la época del cepo y la venta de los mismos a cotización blue. ¿El negocio? La brecha, que por momentos superó el 100%.

El Banco Central abrió al menos cuatro sumarios que investigan operaciones de aquel momento. Sospechan que hubo presuntas compras al valor oficial y ventas en el mercado paralelo por US$1191 millones. Esta supuesta operatoria a gran escala, como es la que investiga la entidad monetaria, precisaba de una ingeniería entre distintas partes, según surge de los documentos oficiales.

En ese esquema existen tres elementos clave: dólares físicos, casas o agencias de cambio para adquirir la moneda a un precio barato y comercializarla a valor blue, y compradores o personas que demandaran esas divisas.

Piccirillo formaba parte del eslabón de casas de cambio. Fue accionista de Arg Exchange, sobre la que pesa uno de los sumarios en el ámbito del BCRA.

Los audios aportados como causa son parte de una serie de grabaciones en poder de la Justicia. En ellos, se alude que Romina García, una de las funcionarias del BCRA investigadas, le habría comentado a Piccirillo que en esta maniobra supuestamente había “gente de arriba entongada”.

Fuentes del BCRA indicaron que “los hechos investigados habrían ocurrido durante el 2022 y 2023 y la causa tendría como evidencia los distintos sumarios instruidos por la Superintedencia de Entidades Financieras y Cambiarias, durante la gestión de las autoridades que asumieron el diciembre de 2023″.

Consultado por LA NACION en otra nota sobre el tema, el expresidente del BCRA, Miguel Pesce, contestó que la entidad había cumplido con todos los controles. “Cerramos 136 operadores de cambio. Pusimos nuevas normas; entre otras, aumentamos la exigencia de capital, introdujimos un régimen informativo específico y una autorización para el traspaso accionario. No hay que olvidar que el gobierno de Macri había desregulado el sector y con eso abrieron 200 operadores nuevos. El mercado de cambios mueve US$1000 millones. En momentos de incertidumbre, no darle dólares a un banco que los solicita mete mucho ruido y puede generar una corrida. Después hay que seguir la trazabilidad, si los operadores de cambio cumplen con los requisitos. A las agencias que no cumplieron, las cerramos y se llevaron adelante los sumarios y reportes correspondientes".

El “rulo” investigado

Los sumarios del BCRA contra las agencias de cambio Mega Latina, Gallo Cambios, Arg Exchange y Concordia Inversiones reflejan distintas fases de la presunta operatoria investigada a gran escala. Los acusados por la entidad monetaria consideraron que los planteos en su contra son arbitrarios y nulos. Así figura en la documentación.

El primer eslabón de esta cadena muestra a los bancos como proveedores de los dólares físicos. Según fuentes del sector, pueden obtenerlos vía importación o a través del Banco Central, entre otras formas. Por ejemplo: el sumario del BCRA contra Mega Latina investiga qué pasó con los US$466 millones vendidos por la casa de cambio. Ese documento describe que la entidad obtuvo US$327 millones a través de compras realizadas al Banco de Servicios y Transacciones (BST), y los restantes se los compró a 12 casas y agencias.

Hay que remarcar que los sumarios aludidos en este artículo sobre la mecánica del “rulo” apuntan contra las agencias de cambio. No lanzaron ninguna acusación dirigida a bancos.

La segunda fase de la presunta operatoria investigada tiene a las casas y agencias de cambio en el centro. Un sumario resuelto por el BCRA contra Gallo Cambios investiga la venta de US$474 millones entre mayo de 2022 y octubre de 2023.

El de Mega Latina (US$466 millones) analiza el período “desde enero de 2022 hasta noviembre de 2023″. Y el de Arg Exchange, cuyo titular fue Piccirillo, puso la lupa en la venta de US$251 millones “desde enero a diciembre de 2023, pero se concentró principalmente entre los meses de marzo a mayo y de octubre a diciembre de ese año”.

En estos tres documentos, las casas y agencias de cambio citadas son descriptas como intermediarias que vendían los dólares a otras entidades del sector. El sumario contra Mega Latina describió: “Respecto de las compras y ventas detalladas en el cuadro precedente, la preventora informó que Mega Latina SA compró dólares estadounidenses en mayor medida al Banco de Servicios y Transacciones SA (BST) y a los operadores Stema Cambios SA y Gis Cambio SA; vendiendo los mismos a otros operadores de cambio, en particular a Gallo Cambios SAS (70% del volumen operado)”.

A su vez, el BCRA profundizó sobre las ventas de Gallo Cambios: “Se observó que el 92,71% de los dólares fueron entregados en billetes por Gallo Cambios a los operadores compradores, haciendo perder de esta manera la trazabilidad bancaria de dicha moneda extranjera”.

Para el Central, la pérdida de la trazabilidad del dólar es un dato importante. En sus sumarios habla de esto como un indicio sobre la supuesta “implementación de un mecanismo que, bajo la apariencia de operaciones regulares, tenía por finalidad adquirir divisas a valores oficiales para luego ser destinadas a abastecer al mercado paralelo”.

Entonces, hasta este punto, los sumarios del BCRA relevaron una ruta de los dólares que llegó hasta las casas y agencias de cambio. Los investigadores pusieron la lupa sobre las transferencias en pesos que estas últimas recibieron, ante la ausencia de trazabilidad de los dólares.

“Además, se señaló que los operadores de cambio que a continuación se mencionan, los cuales fueron partícipes de la operatoria cuestionada, recibieron transferencias en pesos de personas jurídicas y/o humanas en sus cuentas del Banco de Servicios y Transacciones SA (BST) durante el período de análisis, sin haber registrado operaciones a su nombre, lo que derivó en su revocatoria para funcionar”, se lee en el sumario contra Mega Latina. Es decir, no observaron la salida de dólares, pero sí la entrada de pesos.

Esta operatoria ya no sólo es investigada por el BCRA, sino también por la Justicia. Su mirada comenzó concentrada en los agentes financieros y ahora comenzó a subir hacia las autoridades que debían controlarlos.